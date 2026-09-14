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Španělská OHLA zvažuje prodej dceřiné společnosti v Česku. Má několik zájemců

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  20:02aktualizováno  20:12
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Španělská stavební skupina OHLA zvažuje prodej své české dceřiné společnosti OHLA ŽS. Průzkum trhu podle firmy ukázal, že o brněnský podnik má zájem několik subjektů. Mluvčí OHLA ŽS Iva Cachová uvedla, že firma není oprávněna případné změny ve vlastnické struktuře komentovat.

Španělská skupina tak reagovala na předchozí informace tisku, že chce brněnskou společnost odprodat. Uvedla, že za účelem prodeje v prvním čtvrtletí letošního roku zahájila průzkum trhu ve spolupráci s externími poradci.

OHLA „také potvrzuje, že obdržela několik projevů zájmu o toto aktivum“, tedy o českou OHLA ŽS.

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Mluvčí brněnské firmy Iva Cachová uvedla, že rozhodnutí týkající se vlastnické struktury jsou záležitostí jejího akcionáře, tedy španělské skupiny OHLA. „OHLA ŽS proto není oprávněna vyjadřovat se k případným změnám ve vlastnické struktuře, možnému prodejnímu procesu, jeho harmonogramu, zainteresovaným stranám ani dalším souvisejícím okolnostem. Obecně platí, že případná změna vlastnické struktury nemá přímý vliv na chod společnosti, která disponuje vysokou mírou provozní autonomie. OHLA ŽS se nadále plně soustředí na realizaci stavebních projektů a plnění svých závazků vůči zaměstnancům, klientům a obchodním partnerům,“ uvedla Cachová.

Skupina uvádí, že cílem odprodeje je zlepšit si finanční situaci. Podle španělských médií chce OHLA snížit své zadlužení a současně si vytvořit finanční polštář kvůli možným ztrátám v důsledku soudních sporů v Kataru a ve Spojených státech.

OHLA ŽS je součástí španělské skupiny od roku 2003. Brněnský podnik loni zvýšil tržby o čtrnáct procent na 12,2 miliardy korun. Zisk po zdanění se zvýšil o děvětadvacet procent na 454 milionů korun. Na konci loňského roku firma zaměstnávala na 1 500 lidí. V České republice patří k významným hráčům ve výstavbě dopravní infrastruktury.

Brněnská OHLA ŽS loni dokončila například dvě etapy protipovodňových opatření na nábřeží Svratky v Brně či část stavby velkého městského okruhu na Tomkově náměstí a v Rokytově ulici v Brně. Mezi zakázky, které loni získala, patří mimoúrovňová křižovatka dálnic D1 a D2 u Brna, výstavba centra digitalizace, vědy a inovací Černá kostka v Ostravě či modernizace trati Brno-Přerov v části Kojetín-Přerov.

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