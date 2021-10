Offshore není nelegální, u politiků je ale třeba být na pozoru, říká expert

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) se bude zabývat informacemi z Pandora Papers, které se týkají premiéra i dalších Čechů. Babiš pochybnosti kolem nákupu nemovitostí ve Francii odmítá, tvrdí, že před 12 lety poskytl půjčku, která byla řádně zdaněna. Podle Dobrovolného jsou daňové výhody u využívání offshore firem v Česku spíš vedlejším efektem než cílem.

Michael Dobrovolný Manažer zodpovědný za strategické vedení poradenské společnosti SMART Office & Companies ze skupiny APOGEO, která se zabývá zakládáním, správou a likvidací firem.

Vystudoval komerční právo a řadu let působil v oblasti řízení rizik.

Co to jsou offshore firmy?

Za „offshorové“ jsou pokládány firmy založené či sídlící na území takových států, které zpravidla neumožňují přístup do rejstříků společností. Případně umožňují přístup jen k omezenému množství informací. Cílem těchto států je přilákání zahraničního kapitálu, vytvářejí příznivý právní a daňový režim, kde tyto firmy většinou platí pouze paušální daňové poplatky. Vlastnictví offshore firmy není nelegální.

Andreji Babišovi ale kvůli kauze Pandora Papers hrozí vyšetřování i ve Francii a v USA. Jaký postih mu hrozí v rámci českého práva?

V případě politicky exponované osoby je zcela namístě, aby bylo prověřeno, zda byly řádně dodrženy mezinárodní dohody o zamezení dvojímu zdanění, pravidla transfer pricingu, což znamená, že transakce (půjčky a služby) musí být realizovány za obvyklé ceny. A také aby bylo prověřeno a doloženo z jakých zdrojů byly použité prostředky. Pokud například Francie požádá o prokázání původu majetku, bude jej muset skutečný majitel prokázat, jinak riskuje dodanění až do hodnoty majetku – tedy de facto až ztrátu majetku. Takový předpis máme ostatně i v Česku.

Nakolik jsou schémata zahrnující offshore firmy v českém prostředí běžná?

V ČR ale ani celé EU rozhodně nejde o neznámé téma. Není žádoucí omezovat právo na soukromí ani například volný pohyb zboží a služeb, či diskriminovat zahraniční investory a bránit jim v expanzi na další trhy. Je však žádoucí eliminovat možnosti zneužití tohoto typu firem. Poctivé by bylo, kdyby třeba firmy s anonymním vlastníkem nemohly figurovat ve veřejných zakázkách ani dodávkách pro stát. Už nyní je pro ně komplikované získávání dotací a grantů.

V čem případně může při využití offshore firmy spočívat porušení zákona?

Může se jednat například o zneužití práva, tedy situaci, kdy legální nástroje a postupy jsou zneužity k dosažení právně nežádoucího následku - tedy například neoprávněně získané daňové výhody.

Takže jejich vlastníci se tak vyhýbají placení daní?

Offshore firmy obvykle slouží k ochraně soukromí vlastníka a získání určité omezené míry anonymity. Většina takzvaných offshore států nemá uzavřeny smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s evropskými zeměmi, přímé užití offshore společnosti pro transakce a mezinárodní daňové plánování je proto za současných podmínek spíše vyloučené. Získání daňové výhody bývá spíše vedlejším efektem než cílem.

Kdo offshore firmy využívá?

Například velcí investoři, kteří nechtějí riskovat reputaci, kdyby jejich investice nevyšla. Nebo naopak nechtějí způsobit poprask a zvýšení ceny akcií, když vstupují do nějakého startupu.

Jak se zakládají?

Zakladatel se identifikuje, prokáže původ zdrojů a sdělí jak si přeje firmu nastavit (název firmy, sídlo, nastavení práv mezi společníky atp.) a následně po pár dnech až týdnech obdrží dokumentaci osvědčující jeho vlastnictví. Užití tohoto typu společnosti bývá odborně i administrativně velmi náročné, musí být striktně v souladu nejen s národními legislativami, ale i mezinárodními dohodami o zamezení dvojímu zdanění, kterými jsou vázány jednotlivé státy, nebo například pravidly transfer pricingu. Dále se pak posuzují například otázky skutečného vlastníka příjmu.

Jaké jsou nejoblíbenější offshorové destinace?

Seychely, Marshallovy ostrovy, Britské panenské ostrovy, americký Delaware, ostrov Jersey nebo Vanuatu.