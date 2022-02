Konec mailů na dovolené, právo být offline může dorazit i do Česka

Telefonáty po pracovní době nebo „neodkladné úkoly mailem“ posílané v čase dlouho naplánované dovolené by se mohly brzy stát minulostí. Tak jako v jiných evropských zemích by i v Česku mohl vzniknout zákon na takzvané právo odpojit se, který by zaměstnancům umožňoval bez postihu neodpovídat na pracovní dotazy v určitém čase. Byl by součástí novely o home office.