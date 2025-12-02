OECD zlepšila výhled růstu české ekonomiky na letošní rok. Další vývoj tak příznivý nečeká

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zlepšila výhled růstu české ekonomiky na letošní rok na 2,4 procenta, v červnu předpovídala zvýšení hrubého domácího produktu (HDP) o 1,9 procenta. V příštím roce tempo růstu zpomalí na dvě procenta, uvedla OECD v dnešním aktualizovaném výhledu. Motorem růstu bude domácí spotřeba, OECD ale očekává i růst investic.
Výhled na příští rok organizace mírně zhoršila, v červnu počítala s růstem o 2,2 procenta. V roce 2027 růst podle aktualizovaného odhadu zrychlí na 2,1 procenta. Loni česká ekonomika vzrostla o 1,1 procenta.

OECD očekává o něco vyšší investice díky unijním fondům na podporu obnovy a odolnosti, které budou k dispozici do konce roku 2026. Vývozní aktivita bude v krátkodobém horizontu kvůli obchodním omezením slabší, ale měla by se zlepšit, jakmile oživí zahraniční poptávka, zejména z Německa.

Rizika růstu zahrnují rostoucí obchodní a geopolitické napětí, které by mohlo zpomalit ekonomiku, a také možnost, že příliš expanzivní domácí fiskální politika povede k vyšší inflaci. Centrální banka proto musí zůstat opatrná a sledovat dopady obchodních a fiskálních kroků. Chytře vedená fiskální politika je také potřeba k vytvoření rezerv pro případné budoucí šoky a k pokrytí výdajů spojených s obranou, stárnutím populace nebo zelenou transformací, dodala organizace.

Zlevnit byty má vyšší daň. Překvapivé rady OECD na dostupnější bydlení v Česku

OECD v současné době sdružuje 38 zemí. Ustavující sjezd měla v září 1961, její počátky ale sahají do poválečné Evropy. Její předchůdkyní byla Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci, která byla založena v dubnu 1948 pro řízení amerického Marshallova plánu na pomoc evropským zemím zničeným druhou světovou válkou. Česká republika se členem OECD stala v prosinci 1995.

Výhled růstu globální ekonomiky na letošní i příští rok beze změny

Z globálního hlediska má být letošní i příští rok beze změny. OECD v letošním roce čeká růst hrubého domácího produktu (HDP) o 3,2 procenta, na příští rok počítá se zpomalením tempa na 2,9 procenta. Globální ekonomika je letos podle organizace odolná, ale její základní slabiny přetrvávají.

V roce 2027 by hospodářský růst měl zrychlit, OECD počítá s růstem o 3,1 procenta. Loni ekonomika vzrostla o 3,3 procenta.

Poslední „čínské“ Vánoce s Temu? Globální obchod se láme, míní experti

Globální ekonomika se letos podle OECD ukázala odolnější, než se očekávalo. Podpořily ji lepší finanční podmínky, růst investic v souvislosti s umělou inteligencí (AI) a také oživení obchodu a makroekonomická opatření. Prohlubují se ale základní slabiny. Trhy práce vykazují první známky oslabení, i když míra nezaměstnanosti v zemích OECD zůstává na 4,9 procenta a počet volných pracovních míst v mnoha zemích klesl pod průměr roku 2019. Snižuje se ale důvěra podniků a spotřebitelů.

Hlavní rizika zahrnují případná další obchodní omezení, přecenění rizik na finančních trzích, problémy v rizikových nebankovních institucích a nestabilní trhy kryptoměn. Přetrvávající fiskální obavy mohou vést k dalšímu růstu dlouhodobých výnosů státních dluhopisů, což by mohlo zpřísnit finanční podmínky a zvýšit náklady na obsluhu dluhu, a tím brzdit růst ekonomiky.

V krátkodobém horizontu se očekává mírné zpomalení ekonomické aktivity, protože vyšší efektivní celní sazby postupně dopadají na investice a obchod, zatímco přetrvávají geopolitická a politická nejistota. Růst by měl znovu zrychlit ke konci příštího roku, jakmile se ustálí dopad cel, zlepší se finanční podmínky a nižší inflace podpoří poptávku. Klíčové pro globální růst zůstávají rozvíjející se asijské ekonomiky.

Amerika je sexy, bitcoin je kasino a zlato pojistka, míní investoři

Růst ekonomiky Spojených států OECD na letošek odhaduje na dvě procenta, příští rok počítá se zpomalením tempa na 1,7 procenta a v roce následujícím se zrychlením na 1,9 procenta.

V eurozóně růst HDP v příštím roce zpomalí na 1,2 procenta z letošních 1,3 procenta. V roce 2027 opět mírně zrychlí a dosáhne 1,4 procenta, očekává OECD.

V Číně organizace čeká zpomalování růstu ekonomiky. Z letošních pěti procent se tempo růstu příští rok sníží na 4,4 procenta a v roce následujícím na 4,3 procenta.

OECD poznamenává, že míra inflace v některých regionech zůstává vysoká. Podle jejích prognóz by se ale do roku 2027 měla vrátit k cíli téměř ve všech hlavních ekonomikách.

Která pracovní místa mizí kvůli AI nejvíce? Hostem Rozstřelu je inovátorka Čermáková

