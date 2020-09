Zeman se setká s Rafajem, o jehož odvolání usilují Babiš s Hamáčkem

Na tom, že požádají prezidenta, aby Rafaje odvolal, se Babiš s Hamáčkem shodli už koncem července. Podle zákona předsedu Úřadu na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) jmenuje a odvolává na návrh vlády prezident republiky a nikdo nemůže být jmenován do funkce předsedy úřadu více než dvakrát.

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Rafaj. (25. leden 2018)

Rafaj již dříve v prohlášení uvedl, že respektuje pravomoc vlády jeho odvolání navrhnout, ale nedomnívá se, že byly splněny podmínky stanovené zákonem o působnosti ÚOHS. Podle zákona může být odvolán, pokud nevykonává funkci déle než šest měsíců, nebo narušuje závažným způsobem důstojnost funkce, nezávislost či nestrannost úřadu.

Loni v březnu policie zasahovala na antimonopolním úřadu kvůli tendru na výběr mýta. Letos v červnu server Aktuálně.cz upozornil na to, že Rafaj užívá byty napsané na firmu vlivného zákulisního hráče ČSSD Alexandra Čuby. K Rafajovu odvolání vyzvaly i nevládní organizace na jednání protikorupční rady vlády a také Ústecký kraj.

„Za mě můj názor na ÚOHS je dlouhodobě konzistentní, mimo jiné ministerstvo vnitra se s ÚOHS soudí,“ řekl Hamáček. Jde o zrušení tendru na nákup policejních vozů. ÚOHS soutěž na automobily za 2,25 miliardy korun zrušil loni.

„Úřad v dané věci pouze plnil funkci, pro niž byl zřízen, a předseda Úřadu má nyní nést trest za to, že se rozhodovalo nezávisle a nikoliv podle přání ministra. Právě kvůli možným politickým tlakům má přitom ÚOHS v současné době vysokou míru nezávislosti na vládě,“ uvedl v prohlášení Rafaj.

Zemana znepokojuje změna daní, kterou chystá vláda

Babiš, Hamáček a Zeman se krátce dotkli i návrhu vládních stran na změnu daní. Prezident se v rozhovoru pro pořad Partie na Primě vyslovil proti plánu vlády na změnu daní. Lídři ANO a ČSSD se dohodli, že lidé by od příštího roku měli platit daň z příjmu 15 procent z hrubé mzdy, nikoli už ze superhrubé. Jen příjmy nad cca 140 tisíc korun měsíčně by byly daněny sazbou 23 procent.

„Co mě znepokojuje, je pokus nabourat díru do státního rozpočtu takovými úlevami, které by byly trvalé, to znamená, které by se opakovaly každý rok. Příkladem je ta zvažovaná patnáctiprocentní daňová sazba z příjmu, která by podle některých odhadů znamenala příjmový výpadek státního rozpočtu v intervalu mezi 70 a 90 miliardami korun,“ uvedl Zeman.

Prezident poukázal na to, že ve vládním programovém prohlášení byla devatenáctiprocentní sazba a nyní má být patnáctiprocentní, a prohlásil, že to nepokládá za rozumné. „Já jsem pro progresivní zdanění, které je mimochodem ve velké většině zemí Evropské unie, a když už nebude progresivní zdanění, tak je alespoň ta devatenáctiprocentní sazba,“ řekl Zeman na Primě.

Premiér Babiš a ministryně financí Alena Schillerová se setkají s prezidentem příští týden speciálně kvůli rozpočtu. Zeman také dorazí na jednání vlády o státním rozpočtu na příští rok. Právě do rámce jednání o rozpočtu podle Hamáčka jednání o úpravě daní patří.

„Co se týče superhrubé mzdy, debata bude pokračovat,“ řekl Babiš. „Nastal čas ulevit i zaměstnancům,“ podpořil zrušení zdanění superhrubé mzdy Hamáček.