Většina velkých hráčů na českém bankovním trhu se rozhodla využít víkend od pátku 13. do neděle 15. března 2026 k technickým úpravám. I když banky volí časy s nejmenším provozem, rozsah tentokrát překvapí. Pokud se chystáte na noční tah městem nebo potřebujete v sobotu nutně odeslat platbu, zbystřete.
Česká spořitelna: George i bankomaty mimo provoz
Největší omezení čeká 4,5 milionu klientů České spořitelny. Ta v noci z pátku 13. března na sobotu 14. v době od půlnoci do pěti hodin rána vypne nejen mobilní a internetové bankovnictví George, ale i celou svou síť 1 500 bankomatů.
Co přesně u České spořitelny nepůjde:
- George v mobilu i na PC: Do bankovnictví se vůbec nepřihlásíte.
- Platby na internetu: Kartou na e-shopech nezaplatíte (vyžaduje potvrzení v aplikaci).
- Bankomaty: Z přístrojů ČS nevyberete hotovost ani do nich peníze nevložíte.
- Okamžité platby: Neodešlete ani nepřijmete žádné peníze.
„Pokud potřebujete poslat peníze, zkontrolovat zůstatky nebo nakoupit na internetu, udělejte to prosím nejpozději v pátek 13. 3. do 23:59,“ radí banka. Dobrou zprávou je, že platby plastovou kartou v kamenných obchodech a restauracích by měly běžet bez problémů.
ČSOB a Raiffeisenbank: odstávka v sobotu
Ke spořitelně se přidává i druhá největší banka v zemi. ČSOB ohlásila na sobotu 14. března údržbu svých klíčových systémů. Od půlnoci až do sobotních 17:00 nepůjde firemní bankovnictví CEB a CEB Mobile. Podle dřívějších informací může být v sobotu dopoledne omezen i běžný Smart a internetové bankovnictví.
Raiffeisenbank začne s úpravami už v pátek 13. března ve 22:00. Až do sobotního dopoledne nebude u žluté banky dostupná mobilní aplikace, internetové bankovnictví ani bankovní identita, kterou lidé využívají pro přihlášení ke službám státu.
mBank v neděli vypne e-shopy
Bankovní maraton završí v neděli 15. března nad ránem mBank. Od 2:30 do 9:00 ráno u ní nepůjde bankovnictví ani platby kartou na internetu. Pokud tedy plánujete nedělní ranní nákupy online, raději je nechte na odpoledne.
|Banka
|Den
|Čas
|Co nebude fungovat
|Česká spořitelna
|Sobota
|00:00 – 05:00
|George, bankomaty, internetové platby
|ČSOB
|Sobota
|00:00 – 17:00
|Služby CEB, CEB Mobile, omezení Smartu
|Raiffeisenbank
|Pá/So
|22:00 – dopoledne
|Aplikace, internetové bankovnictví, BankID
|mBank
|Neděle
|02:30 – 09:00
|Aplikace, platby na internetu, mLinka
Proč se banky vypínají najednou?
Ačkoliv to vypadá na koordinovaný útok na digitální komfort Čechů, důvody jsou prozaičtější. Banky využívají klidnější víkendové noci k nasazování nových bezpečnostních prvků a modernizaci systémů. Proč ale všechny využily právě tento jeden jediný víkend?
Nejde o náhodu, ale o technologickou nutnost. České banky jsou napojené na zúčtovací systémy ČNB a často sdílejí i stejné globální dodavatele softwaru či karetní sítě. Pokud přijde termín pro zavedení nových evropských standardů – například pro okamžité platby – nebo probíhá údržba společné infrastruktury, musí se do práce pustit všichni naráz. Noc z pátku na sobotu v polovině března je navíc statisticky časem s nejnižším provozem, kdy tato operace srdce bankovního systému napáchá nejméně škod.
Pro klienty bank v České republice to znamená jediné: pátek 13. je dnem, kdy se vyplatí naplnit kapsy poctivou papírovou hotovostí.