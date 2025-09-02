Zákon o odlesňování zdraží potraviny, vyšších cen se už bojí i Němci

Pohled na českou krajinu po kůrovcové kalamitě, ve skutečnosti se ale lesní plocha v Česku rozšiřuje. | foto: Shutterstock

Jan Drahorád
Nové nařízení o odlesňování by mělo začít v EU platit na konci letošního roku. Ačkoliv se očekává, že po tlaku evropských států dojde k jeho zjednodušení, Evropská komise v létě změny nepředstavila. Podle předsedkyně zemědělského výboru europarlamentu Veroniky Vrecionové by se tak mohlo stát na podzim.

Potravináři se mezitím obávají zbytečného zdražování kvůli navýšení administrativy. Podle odhadů Komise se náklady pro podniky zvýší o 2,6 miliardy eur (tedy o zhruba 65 miliard korun), což je podle Potravinářské komory 4,3 procenta vstupních nákladů firem. Společnosti budou muset prostřednictvím GPS lokací dokladovat původ některých komodit a to, že nepocházejí z míst odlesněných po roce 2020.

Jde i o bezpečnostní riziko. Finové mají hranici s Ruskem dlouhou 1 300 kilometrů, a kdyby měli reportovat informace o svých podnikatelích, obávají se, kdo nakonec s těmi informacemi bude nakládat.

Veronika Vrecionováeuroposlankyně

