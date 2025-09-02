Zákon o odlesňování zdraží potraviny, vyšších cen se už bojí i Němci

Potravináři se mezitím obávají zbytečného zdražování kvůli navýšení administrativy. Podle odhadů Komise se náklady pro podniky zvýší o 2,6 miliardy eur (tedy o zhruba 65 miliard korun), což je podle Potravinářské komory 4,3 procenta vstupních nákladů firem. Společnosti budou muset prostřednictvím GPS lokací dokladovat původ některých komodit a to, že nepocházejí z míst odlesněných po roce 2020.
Jde i o bezpečnostní riziko. Finové mají hranici s Ruskem dlouhou 1 300 kilometrů, a kdyby měli reportovat informace o svých podnikatelích, obávají se, kdo nakonec s těmi informacemi bude nakládat.