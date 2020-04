Odklad nájmu přenáší problém na majitele. Restart byznysu bude pomalý

Vláda ve středu schválila pro podnikatele zasažené opatřeními proti šíření nákazy COVID-19 ochrannou lhůtu od 12. března do 30. června. Pokud mají zavřené provozovny, nájem za tuto dobu mohou zaplatit později.

„Pronajímatelé to už dnes stejně dělají. Drtivá většina z nich nájemcům platby odkládá, neboť jednoduše vědí, že jim teď nezaplatí. My jsme tomu jenom dali zákonný rámec,“ říká ministr Havlíček.



Plošné opatření je problém

Odborníkům však u takto plošného opatření vadí některé položky, které vláda údajně nezohlednila. „Není zde bráno v úvahu několik zásadních bodů, jako je otázka výpadku příjmů pronajímatelů nebo odklady závazků vlastníků vůči dalším třetím stranám, jako jsou dodavatelé energií a dalších služeb. Jde v podstatě o přenesení finančních dopadů z jedné skupiny na jinou,“ míní Petr Kareš, vedoucí oddělení zastupování nájemců poradenské společnosti JLL.

Podle Havlíčka je však tento krok nutný kvůli spravedlivému rozložení finančních důsledků současné krize napříč trhem. „Stát není schopen zaplatit všem všechno. Pokud bude na konci června chybět podnikatelům 600–700 miliard korun, jak vyplývá z našich propočtů, tak třetinu z toho zaplatí stát a zbylé dvě třetiny se musí na trhu férově rozložit. To znamená: třetina firmy a jejich zásoby a třetina banky, pronajímatelé a klíčoví dodavatelé,“ říká ministr.

Nájemci provozoven, které musí mít zavřeno, však volají místo odkladu nájmu spíš po jeho odpuštění či jiné kompenzaci. „Jakékoliv posunutí či rozklad nájmů do dvou let jim moc nepomůže. Restart byznysu bude totiž pomalý a tržby nižší. Lidé jsou opatrní, bojí se nákazy a uvědomili si, jak je důležité si něco našetřit,“ tvrdí Eva Svobodová, generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Poukazuje přitom na to, že řada měst a obcí již malým a středním podnikatelům se zavřenými provozovnami nájmy odpustila. Toto řešení však připadá v úvahu pouze pro prostory, které jsou ve vlastnictví těchto měst.

Česko a odložené nájmy Do 30. června mohou firmy, které musely kvůli vládním opatřením zavřít, požádat o odklad nájmu.

mohou firmy, které musely kvůli vládním opatřením zavřít, požádat o odklad nájmu. 12. 3.–30. 6. má platit tzv. ochranná lhůta na nájmy. Pokud bude potřeba, prodlouží se to o další tři měsíce.

má platit tzv. ochranná lhůta na nájmy. Pokud bude potřeba, prodlouží se to o další tři měsíce. 2 roky budou mít firmy na uhrazení odložených nájmů, bude je potřeba zaplatit do 31. března 2022.

Stát se brání, že vše nezvládne

„Každý nájemník dnes řekne, že by byl radši, aby mu stát nájem místo odkladu zaplatil. Ale to všechno nezvládneme. Nájemníkům dnes platíme v podstatě veškerý personál, kurzarbeit je tak velkoryse pojatý, že platíme 80 procent ze superhrubé mzdy, takže on nese pouze 20 procent odvodů. Jeho další výdaj je spojen s bankami, zde jsme umožnili odklad splátek,“ říká Havlíček.

„Pokud budou vlastníci zproštěni povinnosti splácet po dobu opatření své závazky, může to pomoci, nicméně pouze to přesouvá problém dále v čase,“ míní Jan Kotrbáček z poradenské společnosti Cushman & Wakefield. Odsunutí plateb podle něj neřeší celkový dopad krize na maloobchodní sektor, který se z ní může vzpamatovávat i několik let.

Pronajímatelé komerčních prostorů navíc zůstávají zatíženi platbami DPH, které se na rozdíl od nájmů neodkládají. „Pokud jim nájemci splatí DPH až v průběhu nejbližších 24 měsíců, bude to pro mnohé vlastníky velká zátěž pro jejich cashflow,“ uvádí Katarína Brydone, šéfka maloobchodního oddělení poradenské společnosti CBRE.

Odložené platby však mohou s sebou nést další komplikace. „Současný návrh zákona sice znemožňuje výpověď nájmu ze strany pronajímatele pro neplacení nájemného, nicméně další negativní důsledky neplacením nájemného zůstávají. Pokud se nájemce opozdí s placením, bude muset uhradit úroky z prodlení,“ tvrdí Bořivoj Líbal, spoluřídící partner advokátní kanceláře Noerr.

„Rád bych všechny poprosil o určitou míru nadhledu. Když půjdou nájemci do krachu, tak pronajímatelům příště nezaplatí ani nájem, ani DPH. Když má firma nulový příjem, tak je zjevné, že platit nebude. Důležité je, že jsme nedali nájemníkům oporu v tom, aby neplatili, ale aby nedostali výpověď z důvodu nezaplacení,“ reagoval Havlíček.