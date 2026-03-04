Inflace v únoru klesla nejníž za deset let, výhled komplikuje válka

Statistici překvapili únorovým odhadem inflace, která podle předběžné prognózy spadla na nejnižší úroveň za deset let. Může za to především zlevnění alkoholu, tabáku či některých potravin. V meziměsíčním srovnání tak spotřebitelské ceny klesly o desetinu procenta, meziročně vzrostly jen o 1,4 procenta. Optimistický výhled na další měsíce ale kazí možný dopad energetické krize kvůli válce v Íránu.
Podle Davida Marka, hlavního ekonoma společnosti Deloitte, zlevňování potravin logicky navazuje na prohlubující se deflaci cen zemědělských výrobců a cen v potravinářském průmyslu. Nejpatrnější je to podle něj u cen rostlinné produkce, kde se projevuje vliv loňské úspěšné sklizně.

Problém přetrvává u cen služeb. „Ty se v únoru meziměsíčně zvýšily o půl procenta a meziroční inflace u nich dosahuje 4,5 procenta. Významně k tomu přispívají rostoucí ceny nemovitostí, které se promítají do nájemného. Rychlejší růst cen je ale vidět také v restauracích či u rekreace,“ upozornil Marek.

Světu hrozí další inflační vlna. V Evropě by byla výraznější než jinde, varují analytici

I tady je však patrné meziroční zlepšení. „Z pohledu vývoje inflačních rizik do budoucna vidíme pozitivně jak zpomalení inflace ve službách tak i i mírný pokles jádrové inflace,“ míní Patrik Rožumberský, ekonom UniCredit.

Pokračovalo také výrazné zlevňování energií. V únoru, stejně jako předtím v lednu, klesly ceny za elektřinu, plyn nebo pohonné hmoty o necelých osm procent oproti předchozímu roku. Jedním z hlavních faktorů meziročního zlevnění energií je přenesení poplatků OZE (poplatek za podporované zdroje energií) ze spotřebitelů na stát.

Válka inflaci opět zvýší, otázkou je jak moc

Trend zlevňování energií se však podaří udržet jen pokud se rychle zklidní mezinárodní situace. Jak konstatuje Rožumberský, prudký vzestup cen ropy v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě se už promítá do růstu cen u čerpacích stanic. „Tento faktor se navíc bude sčítat s vlivem nízké báze z loňského března, kdy pohonné hmoty zlevňovaly. Pokud bude mít konflikt na Blízkém východě delšího trvání, může se v dalších měsících do inflace začít promítat i zdražování dalších komodit, zejména plynu.“

To potvrzuje i hlavní analytik CitFin Miroslav Novák. „Pokud se situace na Blízkém východě během března uklidní tak se výhled na letošní inflaci téměř nijak nezmění. Pokud však vysoké ceny komodit přetrvají měsíce, bude potřeba i výhled na letošní inflaci rapidně přehodnotit. Otázkou již nebude, jak hluboko se letos inflace udrží pod dvěma procenty, ale spíše jestli vůbec a případně jak moc se dostaneme nad ně.“

Jak velký vliv nakonec na spotřebitele bude mít vývoj cen ropy je podle analytiků těžko předvídatelné, stejně jako možná doba trvání krize. „Zatímco přeliv dražší ropy do cen pohonných hmot je poměrně přímočarý, tak u cen ostatních energií, a to i s ohledem na zvyšující se oblibu fixací cen domácnostmi, je kalkulace o poznání složitější,“ upozorňuje analytik Komerční banky Martin Gürtler.

Ekonomika poroste a inflace bude pod dvěma procenty, očekávají bankovní analytici

Sazby se nejspíš snižovat nebudou

Nejistota kolem dalšího inflačního vývoje tak nedává ani příliš optimismu při snižování úrokových sazeb ze strany ČNB. Jak vysvětluje analytik Jiří Polanský z České spořitelny, ta část inflace, která je výrazněji ovlivněna domácí poptávkou, zůstává zvýšená. „To je vidět například na inflaci očištěné o potraviny, nápoje, tabák a energie, která dosáhla v meziročním vyjádření v únoru 3,1 % (v lednu 3,2 %). Proto ačkoliv na první pohled je inflace znatelně pod cílem, z pohledu ČNB zůstaly domácí inflační tlaky stále zvýšené.“

Optimističtější je Petr Dufek, hlavní ekonom banky Creditas, podle kterého zvýšené ceny ropy a plynu desinflační trend nezvrátí, pouze jej zpomalí: „Pokud cena ropy zůstane na současné zvýšené úrovni delší dobu, mohou pohonné hmoty zdražit o zhruba tři koruny a přidat k inflaci tři desetiny procentního bodu.“ Podle něj je také možné, že pokud se situace v Perském zálivu do měsíce či dvou vyřeší, může se opět vrátit na stůl debata o poklesu sazeb ve druhém čtvrtletí.

