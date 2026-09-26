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Odbory odmítají navrhovaný růst platů bezpečnostních sborů, žádají víc

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  16:36

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku ministr vnitra Lubomír Metnar. (25. května 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Odbory nesouhlasí s ohlášeným zvýšením platů policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby o 2600 až 2900 korun a rozdělením přidání do tarifu a odměn. Požadují zvýšení základu výdělku od ledna o deset procent. Na svém webu to v sobotu uvedla odborová Unie bezpečnostních složek. V úterý chce o tom jednat s vedením ministerstva vnitra.

Na svém webu to v sobotu uvedla odborová Unie bezpečnostních složek. V úterý chce o tom jednat s vedením ministerstva vnitra.

Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) v pondělí oznámil, že platy příslušníků vzrostou v příštích třech letech každý rok o 2600 až 2900 korun měsíčně. Podle odborářů se počítá s tím, že 1300 korun poputuje do tarifu a zbytek do stabilizačního příplatku.

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„Pevná částka 1300 korun nepředstavuje pro naprostou většinu příslušníků ani pětiprocentní zvýšení základního tarifu. U zkušenějších příslušníků jde často pouze o dvě až tři procenta. Právě zkušené policisty, hasiče, celníky a příslušníky Vězeňské služby přitom potřebujeme ve službě udržet,“ uvedla unie. Připomněla, že stabilizační příplatek stanovují ředitelé bezpečnostních sborů a nepředstavuje jistou část příjmu. Odboráři ho označili za užitečný doplněk, ne náhradu za řádné přidání.

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Metnar v pondělí oznámil, že cílem zvyšování platů policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby je, aby od ledna 2029 nástupní plat po odborné přípravě dosáhl 50 000 korun. Vláda ANO, SPD a Motoristů padesátitisícový výdělek při nástupu slibuje v programovém prohlášení.

Podle odborářů vládní hnutí ANO slibovalo před volbami zásadní navýšení platů i benefitů, pravidelnou valorizaci výdělků i srovnání podmínek s vojáky. Unie připomíná, že s pětiprocentním růstem platů se počítalo už dřív v rozpočtovém výhledu na další roky, nedá se tak považovat za plnění předvolebního slibu. „A už vůbec nemůže být rozdělen tak, že podstatná část navýšení skončí mimo tarifní tabulky,“ píše unie.

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Odbory poukazují na nedostatek personálu a odchod zkušených příslušníků. Uvádějí, že náročnost služby se zvyšuje. Připomínají také propad reálné hodnoty příjmů z minulých let kvůli tehdejší vysoké inflaci. „Proto požadujeme zvýšení základních tarifů všech příslušníků bezpečnostních sborů o deset procent od 1. ledna 2027,“ sdělila unie. Chce o tom jednat s vedením ministerstva vnitra 29. září.

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