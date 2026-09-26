Odbory odmítají navrhovaný růst platů bezpečnostních sborů, žádají víc

Na svém webu to v sobotu uvedla odborová Unie bezpečnostních složek. V úterý chce o tom jednat s vedením ministerstva vnitra.
Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) v pondělí oznámil, že platy příslušníků vzrostou v příštích třech letech každý rok o 2600 až 2900 korun měsíčně. Podle odborářů se počítá s tím, že 1300 korun poputuje do tarifu a zbytek do stabilizačního příplatku.
|
Poslanci jednali o zmrazení svých platů. Opozice vetovala zrychlené schválení
„Pevná částka 1300 korun nepředstavuje pro naprostou většinu příslušníků ani pětiprocentní zvýšení základního tarifu. U zkušenějších příslušníků jde často pouze o dvě až tři procenta. Právě zkušené policisty, hasiče, celníky a příslušníky Vězeňské služby přitom potřebujeme ve službě udržet,“ uvedla unie. Připomněla, že stabilizační příplatek stanovují ředitelé bezpečnostních sborů a nepředstavuje jistou část příjmu. Odboráři ho označili za užitečný doplněk, ne náhradu za řádné přidání.
|
Odbory kývly na revoluci v platech. Vláda má poprvé odvahu, řekl Středula
Metnar v pondělí oznámil, že cílem zvyšování platů policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby je, aby od ledna 2029 nástupní plat po odborné přípravě dosáhl 50 000 korun. Vláda ANO, SPD a Motoristů padesátitisícový výdělek při nástupu slibuje v programovém prohlášení.
Podle odborářů vládní hnutí ANO slibovalo před volbami zásadní navýšení platů i benefitů, pravidelnou valorizaci výdělků i srovnání podmínek s vojáky. Unie připomíná, že s pětiprocentním růstem platů se počítalo už dřív v rozpočtovém výhledu na další roky, nedá se tak považovat za plnění předvolebního slibu. „A už vůbec nemůže být rozdělen tak, že podstatná část navýšení skončí mimo tarifní tabulky,“ píše unie.
|
Průměrná mzda vystoupala na 51 966 korun, proti loňsku je o 6,4 procenta vyšší
Odbory poukazují na nedostatek personálu a odchod zkušených příslušníků. Uvádějí, že náročnost služby se zvyšuje. Připomínají také propad reálné hodnoty příjmů z minulých let kvůli tehdejší vysoké inflaci. „Proto požadujeme zvýšení základních tarifů všech příslušníků bezpečnostních sborů o deset procent od 1. ledna 2027,“ sdělila unie. Chce o tom jednat s vedením ministerstva vnitra 29. září.