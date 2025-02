Odbory vyhlásily stávkovou pohotovost. Nesouhlasí s výpovědí bez udání důvodu

V pondělí to schválila rada centrály. ČMKOS to zveřejnila na svém webu. „Rada Českomoravské konfederace odborových svazů dnešním dnem vyhlašuje stávkovou pohotovost v reakci na připravovanou novelu zákoníku práce, která obsahuje mimo jiné také návrh několika poslanců ODS a TOP 09 umožňující výpověď bez udání důvodu ze strany zaměstnavatele,“ uvedla centrála.

„Tento návrh představuje bezprecedentní ohrožení jistoty pracovních míst a zásadní oslabení práv zaměstnanců v České republice. Pokud bude novela v této podobě schválena, jsme připraveni eskalovat protestní akce včetně zahájení příprav generální stávky,“ doplnila.

Odbory stávkou pohrozily minulý týden. Ministr práce Marian Jurečka novinářům pak řekl, že nepředpokládá, že by výpověď bez udání důvodu měla teď šanci na schválení. Plán odborů na stávku označil za zbytečný. Proti schválení se staví vládní lidovci a STAN i opoziční hnutí ANO a SPD.

Poslanci ODS a TOP 09 navrhují při propuštění bez udání důvodu nejméně dvojnásobné odstupné, tedy podle doby trvání zaměstnání aspoň dva až šest měsíčních výdělků. Zaměstnavatelé by takto nemohli dát výpověď těhotným ženám, rodičům na mateřské, otcovské či rodičovské, handicapovaným pracovníkům a lidem, kterým zbývá do důchodového věku méně než pět let.

ČMKOS uvedla, že odmítá snahu některých politiků „legitimizovat libovůli zaměstnavatelů“ a oslabit jistoty pracovníků. Podle předáků by výpověď bez udání důvodu představovala zásadní zásah do pracovního práva a krok o desítky let zpět v ochraně a podmínkách zaměstnanců. Centrála vyzvala vládu a zákonodárce, aby záměr odmítli. S výzvou k „aktivnímu vyjádření nesouhlasu“ se obrátila i na zaměstnance.

Podle odborářů je možné pochybovat i o ústavnosti návrhu. Odvolávají se na na nález Ústavního soudu z roku 2018, podle něhož se do uspokojivých pracovních podmínek zahrnuje mimo jiné i ochrana proti svévolnému propouštění.