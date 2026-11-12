Od vědy po duševní zdraví. Kampaň ukazuje, kde evropské peníze pomáhají

Kam evropské peníze v Česku putují a co přinášejí? Podzimní kampaň Evropské komise Evropský rozpočet: Investice do naší budoucnosti představuje šest projektů z českých regionů.
Za jejich výsledky stojí vědci, pedagogové, zdravotníci, ochránci přírody i zaměstnanci tradiční porcelánky. Díky evropské podpoře získali vybavení a zázemí, které jim umožňuje posunout svou práci dál.
Od rozpočtu k výsledkům
Komu je kampaň určena?
Evropský rozpočet si obvykle spojujeme s vysokými částkami a složitými pravidly. Jeho přínos je ale snazší pochopit přímo tam, kde peníze slouží. Třeba v dílně, kde se děti učí zacházet s nástroji, nebo při návštěvě terénního týmu, který pomáhá člověku s duševním onemocněním zvládat každodenní život.
Kampaň proto dává prostor lidem, kteří podpořené projekty dobře znají z vlastní zkušenosti. Prostřednictvím jejich příběhů přibližuje veřejnosti, co se podařilo uskutečnit a jaký to má význam pro obyvatele regionů.
Jejím cílem je ukázat výsledky evropských investic a posílit důvěru v jejich smysluplné využívání. Vybraných šest příkladů přitom dokládá, jak široký záběr podpora má: od výzkumu a vzdělávání přes péči o zdraví až po modernizaci výroby a obnovu krajiny.
Komu evropské peníze pomáhají?
|Projekt
|Co se díky podpoře podařilo
|IT4Innovations, Ostrava
|Evropské prostředky pomohly vybudovat národní superpočítačové centrum. Jeho stroje využívají vědci a firmy při vývoji léčiv, modelování klimatu nebo hledání nových materiálů.
|Vzdělávací centrum SFÉRA, Pardubice
|V areálu Automatických mlýnů vznikly laboratoře a dílny pro děti i dospělé. Návštěvníci tu zkoušejí fyzikální a chemické pokusy, pracují se dřevem, kovem či textilem a programují roboty.
|Centrum duševního zdraví Ledovec, Plzeň
|Podpora přispěla ke vzniku a fungování centra, jehož tým dochází za lidmi s vážným duševním onemocněním i domů. Zdravotníci a sociální pracovníci jim pomáhají s léčbou, bydlením, prací i dalšími potřebami.
|Centrum lázeňského výzkumu Institutu lázeňství a balneologie, Karlovarsko
|Vzniklo zázemí pro vědecké ověřování účinků lázeňské péče. Výzkumníci získávají data, která pomohou zhodnotit přínos léčby a zlepšovat péči o klienty lázní.
|Porcelánka G. Benedikt, Karlovy Vary
|Tradiční výrobce pořídil s evropským příspěvkem střešní fotovoltaickou elektrárnu. Z vlastního zdroje nyní pokrývá část spotřeby elektřiny.
|Ptačí park Střimická výsypka, Most
|Na území poznamenaném těžbou obnovuje Česká společnost ornitologická louky, mokřady, lesy i ovocný sad. Vzniká tu prostředí pro ptáky a další živočichy i prostor pro procházky a pozorování přírody.
Různé projekty, různé zdroje financování
Proč právě těchto šest projektů?
Za těmito výsledky nestojí jeden dotační program. Evropská podpora má různé podoby podle toho, zda směřuje do výzkumu, vzdělávání, podnikání nebo třeba obnovy krajiny.
Centrum lázeňského výzkumu a ptačí park Střimická výsypka získaly podporu z Operačního programu Spravedlivá transformace. Ten pomáhá regionům vyrovnávat se se změnami spojenými s útlumem těžby a využívání uhlí. Fotovoltaickou elektrárnu porcelánky G. Benedikt zase podpořily evropské prostředky prostřednictvím Národního plánu obnovy.
Za každým projektem stojí lidé, kteří vědí, co jejich region potřebuje, a pracují na tom, aby se věci změnily k lepšímu. Evropské peníze jim pomáhají proměnit plány ve skutečnost – pořídit vybavení pro výzkum, otevřít dětem cestu k vědě nebo dostat odbornou pomoc blíž k těm, kteří ji potřebují.
Ve spolupráci s Evropskou komisí.