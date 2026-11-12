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Od vědy po duševní zdraví. Kampaň ukazuje, kde evropské peníze pomáhají

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Ptačí park Střimická výsypka nabízí prostor pro přírodu i návštěvníky. Proměnu...

Ptačí park Střimická výsypka nabízí prostor pro přírodu i návštěvníky. Proměnu území poznamenaného těžbou podpořil Operační program Spravedlivá transformace. | foto: ADvolution

Na Střimické výsypce u Mostu vzniká s evropskou podporou ptačí park. Česká...
Laboratoře a dílny centra SFÉRA v Pardubicích nabízejí prostor pro chemické...
Vzdělávací centrum SFÉRA v pardubických Automatických mlýnech vzniklo s...
Ledovec v Plzni podporuje lidi s duševním onemocněním při návratu k práci,...
15 fotografií
Z bývalé výsypky vzniká ptačí park, tradiční porcelánka vyrábí vlastní elektřinu a vědci zkoumají účinky lázeňské léčby. I to umožňují evropské peníze. Kampaň Evropské komise „Evropský rozpočet: Investice do naší budoucnosti“ zve na šest míst v Česku, kde je jejich přínos vidět v praxi.

Kam evropské peníze v Česku putují a co přinášejí? Podzimní kampaň Evropské komise Evropský rozpočet: Investice do naší budoucnosti představuje šest projektů z českých regionů.

Za jejich výsledky stojí vědci, pedagogové, zdravotníci, ochránci přírody i zaměstnanci tradiční porcelánky. Díky evropské podpoře získali vybavení a zázemí, které jim umožňuje posunout svou práci dál.

Od rozpočtu k výsledkům

Komu je kampaň určena?

  • Lidem, kteří chtějí vědět, kam evropské peníze směřují a co přinášejí.
  • Těm, kteří si přínosy evropské podpory zatím nespojují s konkrétními výsledky ve svém okolí.
  • Obyvatelům českých regionů, kde podpora pomáhá rozvíjet výzkum, vzdělávání, péči o zdraví, výrobu i ochranu přírody.

Evropský rozpočet si obvykle spojujeme s vysokými částkami a složitými pravidly. Jeho přínos je ale snazší pochopit přímo tam, kde peníze slouží. Třeba v dílně, kde se děti učí zacházet s nástroji, nebo při návštěvě terénního týmu, který pomáhá člověku s duševním onemocněním zvládat každodenní život.

Kampaň proto dává prostor lidem, kteří podpořené projekty dobře znají z vlastní zkušenosti. Prostřednictvím jejich příběhů přibližuje veřejnosti, co se podařilo uskutečnit a jaký to má význam pro obyvatele regionů.

Jejím cílem je ukázat výsledky evropských investic a posílit důvěru v jejich smysluplné využívání. Vybraných šest příkladů přitom dokládá, jak široký záběr podpora má: od výzkumu a vzdělávání přes péči o zdraví až po modernizaci výroby a obnovu krajiny.

Komu evropské peníze pomáhají?

ProjektCo se díky podpoře podařilo
IT4Innovations, OstravaEvropské prostředky pomohly vybudovat národní superpočítačové centrum. Jeho stroje využívají vědci a firmy při vývoji léčiv, modelování klimatu nebo hledání nových materiálů.
Vzdělávací centrum SFÉRA, PardubiceV areálu Automatických mlýnů vznikly laboratoře a dílny pro děti i dospělé. Návštěvníci tu zkoušejí fyzikální a chemické pokusy, pracují se dřevem, kovem či textilem a programují roboty.
Centrum duševního zdraví Ledovec, PlzeňPodpora přispěla ke vzniku a fungování centra, jehož tým dochází za lidmi s vážným duševním onemocněním i domů. Zdravotníci a sociální pracovníci jim pomáhají s léčbou, bydlením, prací i dalšími potřebami.
Centrum lázeňského výzkumu Institutu lázeňství a balneologie, KarlovarskoVzniklo zázemí pro vědecké ověřování účinků lázeňské péče. Výzkumníci získávají data, která pomohou zhodnotit přínos léčby a zlepšovat péči o klienty lázní.
Porcelánka G. Benedikt, Karlovy VaryTradiční výrobce pořídil s evropským příspěvkem střešní fotovoltaickou elektrárnu. Z vlastního zdroje nyní pokrývá část spotřeby elektřiny.
Ptačí park Střimická výsypka, MostNa území poznamenaném těžbou obnovuje Česká společnost ornitologická louky, mokřady, lesy i ovocný sad. Vzniká tu prostředí pro ptáky a další živočichy i prostor pro procházky a pozorování přírody.
Ptačí park Střimická výsypka nabízí prostor pro přírodu i návštěvníky. Proměnu území poznamenaného těžbou podpořil Operační program Spravedlivá transformace.
Na Střimické výsypce u Mostu vzniká s evropskou podporou ptačí park. Česká společnost ornitologická tu obnovuje pestrou krajinu pro ptáky a další živočichy.
Laboratoře a dílny centra SFÉRA v Pardubicích nabízejí prostor pro chemické pokusy, programování robotů i práci se dřevem, kovem a textilem.
Vzdělávací centrum SFÉRA v pardubických Automatických mlýnech vzniklo s evropskou podporou. Děti i dospělí tu objevují vědu a techniku prostřednictvím pokusů a tvoření.
15 fotografií

Různé projekty, různé zdroje financování

Proč právě těchto šest projektů?

  • Mají co ukázat. Představují konkrétní výsledky evropských investic.
  • Slouží lidem. Přinášejí nové možnosti při práci, vzdělávání, péči o zdraví i trávení volného času.
  • Pocházejí z různých regionů. Přibližují potřeby a zkušenosti několika míst v Česku.
  • Ukazují rozmanitost podpory. Vedle špičkové vědy dostávají prostor tradiční výroba nebo obnova krajiny.
  • Stojí za nimi skutečné příběhy. O výsledcích mohou mluvit lidé, kteří projekty vytvářejí nebo je sami využívají.

Za těmito výsledky nestojí jeden dotační program. Evropská podpora má různé podoby podle toho, zda směřuje do výzkumu, vzdělávání, podnikání nebo třeba obnovy krajiny.

Centrum lázeňského výzkumu a ptačí park Střimická výsypka získaly podporu z Operačního programu Spravedlivá transformace. Ten pomáhá regionům vyrovnávat se se změnami spojenými s útlumem těžby a využívání uhlí. Fotovoltaickou elektrárnu porcelánky G. Benedikt zase podpořily evropské prostředky prostřednictvím Národního plánu obnovy.

Za každým projektem stojí lidé, kteří vědí, co jejich region potřebuje, a pracují na tom, aby se věci změnily k lepšímu. Evropské peníze jim pomáhají proměnit plány ve skutečnost – pořídit vybavení pro výzkum, otevřít dětem cestu k vědě nebo dostat odbornou pomoc blíž k těm, kteří ji potřebují.

Ve spolupráci s Evropskou komisí.

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