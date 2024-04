Co vše skončí v popelnici. Pražské obchodní centrum zkoumalo vlastní odpadky

Odpadky, které experti zkoumali, pocházely ze tří zdrojů. „První vzorek jsou odpadky z košů z obchodní galerie. Druhý je z foodcourtu a třetí vzorek je přímo od nájemců jednotlivých obchodů,“ uvedla Michaela Doskočilová z poradenské společnosti JRK, která se zabývá odpadovým hospodářstvím.

Experti našli i nedostatky

Po několika hodinách už znali experti první výsledky. „Ve vzorku foodcourt bylo 42 procent bioodpadu, šlo o kompostovatelné odpady a zbytky jídel, zhruba dvacet procent použitých ubrousků, asi šest procent papíru a dvacet procent plastů,“ zmínil konzultant z Institutu cirkulární ekonomiky Petr Novotný. Upozornil, že ve vzorku bylo také dost tetrapaků.

Sedmdesát procent z celkové hmotnosti odpadu z foodcourtu by se podle něj dalo vytřídit lépe. „Bioodpady by tady určitě být neměly,“ uvedl. Naopak s použitými ubrousky se podle něj nedá nic dělat a skutečně patří do směsného odpadu.

Jistý nedostatek našli také třeba v odpadcích pocházejících z obchodní pasáže. Tři žluté pytle s plasty byly vhozeny do popelnice spolu se směsným odpadem. „Někdo šel, posbíral plasty a dal to do směsného odpadu,“ zmínil.

Centrum se bude daty zabývat

Na základě zjištěných dat hodlá centrum dělat osvětu a nastaví kroky k tomu, aby se zlepšila míra třídění. „Všichni nájemci mají povinnosti ze smlouvy svůj odpad třídit. Samozřejmě k nějakému vytřídění dojde, ale jde o to, jaká kvalita třídění je,“ uvedl Milan Bartl, technický manažer Centra Černý most.

„Jde nám spíše o edukaci a o vysvětlování, k čemu třídění slouží, proč odpad třídit, jaký to má smysl do budoucna. Chceme zjistit, co zlepšit, a všechny informovat o tom, jak se chovat lépe a kam se tím společně posuneme,“ doplnil. Podle jeho slov v obchodním centru ročně vznikne 1 200 tun odpadů.

Akce se konala v Centru Černý most vůbec poprvé. „Po zavedení akčních kroků a nějakých nějaké osvěty ji budeme dělat určitě znovu. Nicméně fyzické analýzy probíhají. Probíhají ve městech, v obcích, probíhají například na sportovních akcích a stadionech,“ uzavřela Doskočilová.