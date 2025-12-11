„Spolupráce s firmou Baťa byl můj sen od mých devatenácti let. Jsem vděčný, že se mi splnil a že jsme mohli společně vytvořit Baťasky,“ uvedl Václav Staněk, starší z bratrů Staňkových, kteří stojí za značkou Botas. Dodává, že kolekce spojuje to nejlepší z obou světů a vznikala s maximálním respektem k odkazu Tomáše Bati.
Spolupráce značek Baťa a Botas přitom vznikla přirozeně a organicky. „Zjistili jsme, že naše vize jsou překvapivě blízko. A od té chvíle to byl týmový projekt na obou stranách,“ popisuje Petr Šťastný, ředitel Baťa pro střední Evropu.
Myšlenka propojit obě značky vznikla už před osmi lety, když si tehdy devatenáctiletý Staněk četl knihu o životě a podnikání Tomáše Bati. Právě příběh o tom, jak díky inovaci v roce 1897 zachránil svou firmu, byl hlavní inspirací. Baťa tehdy přišel s dostupnými botami z plátna a kůže – takzvanými baťovkami – které se staly nejpopulárnější obuví v zemi a položily základy pozdějšího globálního úspěchu značky.
Kolekce přichází ve dvou řadách, a to Baťasky 1897 a Baťasky 2025 dohromady v šesti barevných variantách. Hlavním modelem celé spolupráce jsou Baťasky 1897 v limitované textilní verzi za baťovskou cenu 1 999 korun. Jde o jediný pár, který se už nikdy nebude opakovat, a po vyprodání se okamžitě stane sběratelským kouskem. Právě tento model nejvíce odkazuje na původní baťovskou myšlenku dostupné obuvi z kombinace kůže a kanvasu.
„Díky firmě Baťa, že i přes svou velikost neváhali jít do projektu, který vzbudil emoce. A děkuji, že mi splnili sen – vrátit na trh legendární baťovky,“ dodal Staněk. Kolekce je podle něj také poctou české podnikavosti a připomenutím Baťových myšlenek, které jsou podle něj aktuální i po více než sto letech. Všechny modely vznikají v České republice, konkrétně v Dolním Němčí na Moravě.
Promyšlená kampaň
Ještě před uvedením samotné kolekce vyvolal Václav Staněk výrazný rozruch na sociálních sítích, když v pondělí představil „nové logo“ Botasu na svém profilu LinkedIn. Vycházelo z logotypu nejslavnější zlínské značky.
Šlo o promyšlený tah a podle Staňka i přizvaných expertů byla celá akce součástí guerillové kampaně, která měla připravit půdu pro oznámení spolupráce s Baťou. Podoba loga totiž okamžitě rozpoutala rozsáhlou debatu na sociálních sítích. Mnozí poukazovali na to, jestli má značka Botas zapotřebí parazitovat na vizuální identitě značky Baťa.
„Nevěřím, že je to skutečné. Propojení s Baťou je tak strašně zřejmé, že tohle je podle mého názoru jen rozehřátí před nějakou zajímavou kampaní nebo spoluprací,“ uvedl již ve středu na dotaz iDNES.cz Marek Nieslanik, kreativní ředitel agentury Fairy Tailors. Podle něj se Botasu podařilo přesně to, co bylo záměrem a to vzbudit poprask ještě před představením produktu a vrátit značku do marketingových debat.
Podobně situaci komentoval i Tomáš Vacek, partner agentury Contexto. „Beru to jako pokus o guerillu a získání pozornosti zdarma,“ řekl.