OBRAZEM: Pětatřicet let dodávek. Elektrárna Dukovany slaví výročí

20:21 , aktualizováno 20:21

Jaderná elektrárna Dukovany tento týden slaví pětatřicetileté výročí od začátku stabilní výroby. Celá se rozeběhla do dvou let a od té doby vyrobila dostatek elektřiny na to, aby republiku zásobila po dobu sedmi let.