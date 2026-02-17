Dálnice není obranný výdaj. Je to proti metodice NATO, varuje ekonom Pavel

Jan Pavel, ekonom (4. února 2026) | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Sabina Mrázová
Dálnice nebo třeba přehrady. Politici zkoušejí započítávat do výdajů na obranu i projekty, které s ní nemají nic společného. Podle ekonoma a bývalého člena Národní rozpočtové rady Jana Pavla se Česku tento přístup může už brzy vymstít. „Je to jednoznačně proti metodice NATO,“ tvrdí v rozhovoru pro iDNES ekonom. Reálně hrozí, že Aliance takové „náklady na obranu“ neuzná.

Vláda schválila rozpočet, jehož schodek převyšuje požadavky zákona o rozpočtové odpovědnosti o desítky miliard. Plynou z toho pro Česko nějaké hmatatelné negativní důsledky už letos?
Ano, plynou. Je to zejména problematický přístup k právním normám. A dále samozřejmě snížení fiskálního prostoru do budoucna. To znamená, že až skutečně dojde k nějaké krizové situaci, budeme nuceni pracovat se zbytečně zmenšeným fiskálním prostorem.

Nelze očekávat ani pozitivní dopady na ekonomiku. Fiskální politika je totiž v Česku, které je malou otevřenou ekonomikou, s výjimkou krizí jen málo účinná. Očekávat proto, že přijde nějaký dodatečný impulz pro růst ekonomiky z většího utrácení vlády, nelze.

Minulá vláda často správně nerozpočtovala. Sněmovně se předkládala čísla, která neseděla, což se vědělo. Ale nakonec to vždy nějak vyšlo. Rozpočet na letošek ale skutečně obsahoval velké problémy.

