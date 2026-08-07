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14 krajů, 14 příběhů. Objevte Česko skrze piva, která vznikají tam, kde mají své kořeny

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Regionální mapa piva

Regionální mapa piva | foto: Kaufland

Pivovar Volt se rychle proslavil nejen skvělou chutí, ale také svým nápaditým...
Jiskra 11° (Session Pale Ale) na levé straně, uprostřed australský Protinožec...
Pivovar Kocour není zajímavý jen pivem. V jeho areálu najdete i vlastní...
Svrchně kvašená IPA Samurai z varnsdorfského pivovaru Kocour – silně chmelený...
27 fotografií
Při toulkách Českem se můžete řídit celou řadou map. Podle hradů a zámků, podle krajiny, tradic nebo místní kuchyně. Existuje ale ještě jedna mapa, která má svou vlastní chuť – mapa českých pivovarů. Každý region v ní vypráví jiný příběh. Někde ožívá staletá tradice, jinde odvaha tvořit jinak. Někde se pivo rodí v horách, jinde v industriálním srdci města. Spojuje je jediné: vznikají díky lidem, kteří mají ke svému místu vztah.

České pivo je fenomén, který zná celý svět. Za jeho pověstí ale nestojí jen velké značky. V posledních letech stále více pozornosti získávají také malé řemeslné pivovary – místa, kde se pivo vaří s osobním rukopisem, nápadem a respektem k řemeslu.

Právě regionální pivovary ukazují, jak pestré české pivovarnictví může být. Každý z nich má vlastní příběh, vlastní charakter a vlastní spojení s místem, kde vzniká.

Pivní cesta Českem začíná doma

Možná žijete v Praze a zajímá vás, jaké pivo se vaří přímo ve vašem okolí. Možná vyrážíte za rodinou na Vysočinu, na výlet do Krkonoš nebo na jižní Moravu. Možná hledáte tip na pivo, které vám připomene místo, ke kterému máte vztah.

Právě propojení lidí s jejich regionem je hlavní myšlenkou projektu Regionalita v Kauflandu. Ten pomáhá lokálním výrobcům dostat jejich produkty blíž k zákazníkům a umožňuje objevovat značky, které mají svůj příběh, původ i vztah ke konkrétnímu místu.

Vydejte se s námi na cestu po českých krajích a poznejte pivovary, které dokazují, že každý region má svou vlastní chuť.

LIBERECKÝ KRAJ

Pivovar Volt: Elektrizující chuťové zážitky od jablonecké přehrady

U jablonecké přehrady vzniká pivo, které si zakládá na originalitě. Pivovar Volt se rychle proslavil nejen skvělou chutí, ale také nápaditým vizuálním stylem a názvy piv, které jsou inspirované světem fyziky a elektřiny – v jejich portfoliu tak najdete kousky jako Baterka, Zkrat, Jiskra anebo Pojistka. Za hravým přístupem se však skrývá precizní řemeslo. Jejich piva jsou nefiltrovaná, nepasterizovaná a vařená s obrovskou péčí z těch nejlepších tuzemských i světových chmelů. Ve Voltu tak dnes vaří více než 60 druhů piv různých pivních stylů – od klasických českých ležáků přes kyseláče a stouty až po piva APA, IPA, NEIPA nebo třeba pšeničné speciály.

Pivovar Volt se rychle proslavil nejen skvělou chutí, ale také svým nápaditým vizuálním stylem a názvy piv, které jsou inspirované světem fyziky a elektřiny

ÚSTECKÝ KRAJ

Pivovar Kocour: Průkopník pivních speciálů ze Šluknovského výběžku

Když v roce 2008 vznikl ve Varnsdorfu pivovar Kocour, patřil mezi průkopníky české craftové revoluce. V době, kdy si většina lidí spojovala pivo hlavně s klasickým ležákem, začal ukazovat kouzlo stylů, jako jsou IPA, ALE nebo stout. Nebál se jít vlastní cestou a pomohl změnit pohled Čechů na to, co všechno může pivo nabídnout. Kocour není zajímavý jen pivem. Areál pivovaru s vlastní železniční zastávkou a ubytováním v retro vagonech dokazuje, že pivovarnictví může být také zážitek.

Pivovar Kocour není zajímavý jen pivem. V jeho areálu najdete i vlastní železniční zastávku a ubytování

KARLOVARSKÝ KRAJ

Pivovar Permon: Západočeská craftová ikona se srdcem horníka

Sokolovský Pivovar Permon nese v názvu odkaz na hornickou historii Karlovarského kraje. Z malého rodinného projektu se postupně stal jedním z výrazných českých minipivovarů. Jeho síla stojí na poctivosti a odvaze hledat nové cesty. Vedle skvěle vyladěných tradičních ležáků totiž mistrně ovládá moderní svrchně kvašené speciály (jako jsou jejich populární IPA a APA) a pravidelně obohacuje nabídku o ovocné tóny či netradiční chmely z celého světa.

Sokolovský Pivovar Permon nese ve svém názvu odkaz na hornickou historii Karlovarského kraje

JIHOČESKÝ KRAJ

Bohemia Regent: Příběh, který se píše už více než 600 let

V Třeboni se pivo vaří od roku 1379. Bohemia Regent patří mezi nejstarší nepřetržitě fungující pivovary na světě a dodnes staví na odkazu klasického českého pivovarnictví. Prvotřídní český slad, žatecký chmel a respekt k tradičním postupům tvoří základ piv, která mají charakter svého regionu. Mezi vlajkové produkty patří zejména prémiový světlý ležák a oblíbené polotmavé pivo Petra Voka, které dlouhodobě patří k nejvyhledávanějším pivům pivovaru.

Třeboňský Bohemia Regent patří mezi nejstarší nepřetržitě fungující pivovary na světě a dodnes staví na odkazu klasického českého pivovarnictví

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Krkonošský Medvěd: Síla hor v každém doušku

Ve Vrchlabí, u brány do Krkonoš, obnovil Krkonošský Medvěd tradici vaření piva, která v regionu dlouho chyběla. Od roku 1995 patří mezi průkopníky českého minipivovarnictví a staví na spojení horské čistoty, poctivého řemesla a chuti experimentovat. Vedle dokonale vyladěných, příjemně hořkých tradičních ležáků spodního kvašení se totiž proslavil svou odvahou experimentovat a vařit prvotřídní svrchně kvašené speciály (jako jsou různé variace stylů ALE či IPA) plné intenzivního chmelového aroma a ovoce.

Krkonošský Medvěd patří od roku 1995 mezi průkopníky českého minipivovarnictví

VYSOČINA

Pivovar Revolta: Hrdá pivní vzpoura v srdci Vysočiny

Pivovar Revolta vtrhl na scénu s jasnou misí – vrátit poctivé řemeslné pivo do Žďáru nad Sázavou a ukončit dlouhé desetiletí trvající pivní půst v tomto regionu. V historických prostorách na žďárském náměstí vznikají skvěle pitelné tradiční ležáky s moderními, odvážně chmelenými svrchně kvašenými speciály typu IPA či APA.

Pivovar Revolta vtrhnul na scénu s jasnou misí – vrátit poctivé řemeslné pivo zpět do Žďáru nad Sázavou a ukončit dlouhé desetiletí trvající pivní půst v tomto regionu

STŘEDOČESKÝ KRAJ

Minipivovar Matuška: Z garáže na Křivoklátsku se zrodil fenomén českého craftu

Příběh pivovaru Matuška z Broum na Křivoklátsku ukazuje, že velké věci mohou vzniknout z malého začátku. V roce 2009 uvařil sládek Martin Matuška společně se synem Adamem v malé varně první várku piva. Ta vznikala téměř vlastníma rukama, ale od začátku měli oba jasný cíl: vařit pivo bez kompromisů a dokázat, že česká pivní kultura může mít mnohem více podob, než je klasický ležák. Matuška patří mezi průkopníky české řemeslné scény a pomohl otevřít cestu moderním pivním stylům, jako jsou IPA nebo APA. Dnes je Matuška pojmem, který si drží status jednoho z nejrespektovanějších minipivovarů v zemi, a to především díky tomu, že i přes moderní technologie zůstala v každém doušku poctivá lidská práce a rodinná vášeň.

Minipivovar Matuška. Z garáže na Křivoklátsku se zrodil fenomén českého craftu

PRAHA

Pivovar Trilobit: Nezkrotná pivní kreativita s rukopisem oceňovaných sládků

Praha není jen městem historických památek a kulturních zážitků. Je také místem, kde vznikají zajímavé pivní příběhy. Jedním z nich je pivovar Trilobit, který založili zkušení sládci Monika a Petr s cílem vytvořit značku postavenou na svobodě, kvalitě a chuti objevovat nové možnosti. Trilobit spojuje tradiční české pivovarnictví s moderními světovými styly. Vedle ležáků vznikají také originální speciály, které ukazují, že i městský pivovar může mít vlastní charakter.

Pivovar Trilobit založili zkušení sládci Monika a Petr s cílem vytvořit značku postavenou na svobodě, kvalitě a chuti objevovat nové možnosti

PARDUBICKÝ KRAJ

Pivovar Clock: Přesnost, která chutná

Při hledání toho nejlepšího pro Pardubický kraj si uděláme malou odbočku těsně za hranice regionu do sousedního Královéhradeckého kraje. V půvabném Potštejně totiž sídlí Pivovar Clock, který v Pardubickém kraji potkáte na každém kroku.

Právě v Potštejně vzniká pivo, které propojuje technickou preciznost s tvůrčí svobodou. Pivovar Clock od svého založení v roce 2014 ukazuje, že moderní české pivovarnictví může být odvážné, hravé a zároveň postavené na dokonalém řemesle. Pivovar si zakládá na absolutní čistotě stylu a prvotřídních světových surovinách. Jejich portfolio nabízí chuťově fascinující zážitek: od dokonale pitelného ležáku Hektor přes legendární a intenzivně ovocnou Clock APA 12° až po prémiové svrchně kvašené speciály. Je to značka pro ty, kteří nehledají kompromisy, ale stoprocentní kvalitu a moderní design v každém doušku.

Pivovar Clock. V Potštejně vzniká pivo, které propojuje technickou preciznost s tvůrčí svobodou

ZLÍNSKÝ KRAJ

Jarošovský pivovar: Hrdost Slovácka v každé lahvi

V Uherském Hradišti vsadili na stoprocentní regionální patriotismus a pivo vaří výhradně z prvotřídních surovin od místních moravských zemědělců. Jejich nefiltrované a nepasterizované kousky mají neuvěřitelnou jiskru. Ať už si otevřete dokonale pitelný, chmelově hořký ležák Jura či Šohaj, anebo sáhnete po některém z odvážných svrchně kvašených speciálů, čeká vás zážitek bez filtrů a příkras. Jarošovské pivo je zkrátka „pivo jako malované“, ve kterém vedle folklorní duše pulzuje ta nejvyšší moravská kvalita.

Jedenáctistupňový světlý ležák Jura z Jarošovského pivovaru – nefiltrované a nepasterizované pivo s pravou folklórní duší Slovácka

OLOMOUCKÝ KRAJ

Hanácký pivovar: Tradice, která se nebojí experimentů

V Olomouci-Holici se potkává historie s moderním pohledem na pivovarnictví. Hanácký pivovar navazuje na tradici olomouckého pivovarnictví, ale zároveň sleduje současné pivní trendy. Vedle poctivých, dokonale pitelných ležáků, jako je Sladař či Šafář, můžete ochutnat i vyladěné svrchně kvašené speciály pro ty, kdo hledají originalitu. Je to zkrátka pivo s hanáckým srdcem a světovým rozhledem.

Hanácký pivovar navazuje na tradici olomouckého pivovarnictví, ale zároveň sleduje současné pivní trendy

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Pivovar Harry: Nezkrotná pivní rebelie přímo z pulzujícího srdce Brna

Brno je město, které má vlastní rytmus. A Pivovar Harry tuto energii přenáší i do svých piv. Od svého vzniku v roce 2021 se stal výraznou součástí brněnské gastronomické scény. V industriálním prostoru bývalé pošty vznikají piva, která spojují uvolněnou atmosféru s vysokými nároky na kvalitu. Vedle dokonale vyladěných ležáků (jako je vlajková loď Born) umí překvapit pestrou paletou svrchně kvašených stylů a divokých sezonních kombinací.

Pivovar HARRY se od svého vzniku v roce 2021 stal výraznou součástí brněnské gastronomické scény

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Nachmelená opice: Krnovský příběh plný chmele

V bývalé textilní továrně Karnola v Krnově vznikl pivovar, který si získal pozornost nejen názvem, ale především kvalitou svých piv. Nachmelená opice kombinuje hravou identitu s precizním řemeslem. Za veselými etiketami se skrývá důraz na práci s chmelem, objevování nových stylů a chuť posouvat hranice. Jejich stabilní portfolio, kterému dominuje citrusová Sun APA, šťavnaté tóny IPA a poctivá, plná spodně kvašená jedenáctka, pravidelně vozí medaile z tuzemských degustačních soutěží.

V bývalé textilní továrně Karnola v Krnově vznikl pivovar Nachmelená opice kombinuje hravou identitu s precizním řemeslem

PLZEŇSKÝ KRAJ

Knížecí pivovar Plasy: Návrat příběhu, který neměl skončit

V areálu bývalého cisterciáckého kláštera v Plasích se pivní historie začala psát už před staletími. V roce 1966 ale tradice na dlouhou dobu utichla. O padesát let později se do historických prostor vrátil život. Díky odhodlání obnovit starou pivovarskou tradici dnes na místě znovu vzniká pivo, které spojuje minulost se současností. Od klasického, dokonale pitelného ležáku až po hutné, silné speciály.

Knížecí pivovar Plasy. Návrat příběhu, který neměl skončit

Čtrnáct krajů.

Čtrnáct pivovarů.

Čtrnáct různých příběhů.

Právě v tom spočívá síla regionality. Nejde jen o místo původu na etiketě. Jde o příběh lidí, surovin a tradic, které se s daným místem pojí.

Projekt Regionalita v Kauflandu lokální produkty přibližuje k zákazníkům. Díky regionálnímu vystavení mohou lidé objevovat výrobky od lokálních producentů a poznávat značky, které mají kořeny v konkrétních částech Česka.

Ať už hledáte pivo z kraje, kde žijete, nebo chcete ochutnat něco z míst, kam vás zavede cesta, řemeslné pivovary nabízejí možnost poznat Česko zas trochu jinak.

Protože každý kraj má svůj charakter.

Každý pivovar má svůj příběh.

A někdy se ten nejlepší příběh vypráví u dobře načepovaného piva.

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