Zemědělci vyjeli do polí. Sklizeň ječmene ale komplikují bouřky a silné deště

Problémem jsou také krupobití, která poškodila porosty na Znojemsku, Břeclavsku nebo Hodonínsku. Na konkrétnější odhady je zatím brzy, podle komory, ale i mluvčího Zemědělského svazu ČR Vladimíra Píchy bude nejspíš průměrný.

Podle komory začaly žně o něco málo dříve, než bývá zvykem. Pícha dodal, že se ale začalo sklízet i v Polabí a na Hané, což je proti obvyklým časům skoro o dva týdny dříve. „Je to vlivem hlavně sucha, které uspíšilo sklizeň a teplem v posledních dvou týdnech,“ řekl portálu iDNES.cz.

Také v jižních Čechách sklizeň zpomalilo počasí, byly to přívalové deště. „Začátkem posledního červnového týdne vyjely sklízecí mlátičky do obilí, konkrétně do ozimých ječmenů, jen v jednotkách jihočeských podniků. Na většině území není zrno ještě dostatečně zralé. Pokud bude pokračovat teplé počasí bez výraznějších srážek, naplno se žně rozjedou příští týden. Do té doby se zemědělci věnují spíše sklizni objemných krmiv a senážování,“ řekla v úterý šéfka tamní agrární komory Hana Šťastná.

Podle Píchy se odhady zatím dělat nedají, protože ječmen není spolehlivým ukazatelem výnosnosti, očekává proto také průměr posledních let. Kde bylo letos sucho výrazné, zmenší se průměrné výnosy o zhruba pětinu.

Sucha se obává také Pánková. „Deštivé počasí z posledních dnů sice částečně přispěje k nasycení povrchové vrstvy půdy, ale vyšší vlhkost se rovněž promítá do kvality obilovin a navíc sklizeň za deštivého počasí je pro zemědělce velmi problematická.

Cena pšenice vzrostla o skoro 70 procent

Na kvalitu úrody obilovin může mít dále kromě počasí vliv výskyt škůdců či neočekávané přírodní události,“ sdělila. Podle ní pak může mít na celkový výnos dopad také to, že někteří zemědělci nejspíš půdu méně pohnojili kvůli vysokým cenám minerálních hnojiv.

Loni komplikovaly sklizeň také deště, podle prezidenta komory Jana Doležala se tehdy v některých místech tvořily i močály, dosáhla zhruba 7,55 milionu tun obilovin s průměrným výnosem 6,11 tuny na hektar, což bylo zhruba stejně jako předloni.

V předstihu zemědělci podle komory uzavírají smlouvy na prodej zhruba 70 procent úrody obilovin, nevědí ale, kde jejich úroda přesně končí, protože jde o obchody na evropském nebo i světovém trhu. „Podle posledních dat Státního zemědělského intervenčního fondu z letošního května se potravinářská pšenice prodávala za 8325 korun za tunu, tedy v meziročním srovnání o 68 procent více. Sladovnický ječmen stál ve stejném období 7 009 korun za tunu, tedy meziročně o 46 procent více,“ uzavřela.