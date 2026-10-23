Z letošního průzkumu stravovacích návyků Barometr FOOD, který koordinuje společnost Edenred, vyplývá, že cena oběda se v jednotlivých městech výrazně liší. Zatímco ve Zlíně vyjde polední menu v průměru na 177 korun, v Liberci stojí 210 korun a v Praze 230 korun. Od září 2021 obědy podle průzkumu zdražily zhruba o 37 procent. Meziročně jejich cena roste přibližně o tři procenta.
Průzkum také ukázal, že lidé si často nejsou jisti ani tím, jak vypadá vyvážený oběd. Respondenti měli vybírat mezi smaženým řízkem s bramborovou kaší a zeleninovým salátem, salátem s grilovaným kuřetem a zeleninovým rizotem s rajčaty a bylinkami.