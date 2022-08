Inflace vyhání Čechy z hospod. Návštěvy omezilo sedm z deseti strávníků

Energie, pohonné hmoty, jídlo i ostatní nákupy. To vše vlivem inflace výrazně podražilo. Čím dál víc lidí proto hledá úspory a vidět je to i v restauracích. „Jedná se hlavně o obědy, zaznamenáváme asi 20% úbytek lidí. Někteří jsou také na dovolené. Nedovedu si představit, co se bude dít v září,“ obává se manažer restaurací Kolkovna Michal Tůma.

To potvrzují i data: 68 procent Čechů oslovených agenturou STEM uvedlo, že restaurace navštěvují méně kvůli šetření. „Šetření se stává celospolečenským tématem a je jenom velmi malá skupina lidí, která nemusí nebo ještě k tomu šetření nějakým způsobem nepřistoupila,“ říká analytik STEM Martin Kratochvíl.

Šetří se i na zbytečnostech

„Dřív jsem do restaurace chodila bez problému každý den, teď dvakrát, třikrát týdně,“ přiznává jedna z dotazovaných. Kdyby navštěvovala restauraci každý všední den, vyšlo by jí stravování na tisíc korun týdně.

V některých podnicích údajně propad návštěvnosti zatím nepociťují. Čím dál víc lidí ale šetří třeba tím, že si objedná pouze hlavní chod. „Většinou třeba omezí dezert, jako celek můžeme hodnotit situaci pořád kladně,“ říká barista z Kampa Cafe Lukáš Blahut.

Odliv lidí bude ale pro řadu restaurací v kombinaci se zdražujícími surovinami a energiemi další rána. „Na konci tohoto roku většině podniků končí fixace čili plné promítnutí růstu teprve bude, kritická situace nastane počátkem příštího roku,“ predikuje prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek.

Takové podniky budou podle Stárka často existenčně ohroženy a jediným východiskem pro ně proto bude zdražení.