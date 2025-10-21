Lednice jsou prázdné, obědvá se nad klávesnicí. Lidé šetří na jídle, zjistil průzkum

  11:29
Ceny potravin i poledních menu dál rostou. Za oběd v restauraci dnes lidé zaplatí v průměru kolem 197 korun. Návštěvy podniků proto mnozí omezují, což potvrzují i samotní gastronomové. Třetina českých domácností přiznává, že má mezi nákupy lednici téměř prázdnou, většina lidí plánuje jídelníček podle slevových akcí. Vyplývá to z letošního průzkumu společnosti Edenred a Hospodářské komory.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Náklady na jídlo dále rostou a Češi kvůli nim stále častěji mění své stravovací návyky. Při nákupu potravin hrají slevy zásadní roli a podle mezinárodního průzkumu Barometr FOOD jich využívá sedm z deseti lidí. Každý čtvrtý přitom nakupuje ve slevě téměř všechny potraviny.

Z průzkumu dále vyplynulo, že Češi stále více přemýšlejí, jak ušetřit. Jen desetina domácností plánuje nákupy přesně podle rozpočtu, více než polovina ale hlídá měsíční výdaje a nakupuje podle akčních nabídek. Devět procent lidí se při nákupech rozhoduje čistě podle ceny, a to bez ohledu na složení nebo nutriční hodnotu.

„Tlak na domácí rozpočty je stále patrnější a lidé jsou nuceni přemýšlet o jídle jinak než dřív. Snaží se mít po ruce hlavně základní a cenově dostupné suroviny, jako jsou těstoviny, rýže, luštěniny nebo konzervy,“ říká Aneta Martišková, členka vedení společnosti Edenred. Dodává, že třetina domácností dokonce přiznává, že mívá mezi nákupy téměř prázdnou lednici.

Oběd jako rituál, ale i místo, kde se šetří

Podle průzkumu lidé omezují i obědy mimo domov. Přestože toto jídlo zůstává pro většinu z nich důležitým rituálem, stává se zároveň položkou, na které se nejčastěji šetří.

„Lidé při obědě často vynechávají polévku nebo nápoj. Téměř polovina dotázaných považuje férovou cenu poledního menu za částku mezi 121 a 160 korunami, ale realita je dnes mnohem výš,“ doplňuje Martišková.

Podle dat Edenred Restaurant Indexu dosahuje průměrná cena poledního menu v Česku 197 korun, což je o 58 korun víc než v roce 2020. V Praze už se běžná útrata blíží 223 korunám.

„Ceny obědů rostou rychleji než příjmy domácností, což nutí zákazníky měnit své návyky a restaurace přizpůsobovat nabídku. Stále více zaměstnanců obědvá u počítače nebo si nosí jídlo z domu,“ doplňuje Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu.

Zároveň ale dodává, že na kvalitním jídle Češi šetřit nechtějí. Večer si rádi zajdou s rodinou do restaurace a za dobré jídlo si ochotně připlatí. „Pokud se lidé kvalitně nají, cena pro ně přestává být problémem,“ říká Prouza.

Restaurace hledají nové cesty

Dvě třetiny provozovatelů restaurací letos musely zvýšit ceny kvůli rostoucím nákladům. Přesto většina hostů přiznává, že by za oběd ráda zaplatila alespoň o třicet korun méně.

Téměř polovina Čechů (47 procent) si podnik vybírá podle denní nabídky a 78 procent lidí sleduje především poměr ceny a kvality. Polovina restaurací potvrzuje, že většina jejich hostů si polední menu vybírá každý den.

Zvýhodněná denní nabídka pomáhá podnikům udržet stálé zákazníky, zároveň ale odhaluje, kde se šetří nejvíc. Třetina strávníků kvůli úsporám vynechává polévku, čtyři z deseti neobjednávají nápoj a více než polovina dezert nebo předkrm. Stejný trend potvrzují i samotní restauratéři.

Ekonomické tlaky doléhají i na samotné podniky. Třetina restaurací hlásí pokles návštěvnosti, dvě třetiny musely během posledního roku zdražit a čtvrtina přešla na levnější suroviny. Rostoucí ceny energií, potravin i mezd patří mezi nejčastější problémy, které podle dat Barometru Food trápí více než tři čtvrtiny gastronomických provozů.

Ačkoliv se část hostů k obědům mimo domov pomalu vrací, 62 procent lidí přiznává, že v posledním roce návštěvy restaurací omezilo. Dalších 52 procent by do podniků chodilo ještě méně, pokud by neměli k dispozici stravenky.

