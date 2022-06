Obědy bez nápojů a polévek. Ceny jídel v hospodách nutí Čechy šetřit

Restaurace v meziročním srovnání zdražily podle statistiků o více než čtvrtinu, jídelny o 12,8 procent a podniky s rychlým občerstvením o 21,9 procenta. Nízký je v porovnání s předcovidovým obdobím i počet jídel, která restaurace nyní prodají. Vyplývá to z Ticket Restaurant Card Indexu, který je sestavený z plateb více než 220 tisíc majitelů nejrozšířenější stravenkové karty Ticket Restaurant od společnosti Edenred.

Počet prodaných obědů byl ve srovnání s předcovidovým obdobím o třetinu nižší, a to i se započítáváním transakcí přes rozvážkové služby. Je to sice nejlepší výsledek od prosince 2020, ale vzhledem k tomu, že lidé začali šetřit, pro restauratéry to neznamená výrazný důvod k radosti.

Slabší zájem o obědy v restauracích souvisí s tím, že lidé si ve velkém připravují jídlo doma a nosí si je v krabičkách do práce. Řešení, které by mohlo tuto situaci alespoň trochu korigovat, by bylo zvýšení reálných příjmů zaměstnanců.

„Z našich průzkumů víme, že skoro šedesát procent firem je zvažuje v souvislosti s bezprecedentní inflací navyšovat mzdy. Otázka je, jak vysoké zvýšení bude, zda pokryje růst nákladů a také, kolika procent zaměstnanců se dotkne,“ uvádí členka vedení společnosti Edenred zodpovědná za firemní vztahy Aneta Martišková.

„V praxi se ukazuje, že lidem se nyní propadají jejich reálné příjmy. Ceny v restauracích rostou, na obědy nechodíme tak často a také si pečlivě vybíráme z jídelního lístku a řídíme se mnohem více podle toho, co je levné, než jak jsme byli dříve zvyklí,“ dodává Martišková.