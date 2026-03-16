Velikonoční svátky letos vycházejí hned na začátek dubna. Zatímco v křesťanské tradici je důležitý celý „svatý týden“, státem uznané svátky jsou pouze dva dny.
Velký pátek letos připadá na 3. dubna a Velikonoční pondělí na 6. dubna. Děti školou povinné mají volno i na Zelený čtvrtek 2. dubna, velikonoční prázdniny jsou pětidenní od čtvrtka do pondělí.
|středa 1. dubna
|Škaredá středa
|všední den
|čtvrtek 2. dubna
|Zelený čtvrtek
|školní prázdniny
|pátek 3. dubna
|Velký pátek
|svátek
|sobota 4. dubna
|Bílá sobota
|víkend
|neděle 5. dubna
|Boží hod velikonoční
|víkend
|pondělí 6. dubna
|Velikonoční pondělí
|svátek
Které obchody musí mít na svátky je zavřeno?
Otevírací doba v obchodech se během státních a ostatních svátků řídí zákonem o prodejní době v maloobchodě, který platí od roku 2016. Ten stanoví, že obchody s plochou větší než 200 čtverečních metrů musí mít zavřeno celkem sedm ze třinácti svátků. Výjimku pak mají například čerpací stanice, lékárny nebo prodejny na nádražích a letištích. Zákon má především zajistit volno pro zaměstnance velkých prodejen.
Jak je otevřeno o velikonočních svátcích 2026?
Pátek 3. dubna – otevřeno
Víkend je sice prodloužený na čtyři dny, to však neznamená, že si celé Velikonoce nebudete moci nakoupit. Povinně zavřeno bude v prodejnách nad 200 čtverečních metrů jen na Velikonoční pondělí 6. dubna 2026.
Malé prodejny si pak otevírací dobu upravují podle svých možností a potřeb. Na Velký pátek 3. dubna 2026 budou obchody otevřené a následuje víkend, kdy většina samoobsluh dodržuje svou standardní pracovní dobu.
|
Otevírací doba obchodů v době svátků v roce 2026
Otevírací doba o Velikonocích v Polsku, Německu a Rakousku
Vzhledem k oblibě nákupů v zahraničí není na škodu také vědět, kdy je otevřeno v sousedních zemích. Na Slovensku je svátek v pátek i v pondělí a oba dny jsou obchody zavřené s tou výjimkou, že může prodávat sám majitel obchodu. Zatímco v Německu je situace stejná jako na Slovensku, v Rakousku je svátek pouze v pondělí. Ale v Rakousku i v Německu jsou obchody zavřené každou neděli. Pekárny a květinářství mohou mít otevřeno pár hodin během dopoledne.
U Poláků je tomu úplně jinak. Velký pátek je v Polsku všední den a obchody jsou v pátek i v sobotu otevřené, jen je třeba počítat se zkrácenou pracovní dobou. Svátky v Polsku připadají na neděli a pondělí a oba dny je zavřeno. I mimo Velikonoce je otevírací doba v polských obchodech v sobotu kratší a v neděli je zavřeno vždy.
|ČR
|Slovensko
|Polsko
|Německo
|Rakousko
|Velký pátek
3. dubna 2026
|svátek – otevřeno
|svátek – zavřeno
|otevřeno
|svátek – zavřeno
|otevřeno
|Bílá sobota
4. dubna 2026
|otevřeno
|otevřeno
|otevřeno (omezeně)
|otevřeno
|otevřeno (omezeně)
|Velikonoční neděle 5. dubna 2025
|otevřeno
|otevřeno
|svátek – zavřeno
|zavřeno
|zavřeno
|Velikonoční pondělí 6. dubna 2026
|svátek – zavřeno
|svátek – zavřeno
|svátek – zavřeno
|svátek – zavřeno
|svátek – zavřeno