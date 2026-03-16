Otevírací doba během Velikonoc 2026. Který den se v Česku zavřou obchody?

Zuzana Stiboříková
  9:28
Kdy budou mít obchody letos o Velikonocích otevřeno a kde si nenakoupíte? Záleží na velikosti obchodu.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: iDNES.cz

Velikonoční svátky letos vycházejí hned na začátek dubna. Zatímco v křesťanské tradici je důležitý celý „svatý týden“, státem uznané svátky jsou pouze dva dny.

Velký pátek letos připadá na 3. dubna a Velikonoční pondělí na 6. dubna. Děti školou povinné mají volno i na Zelený čtvrtek 2. dubna, velikonoční prázdniny jsou pětidenní od čtvrtka do pondělí.

Kdy je volno na Velikonoce 2026
středa 1. dubna Škaredá středavšední den
čtvrtek 2. dubnaZelený čtvrtekškolní prázdniny
pátek 3. dubnaVelký páteksvátek
sobota 4. dubnaBílá sobotavíkend
neděle 5. dubnaBoží hod velikonočnívíkend
pondělí 6. dubnaVelikonoční pondělísvátek

Které obchody musí mít na svátky je zavřeno?

Otevírací doba v obchodech se během státních a ostatních svátků řídí zákonem o prodejní době v maloobchodě, který platí od roku 2016. Ten stanoví, že obchody s plochou větší než 200 čtverečních metrů musí mít zavřeno celkem sedm ze třinácti svátků. Výjimku pak mají například čerpací stanice, lékárny nebo prodejny na nádražích a letištích. Zákon má především zajistit volno pro zaměstnance velkých prodejen.

Jak je otevřeno o velikonočních svátcích 2026?

Pátek 3. dubna – otevřeno
Sobota 4. dubna – otevřeno
Neděle 5. dubna – otevřeno
Pondělí 6. dubna – zavřeno

Víkend je sice prodloužený na čtyři dny, to však neznamená, že si celé Velikonoce nebudete moci nakoupit. Povinně zavřeno bude v prodejnách nad 200 čtverečních metrů jen na Velikonoční pondělí 6. dubna 2026.

Malé prodejny si pak otevírací dobu upravují podle svých možností a potřeb. Na Velký pátek 3. dubna 2026 budou obchody otevřené a následuje víkend, kdy většina samoobsluh dodržuje svou standardní pracovní dobu.

Otevírací doba obchodů v době svátků v roce 2026

Otevírací doba o Velikonocích v Polsku, Německu a Rakousku

Vzhledem k oblibě nákupů v zahraničí není na škodu také vědět, kdy je otevřeno v sousedních zemích. Na Slovensku je svátek v pátek i v pondělí a oba dny jsou obchody zavřené s tou výjimkou, že může prodávat sám majitel obchodu. Zatímco v Německu je situace stejná jako na Slovensku, v Rakousku je svátek pouze v pondělí. Ale v Rakousku i v Německu jsou obchody zavřené každou neděli. Pekárny a květinářství mohou mít otevřeno pár hodin během dopoledne.

U Poláků je tomu úplně jinak. Velký pátek je v Polsku všední den a obchody jsou v pátek i v sobotu otevřené, jen je třeba počítat se zkrácenou pracovní dobou. Svátky v Polsku připadají na neděli a pondělí a oba dny je zavřeno. I mimo Velikonoce je otevírací doba v polských obchodech v sobotu kratší a v neděli je zavřeno vždy.

Otevírací doba obchodů o Velikonocích 2026
ČRSlovenskoPolskoNěmeckoRakousko
Velký pátek
3. dubna 2026		svátek – otevřenosvátek – zavřenootevřenosvátek – zavřenootevřeno
Bílá sobota
4. dubna 2026		otevřenootevřenootevřeno (omezeně)otevřenootevřeno (omezeně)
Velikonoční neděle 5. dubna 2025otevřenootevřenosvátek – zavřenozavřenozavřeno
Velikonoční pondělí 6. dubna 2026svátek – zavřenosvátek – zavřenosvátek – zavřenosvátek – zavřenosvátek – zavřeno

Vstoupit do diskuse (17 příspěvků)

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.