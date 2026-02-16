Část řetězců s potravinami od Nového roku přesunula krabičky s vejci z dosavadních chladicích vitrín do běžných regálů a nebo přímo na palety v uličkách. V médiích i na sociálních sítích se v návaznosti na tento krok začaly objevovat rozporuplné reakce a přímo v obchodech občas i zmatení zákazníci.
Kroky obchodníků jsou ovšem zcela v souladu zákonem. Skladování mimo chladicí zařízení umožnila novela vyhlášky ministerstva zemědělství číslo 376/2025, schválená v polovině září loňského roku. Účinnosti nabyla právě 1. ledna 2026.
Mezi změnami bylo i zvýšení maximální teploty pro skladování vajec – z původních 18 na 24 stupňů Celsia. Úprava následuje zahraniční trendy, o běžnou praxi jde například v sousedním Polsku nebo Německu. Česká pravidla naopak do konce loňského roku patřila k nejpřísnějším v Evropě.
Některé obchody vejce chladí, jiné ne
Právě ze zahraničí mají bohaté zkušenosti ze skladování vajec mimo chlazené prostory i samy řetězce, které novelu vyhlášky uvítaly. Například řetězec Lidl na přesunutí zboží upozorňuje etiketami v lednicích, kde byli zákazníci zvyklí vejce hledat.
Přesun vajec z chladících boxů do regálů není jedinou změnou. Část řetězců rovněž dobrovolně vyřadila z nabídky vejce nosnic v klecích. Od ledna 2027 jejich produkce v ČR skončí úplně.
Přitom ani tam nejde o žádnou novinku, obchod patřící německé společnosti Schwarz Gruppe takto vejce nabízel už dříve – například při slevových akcích.
Vůbec nic se nezměnilo pro řetězec Kaufland, patřící pod stejnou firmu. „Vejce jsou u nás umístěna v blízkosti mléčných produktů, kde teplota okolního vzduchu splňuje zákonné limity,“ vysvětlila mluvčí obchodu Renata Maierl. Do regálů a na palety mimo chladicí zařízení se vejce dostala také v obchodech Penny a Globus.
Chlazená je naopak stále nabízejí řetězce Tesco, Billa a Albert. „Oba přístupy kombinujeme. Většinu vajec máme v chladicích zařízeních, což je pro zákazníky přehlednější a srozumitelnější, a do jejich blízkosti umisťujeme vejce v akci,“ vysvětlil mluvčí společnosti Albert Jiří Mareček a doplnil, že volnější pravidla hodlá firma v budoucnu využívat více.
I nechlazená vejce jsou bezpečná
Cílem novelizované vyhlášky bylo zejména snížení nákladů za energie jak pro obchodníky, tak pro zemědělce. „Navržené zvýšení teploty pro jejich skladování je v souladu s evropskými pravidly a není potřeba být přísnější,“ uvedl už koncem roku 2024 tehdejší ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) k vyhlášce, která se nedotkla pouze vajec.
Původní nižší teploty prosazovali zejména veterináři kvůli obavám z šíření bakteriálních infekcí, díky zahraničním zkušenostem však změnu podpořili. Ani v zemích, které k ukončení chlazení vajec přistoupily, totiž nevzrostly počty případů nakažení salmonelózou.
Spíše než teplota samotná je u vajec zásadní její stálost, na což musejí obchody dbát, aby zboží zůstalo nezávadné. „Na prodejnách udržujeme stabilní teplotu a důsledně hlídáme, že nedochází k porušení teplotního řetězce,“ uzavřela tisková mluvčí Globusu Aneta Turnovská. Zvýšení limitu se totiž týká i producentů včetně třídíren a skladů.