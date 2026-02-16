Obchody už nechladí vejce. Zákazníky to mate, ale byli jsme nejpřísnější v Evropě

Matouš Waller
Veronika Bělohlávková
,
  12:35
Po Novém roce se začaly objevovat rozporuplné reakce na změnu ve skladování vajec v obchodech - některé z nich už je nenabízí chlazená. Postup řetězců je ovšem legální a dle ministerstva zemědělství i zdravotně nezávadný.

Díky novele vyhlášky už není potřeba vejce v obchodech chladit | foto: Jakub Stadler, MAFRA

Část řetězců s potravinami od Nového roku přesunula krabičky s vejci z dosavadních chladicích vitrín do běžných regálů a nebo přímo na palety v uličkách. V médiích i na sociálních sítích se v návaznosti na tento krok začaly objevovat rozporuplné reakce a přímo v obchodech občas i zmatení zákazníci.

Kroky obchodníků jsou ovšem zcela v souladu zákonem. Skladování mimo chladicí zařízení umožnila novela vyhlášky ministerstva zemědělství číslo 376/2025, schválená v polovině září loňského roku. Účinnosti nabyla právě 1. ledna 2026.

Problém s přenášením vajíček. Jak vznikl kartonový obal?

Mezi změnami bylo i zvýšení maximální teploty pro skladování vajec – z původních 18 na 24 stupňů Celsia. Úprava následuje zahraniční trendy, o běžnou praxi jde například v sousedním Polsku nebo Německu. Česká pravidla naopak do konce loňského roku patřila k nejpřísnějším v Evropě.

Některé obchody vejce chladí, jiné ne

Právě ze zahraničí mají bohaté zkušenosti ze skladování vajec mimo chlazené prostory i samy řetězce, které novelu vyhlášky uvítaly. Například řetězec Lidl na přesunutí zboží upozorňuje etiketami v lednicích, kde byli zákazníci zvyklí vejce hledat.

Vaječná revoluce

Přesun vajec z chladících boxů do regálů není jedinou změnou. Část řetězců rovněž dobrovolně vyřadila z nabídky vejce nosnic v klecích. Od ledna 2027 jejich produkce v ČR skončí úplně.

Přitom ani tam nejde o žádnou novinku, obchod patřící německé společnosti Schwarz Gruppe takto vejce nabízel už dříve – například při slevových akcích.

Vůbec nic se nezměnilo pro řetězec Kaufland, patřící pod stejnou firmu. „Vejce jsou u nás umístěna v blízkosti mléčných produktů, kde teplota okolního vzduchu splňuje zákonné limity,“ vysvětlila mluvčí obchodu Renata Maierl. Do regálů a na palety mimo chladicí zařízení se vejce dostala také v obchodech Penny a Globus.

VIDEO: Slepice chtějí žít v klecích, haly je stresují, říká farmář

Chlazená je naopak stále nabízejí řetězce Tesco, Billa a Albert. „Oba přístupy kombinujeme. Většinu vajec máme v chladicích zařízeních, což je pro zákazníky přehlednější a srozumitelnější, a do jejich blízkosti umisťujeme vejce v akci,“ vysvětlil mluvčí společnosti Albert Jiří Mareček a doplnil, že volnější pravidla hodlá firma v budoucnu využívat více.

I nechlazená vejce jsou bezpečná

Cílem novelizované vyhlášky bylo zejména snížení nákladů za energie jak pro obchodníky, tak pro zemědělce. „Navržené zvýšení teploty pro jejich skladování je v souladu s evropskými pravidly a není potřeba být přísnější,“ uvedl už koncem roku 2024 tehdejší ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) k vyhlášce, která se nedotkla pouze vajec.

Původní nižší teploty prosazovali zejména veterináři kvůli obavám z šíření bakteriálních infekcí, díky zahraničním zkušenostem však změnu podpořili. Ani v zemích, které k ukončení chlazení vajec přistoupily, totiž nevzrostly počty případů nakažení salmonelózou.

Test čerstvých vajec: Jsou nejlepší z ekofarmy, haly, nebo klece?

Spíše než teplota samotná je u vajec zásadní její stálost, na což musejí obchody dbát, aby zboží zůstalo nezávadné. „Na prodejnách udržujeme stabilní teplotu a důsledně hlídáme, že nedochází k porušení teplotního řetězce,“ uzavřela tisková mluvčí Globusu Aneta Turnovská. Zvýšení limitu se totiž týká i producentů včetně třídíren a skladů.

