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Jak jsou otevřené obchody na státní svátek 28. září? Přehled, kdo nemusí mít zavřeno

Zuzana Stiboříková
Pavla Žáková
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  12:14
28. září 2026 je Den české státnosti a podle zákona patří mezi státní svátky České republiky, kdy musejí mít velké obchody zavřeno.

28. září 2026 je Den české státnosti a podle zákona patří mezi státní svátky České republiky, kdy musejí mít velké obchody zavřeno. | foto: Shutterstock

Blíží se první z podzimních státních svátků, Den české státnosti a také svátek svatého Václava 28. září. Letos připadá na pondělí. Podle zákona patří mezi státní svátky České republiky, kdy musejí mít velké obchody zavřeno. Kde a kdy v tento den nakoupíte?

Letos připadá 28. září na pondělí, a na rozdíl od loňského roku si tedy prodloužíme víkend. Na tento den připadá svátek svatého Václava a také Den české státnosti a patří mezi ty, kdy musejí mít velké obchody ze zákona zavřeno. Jaká je tedy otevírací doba prodejen?

Kde budou mít zavřeno?

28. září mají zakázán prodej velké obchody s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních. Některé ale mohou samy od sebe svou otevírací dobu zkrátit nebo nechat zavřeno celý den. V obchodních centrech navíc záleží na svátečním režimu konkrétního centra a jednotlivých nájemců.

Například Obchodní centrum Nový Smíchov má tento den sice otevřeno, platí to ale jen pro prodejny s plochou do 200 metrů čtverečních. Zatímco prodejny ALO Diamonds, Blažek nebo Calzedonia mohou mít otevřeno, zavřený musí být Datart, Decathlon, New Yorker, Tesco a další obchody s větší prodejní plochou. Na seznamu zavřených míst však obchodní centrum neuvádí ani jednu restauraci a například McDonald´s v Novém Smíchově bude fungovat pouze upravenou otevírací dobu od 10:30 do 22 hodin.

28. září je také zakázán prodej v zastavárnách, provozovnách s prodejem použitého zboží a ve sběrnách a výkupnách odpadů bez ohledu na velikost prodejní plochy.

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Otevřené obchody

Otevřené mohou tedy zůstat obchody s prodejní plochou do 200 metrů čtverečních, ale i některé další, větší prodejny, které mají ze zákona výjimku. Patří sem obchody, které leží (jak říká zákon) „v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích a autobusových nádražích.“ Ty mohou mít otevřeno i v případě, že jejich prodejní plocha přesahuje 200 metrů čtverečních.

Otevřené zůstávají též benzinky a lékárny a omezen není ani provoz restaurací, kin nebo fitness center.

Díky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu mohou mít otevřeno i provozovny, kde se pouze vydává zboží zakoupené přes internet.

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Výjimka z výjimky

Výjimku z výjimky představují obchody umístěné v prostorách metra. Jakmile přesáhnou plochu 200 metrů čtverečních, na svatého Václava zavřít musí. Neplatí pro ně stejná výjimka jako třeba pro nádraží, aspoň podle výkladu České obchodní inspekce. A právě ta je orgánem, který za nedodržení zákona může rozdávat pokuty.

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Otevírací doba o svátcích v ČR

V Česku musí obchody s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních o vybraných státních a ostatních svátcích zastavit prodej. Neplatí to ale pro všechny svátky. Podívejte se, v jaké svátky a významné dny mají obchody zavřeno a kdy mohou zůstat otevřené.

Otevírací doba o svátcích v ČR 2026/2027*
Státní a ostatní svátkyOtevírací doba obchodů
1. ledna – Den obnovy samostatného českého státu a Nový rokzavřeno
Velký pátekotevřeno
Velikonoční pondělízavřeno
1. května – Svátek práceotevřeno
8. května – Den vítězstvízavřeno
5. července - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metodějeotevřeno
6. července - Den upálení mistra Jana Husaotevřeno
28. září – Den české státnostizavřeno
28. října – Den vzniku samostatného československého státuzavřeno
17. listopadu – Den boje za svobodu a demokraciiotevřeno
24. prosince – Štědrý den (otevřeno jen do 12 hodin)otevřeno do 12 hodin
25. prosince – 1. svátek vánočnízavřeno
26. prosince – 2. svátek vánočnízavřeno

* Platí pro běžné maloobchodní prodejny s prodejní plochou přes 200 m². Zákon stanoví výjimky mimo jiné pro obchody do 200 m².

Jak bude otevřeno za hranicemi ČR

Den české státnosti se týká jen České republiky, naši sousedé ho neslaví a v pondělí 28. září 2026 budou obchody v Německu, Rakousku, Polsku i na Slovensku moci fungovat v běžném režimu.

To ale neznamená, že to tak platí vždy. Například v loňském roce připadalo 28. září na neděli, kdy je prodej v řadě zemí omezen:

      • V Německu jsou běžné obchody v neděli zpravidla zavřené, ale jednotlivé spolkové země si mohou stanovit výjimky.
      • V Rakousku je sobota standardním nákupním dnem a až v neděli musejí být prodejny zásadně zavřené.
      • V Polsku platí v neděli obecný zákaz maloobchodního prodeje.

Budou mít školáci prázdniny?

28. září 2026 připadá na pondělí, školákům i velké části pracujících proto svátek prodlouží víkend. Zato další volno vychází na středu 28. října a žákům základních a středních škol na ně navazují prázdniny. Kdy začínají podzimní prázdniny a do kdy trvají?

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