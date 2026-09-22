Letos připadá 28. září na pondělí, a na rozdíl od loňského roku si tedy prodloužíme víkend. Na tento den připadá svátek svatého Václava a také Den české státnosti a patří mezi ty, kdy musejí mít velké obchody ze zákona zavřeno. Jaká je tedy otevírací doba prodejen?
Kde budou mít zavřeno?
28. září mají zakázán prodej velké obchody s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních. Některé ale mohou samy od sebe svou otevírací dobu zkrátit nebo nechat zavřeno celý den. V obchodních centrech navíc záleží na svátečním režimu konkrétního centra a jednotlivých nájemců.
Například Obchodní centrum Nový Smíchov má tento den sice otevřeno, platí to ale jen pro prodejny s plochou do 200 metrů čtverečních. Zatímco prodejny ALO Diamonds, Blažek nebo Calzedonia mohou mít otevřeno, zavřený musí být Datart, Decathlon, New Yorker, Tesco a další obchody s větší prodejní plochou. Na seznamu zavřených míst však obchodní centrum neuvádí ani jednu restauraci a například McDonald´s v Novém Smíchově bude fungovat pouze upravenou otevírací dobu od 10:30 do 22 hodin.
28. září je také zakázán prodej v zastavárnách, provozovnách s prodejem použitého zboží a ve sběrnách a výkupnách odpadů bez ohledu na velikost prodejní plochy.
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Otevřené obchody
Otevřené mohou tedy zůstat obchody s prodejní plochou do 200 metrů čtverečních, ale i některé další, větší prodejny, které mají ze zákona výjimku. Patří sem obchody, které leží (jak říká zákon) „v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích a autobusových nádražích.“ Ty mohou mít otevřeno i v případě, že jejich prodejní plocha přesahuje 200 metrů čtverečních.
Otevřené zůstávají též benzinky a lékárny a omezen není ani provoz restaurací, kin nebo fitness center.
Díky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu mohou mít otevřeno i provozovny, kde se pouze vydává zboží zakoupené přes internet.
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Výjimka z výjimky
Výjimku z výjimky představují obchody umístěné v prostorách metra. Jakmile přesáhnou plochu 200 metrů čtverečních, na svatého Václava zavřít musí. Neplatí pro ně stejná výjimka jako třeba pro nádraží, aspoň podle výkladu České obchodní inspekce. A právě ta je orgánem, který za nedodržení zákona může rozdávat pokuty.
Otevírací doba o svátcích v ČR
V Česku musí obchody s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních o vybraných státních a ostatních svátcích zastavit prodej. Neplatí to ale pro všechny svátky. Podívejte se, v jaké svátky a významné dny mají obchody zavřeno a kdy mohou zůstat otevřené.
|Státní a ostatní svátky
|Otevírací doba obchodů
|1. ledna – Den obnovy samostatného českého státu a Nový rok
|zavřeno
|Velký pátek
|otevřeno
|Velikonoční pondělí
|zavřeno
|1. května – Svátek práce
|otevřeno
|8. května – Den vítězství
|zavřeno
|5. července - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
|otevřeno
|6. července - Den upálení mistra Jana Husa
|otevřeno
|28. září – Den české státnosti
|zavřeno
|28. října – Den vzniku samostatného československého státu
|zavřeno
|17. listopadu – Den boje za svobodu a demokracii
|otevřeno
|24. prosince – Štědrý den (otevřeno jen do 12 hodin)
|otevřeno do 12 hodin
|25. prosince – 1. svátek vánoční
|zavřeno
|26. prosince – 2. svátek vánoční
|zavřeno
* Platí pro běžné maloobchodní prodejny s prodejní plochou přes 200 m². Zákon stanoví výjimky mimo jiné pro obchody do 200 m².
Jak bude otevřeno za hranicemi ČR
Den české státnosti se týká jen České republiky, naši sousedé ho neslaví a v pondělí 28. září 2026 budou obchody v Německu, Rakousku, Polsku i na Slovensku moci fungovat v běžném režimu.
To ale neznamená, že to tak platí vždy. Například v loňském roce připadalo 28. září na neděli, kdy je prodej v řadě zemí omezen:
- V Německu jsou běžné obchody v neděli zpravidla zavřené, ale jednotlivé spolkové země si mohou stanovit výjimky.
- V Rakousku je sobota standardním nákupním dnem a až v neděli musejí být prodejny zásadně zavřené.
- V Polsku platí v neděli obecný zákaz maloobchodního prodeje.
Budou mít školáci prázdniny?
28. září 2026 připadá na pondělí, školákům i velké části pracujících proto svátek prodlouží víkend. Zato další volno vychází na středu 28. října a žákům základních a středních škol na ně navazují prázdniny. Kdy začínají podzimní prázdniny a do kdy trvají?