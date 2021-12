Otevřeno zůstává už jen pár hodin. Podívejte se, kde ještě fungují

Dne 24. prosince musí být obchody od 12 hodin do 24 hodin zavřené. Otevírací doba se tedy zkracuje do 11:59. Výjimka z tohoto omezení se vztahuje na prodejny do 200 metrů čtverečních, čerpací stanice, lékárny, prodejny při letištích železnicích stanicích, autobusových nádražích a ve zdravotnických zařízeních. Vyplývá to z informací na webu ministerstva zdravotnictví.

Na Boží hod 25. prosince a na svatého Štěpána 26. prosince musí být (kromě výše uvedených výjimek) obchody uzavřeny úplně.

Síť supermarketů a hypermarketů TESCO, včetně čerpacích stanic, bude mít na Štědrý den otevřeno do 11 hodin dopoledne. Čerpací stanice se následně znovu otevřou 26. prosince, potraviny standardně pak 27. prosince.

V prodejnách Albert mohou lidé 24. prosince nakoupit do 11:30 hodin, stejně jako v prodejnách Globus a Lidl. Kaufland otevírací dobu prodloužil do 11:45 a Billa až do 12. Naopak Penny Market bude po celý Štědrý den uzavřen a nakupujícím se znovu otevře až 27. prosince.

Zavřené na Štědrý den i přes vánoční svátky budou také prodejny sportovního vybavení a oblečení Decathlon. Chcete-li tak o Vánocích zamířit na běžky, ale chybí vám čepice a rukavice, vyrazit pro ně můžete do obchodů Sportisimo, které budou ve většině případů otevřené až do 12 hodin.

Na Štědrý den pro knihy i na šneky

Čtivo lze do 12 hodin nakoupit v Paláci knih Luxor, stejně tak jako ve většině obchodů společnosti Knihy Dobrovský. Otevírací doba hračkářství se většinou liší prodejna od prodejny.

Pro vánoční světýlka, ozdoby či paličku na kapra mohou lidé vyrazit například od hobbymarketů Hornbach a Baumax, nicméně opět jen do 12 hodin. Komodu či novou skříň ale zákazníci nepořídí, obchodní domy IKEA své brány znovu otevřou až 27. prosince.

Otevírací doba se na Štědrý den liší také v případě restaurací a hospod. Vánoční menu mohou návštěvníci vyzkoušet například v pražské restauraci Ungelt do 14:30 či do 21:30 v restauraci U Zpěváčků v centru Prahy. Za Prahou mohou lidé ke stolu do 15:00 usednout například v pivovaru MMX v Letech. Šnečí speciality do 14:00 připraví také v Bistrotéce Valachy ve Zlíně.