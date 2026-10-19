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Otevírací doba 28. října 2026: které obchody budou zavřené a kde nakoupíte?

Tereza Hrabinová
  8:26
Ve středu 28. října 2026 budou mít velké obchody kvůli státnímu svátku zavřeno. Prodejny do 200 metrů čtverečních mohou otevřít.

Ve středu 28. října 2026 budou mít velké obchody kvůli státnímu svátku zavřeno. Prodejny do 200 metrů čtverečních mohou otevřít. | foto: Shutterstock

Ve středu 28. října si Česko připomene vznik samostatného československého státu. Velké obchody budou mít kvůli státnímu svátku zavřeno, jinde si ale nakoupit můžete. Kterých prodejen se zákaz týká a jak to bude s otevírací dobou do konce roku?

Po zářijovém Dni české státnosti čeká obchody další svátek s omezením prodeje. Zákon o prodejní době v maloobchodě, který platí od října 2016, řadí mezi dny s celodenním zákazem prodeje také 28. říjen, Den vzniku samostatného československého státu. Letos připadá na středu. Zákaz se vztahuje na prodejny s prodejní plochou větší než 200 metrů čtverečních.

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Které obchody budou 28. října zavřené?

Prodávat nesmějí zejména velké supermarkety, hypermarkety a další prodejny, které překračují stanovenou hranici. Nezáleží přitom na tom, zda prodávají potraviny, oblečení nebo jiné zboží.

Rozhodující je prodejní plocha konkrétní prodejny, nikoli velikost celé budovy. Nákupní centrum proto může být přístupné a některé jeho menší obchody mohou otevřít, zatímco velké prodejny v něm prodávat nesmějí. O tom, zda menší obchod skutečně otevře, rozhoduje jeho provozovatel.

Kde nakoupíte? Výjimku mají malé prodejny i lékárny

Zákaz se nevztahuje na obchody s prodejní plochou do 200 metrů čtverečních včetně. Otevřít tak mohou například malé potraviny. Výjimku bez ohledu na velikost mají také lékárny, čerpací stanice s palivy a mazivy a prodejny ve zdravotnických zařízeních.

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Otevřeno mohou mít i prodejny v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích a autobusových nádražích. Na stanice metra se tato výjimka podle České obchodní inspekce nevztahuje. Prodejna v metru s plochou nad 200 metrů čtverečních tedy musí zákaz dodržet; menší obchod otevřít může.

Možný je také výdej zboží objednaného přes internet, pokud se výdejní místo rozhodne fungovat. Podle výkladu České obchodní inspekce samotné předání internetové objednávky nepředstavuje zakázaný prodej v kamenné prodejně. Před cestou se vyplatí ověřit si sváteční provoz konkrétního místa.

Kde chcete nakoupitCo platí 28. října
Prodejna s plochou nad 200 m²Prodej je zakázán, pokud nespadá pod zákonnou výjimku
Prodejna s plochou do 200 m² včetněOtevřít může
Lékárna nebo čerpací stanice s palivy a mazivyOtevřít může
Prodejna ve zdravotnickém zařízeníOtevřít může
Prodejna v místě zvýšené koncentrace cestujících na letišti, železniční stanici či autobusovém nádražíOtevřít může
Výdejní místo e-shopuMůže vydávat zboží objednané přes internet

„Může otevřít“ neznamená, že bude mít konkrétní provozovna skutečně otevřeno.

Jak budou obchody otevřené v listopadu a o Vánocích?

Po 28. říjnu čekají letos zákazníky ještě dva dny s celodenním zákazem prodeje ve velkých obchodech: 25. a 26. prosince. Na Štědrý den smějí tyto prodejny prodávat jen do 12 hodin. Naproti tomu 17. listopadu zákon jejich otevírací dobu neomezuje, přesto mohou některé obchody zavřít z vlastního rozhodnutí.

DatumSvátekProdejny nad 200 m² bez zákonné výjimky
Středa 28. říjnaDen vzniku samostatného československého státuProdej zakázán celý den
Úterý 17. listopaduDen boje za svobodu a demokraciiZákon otevření neomezuje
Čtvrtek 24. prosinceŠtědrý denProdej možný do 12 hodin
Pátek 25. prosincePrvní svátek vánočníProdej zakázán celý den
Sobota 26. prosinceDruhý svátek vánočníProdej zakázán celý den

Zákon vyjmenovává sedm dnů s celodenním zákazem prodeje a zvlášť omezuje Štědrý den. Na jeho dodržování dohlíží Česká obchodní inspekce. Za porušení může obchodníkovi uložit pokutu až milion korun, při opakovaném porušení až pět milionů.

Na svátek navážou podzimní prázdniny

Středeční svátek letos plynule přejde v podzimní prázdniny. Ministerstvo školství je stanovilo na čtvrtek 29. a pátek 30. října 2026. Spolu s víkendem tak žákům vznikne pět souvislých volných dnů.

Školní rok 2026/27:

Dalšího volna se školáci dočkají už po dvou týdnech. Státní svátek 17. listopadu připadá na úterý a řada škol vyhlásila na pondělí 16. listopadu ředitelské volno.

Podle organizace školního roku, kterou každý rok vyhlašuje ministerstvo školství, se v pondělí 16. listopadu do prázdninových dnů pro žáky základních a středních škol a konzervatoří nezahrnuje. Většina studentů se tak volna dočká až v prosinci. Vánoční prázdniny začínají ve středu 23. prosince a potrvají do neděle 3. ledna 2027.

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