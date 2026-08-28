„Úspěch v turistických lokalitách je pro nás trochu překvapivý, ale zároveň důležitý. Ukazuje, že koncept neslouží jen k udržení malých obchodů na venkově. Lidé chtějí nakupovat tehdy, kdy to potřebují, a v turistických lokalitách je tato potřeba obzvlášť velká,“ říká Lukáš Němčík, místopředseda COOP pro služby.
V Lipně nad Vltavou funguje hybridní model. Přes den je prodejna obsluhovaná, mimo běžnou otevírací dobu přechází do automatizovaného režimu. Tržby v něm meziročně vzrostly o 34 procent. Celkový obrat prodejny se zvýšil přibližně o 13 procent.
„Ani dlouhá otevírací doba včetně víkendů nemusí turistům stačit. Když někdo vyráží ráno na vodu nebo se vrací z výletu večer, nechce řešit, jestli má obchod otevřeno,“ říká Němčík.
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Také v Neratově v Orlických horách provozuje COOP plně automatizovanou prodejnu. V letní sezoně tam tržby rostou proti mimosezoně o více než 70 procent. Červencové tržby se meziročně zvýšily přibližně o 18 procent. „V sezoně je tu turistů opravdu hodně a prodejna 24/7 jim dává možnost nakoupit kdykoli. Nedovedu si představit, že by v takovém místě obchod fungoval jen podle klasické otevírací doby,“ říká Miloslav Hlavsa, ředitel družstva Konzum Ústí nad Orlicí.
COOP nyní připravuje nový supermarket v Rudolfově u Českých Budějovic, který bude fungovat v režimu 24/7. „Začínali jsme u malých venkovských obchodů. Dnes vidíme, že stejný princip funguje i v dalších lokalitách. Obchod 24/7 provozujeme například v nemocnici nebo univerzitním kampusu. Tento model odpovídá tomu, jak dnes lidé žijí, cestují a nakupují,“ uzavírá Němčík.
Automatizované prodejny fungují také na Šumavě, v Jeseníkách, na jižní Moravě nebo v Krkonoších.
Prodejny bez obsluhy i jinde
COOP není jediným provozovatelem tohoto typu obchodů. Podobné prodejny mají sítě Můj Obchod či Super ZOO. Automatizovaný obchod provozuje také fotbalový klub AC Sparta Praha nebo prodejna kávy Coffe Source.
„Turistické lokality jsou v létě dobře vidět, stejná potřeba ale vzniká i jinde, třeba na letištích nebo u dopravních uzlů. Lidé si zvykají, že obchod může být dostupný tehdy, když ho potřebují,“ doplňuje Pavel Březina, předseda Asociace českého tradičního obchodu.
COOP původně koncept připravoval hlavně pro malé prodejny na venkově, kde chybějí lidé a klasický provoz často není ekonomicky udržitelný. „Primárním cílem bylo a stále je udržet obchody v menších obcích, kde klasický model naráží na nedostatek lidí a ekonomiku provozu. Turistické lokality ale ukázaly další využití. Zatímco na venkově řešíme především dostupnost obchodu, v turistických místech nám provoz 24/7 umožňuje zvládnout sezonní špičky bez výrazného navyšování personálu,“ uzavírá Lukáš Němčík, místopředseda COOP pro služby.