Vláda nechápe, jak moderní nákupní centra fungují, říkají jejich zástupci

Po úterním jednání představila vláda harmonogram uvolnění podnikatelských činností. V páté, tedy poslední vlně uvolňování by se měla otevřít i obchodní centra (OC) s prostory nad pět tisíc čtverečních metrů. Termín 8. června se však s pochopením ze strany center nesetkal.



„Je zcela patrné, že rozhodnutí bylo učiněno bez pochopení toho, jak moderní nákupní centra fungují. Je nám opravdu líto, že tento krok s námi ministerstvo zdravotnictví nekonzultovalo,“ říká Karolina Šustrová vedoucí provozu české a slovenské odnože skupiny Unibail-Rodamco-Westfield, která provozuje obchodní centra na Chodově, Černém Mostě a Zličíně.

Podle Šustrové jsou obchodní centra schopná zajistit bezpečnost stejnou nebo i větší měrou než menší provozovny. „Na dodržování bezpečnostních opatření jsou OC připravena v mnoha ohledech lépe než obchody na ulici nebo v historických budovách,“ míní Šustrová. Stejně to vidí i Jan Kubíček, předseda českého výboru Mezinárodní asociace nákupních center (ICSC).

„Nákupní centra nejsou hrozba a odmítáme, aby k nim bylo takto přistupováno. Jako dobře kontrolované prostředí jsou nejlépe připravena zavést účinná bezpečností opatření na ochranu proti šíření koronaviru. Jednotky, které musí být uzavřené, mají nižší koncentraci lidí, než jednotky, které jsou již otevřené. Máme sofistikovanou vzduchotechniku, již nyní fungujeme na bázi zpřísněných hygienických opatření,“ argumentuje Kubíček, který harmonogram otevírání obchodů a služeb označil za diskriminační.

„Nákupní centra byla velmi významně zasažena tím, že nájemci přišli o tržby. Odhadujeme, že škody dosáhnou výše deseti miliard korun měsíčně, což má při plánovaných dalších téměř dvou měsících katastrofální dopad na ekonomiku všech zúčastněných subjektů,“ doplňuje Kubíček.



S jeho stanoviskem ohledně bezpečnosti a připravenosti nákupních center souhlasí olomoucká Galerie Šantovka, která doufá, že na základě zpětné vazby vláda své rozhodnutí přehodnotí. „Jsme přesvědčeni, že vláda uzná, že regulovaný model provozu obchodních center nepředstavuje epidemiologické riziko,“ zaznívá ve stanovisku Šantovky.

Kdo se bojí, nesmí do obchodního centra

Dalším argumentem obchodních center je fakt, že již od počátků koronavirové pandemie zaváděly hygienické a preventivní kroky. Podle slov zástupců obchodních domů je možné jejich dílčí opatření ještě prohloubit.

„V rámci opatření jsme například rozmístili dezinfekce ve společných prostorách a na toaletách, zásadně se zvýšila intenzita a četnost dezinfikování všech povrchů. Pracovníky obchodních center včetně zaměstnanců mnohých otevřených prodejen jsme vybavili ochrannými a desinfekčními prostředky. V tuto chvíli si troufám říci, že naše obchodní centra patří k nejčistším a nejbezpečnějším veřejným prostorům,“ uvádí například Petr Brabec vedoucí managementu obchodních center skupiny CPI Property Group, pod kterou patří například IGY Centrum v Českých Budějovicích.



I po znovuotevření center bude podle jejích zástupců návrat k původní návštěvnosti chvíli trvat. Na pokles počtů zákazníků je už delší dobu připraveno OC Futurum v Brně. Není to však kvůli koronaviru. „V letních měsících připravujeme rozsáhlou rekonstrukci centra. V současné situaci toto vnímáme jako určitou výhodu, protože jsme oproti jiným centrum s poklesem návštěvnosti dopředu počítali,“ uvádí František Šudřich, obchodní ředitel společnosti Trikaya Project Management, pod kterou Futurum patří.

Šudřich dále jmenuje problémy, s kterými se brněnské nákupní centrum potýká nyní. „Dílčích komplikací je samozřejmě celá řada, od kompletního uzavření některých částí centra až po přetížení venkovního drive-in u rychlého občerstvení, kvůli kterému v některých chvílích kolabuje doprava v okolí centra,“ říká Šudřich.

Menší návštěvnosti se nebojí Premium Outlet Prague Airport, nákupní centrum nedaleko Letiště Václava Havla. „Již nyní se velmi těšíme na znovuotevření centra a již v tomto mezidobí děláme maximum pro to, aby jsme se ne jenom ihned po otevření dostali na čísla před nouzovým stavem, ale aby naše čísla byla možná ještě lepší,“ říká ředitel Tomáš Duroň s tím, že po otevření centra plánují nové speciální projekty.

Podle Duroně je nyní důležité, aby nájemci a obchodní centra zůstala na jedné lodi. „Náš recept je být aktivní ve spolupráci s našimi nájemci (jak plošně, tak individuálně) a zatím se nám to vyplácí,“ uvádí Duroň.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček představuje harmonogram uvolňování restrikcí:



Žádné oslovené obchodní centrum nechtělo komentovat otázku, zdali už s ním nějaký nájemce rozvázal smlouvu. Nicméně i oni volají po otevření, zejména obchody s módou a obuví. Pro některé z nich znamená verdikt vlády existenční riziko. „My máme sotva na to zaplatit část nájemného za březen a duben, další měsíc navíc, kdy bude kompletně zavřeno, je pro nás nepřípustný,“ komentoval například Michal Mička majitel módních značek Pietro Filipi a Kara bezprostředně po rozhodnutí vlády.

Hygiena na prvním místě

Firmy, které disponují i menšími prodejnami, budou moct otevřít tyto prostory 27. dubna. „Jsme vděční za každé opatření vlády, které nám uvolní ruce. Nezastírám, že nejvíc by nám pomohlo otevření prodejen s obuví ve velkých obchodních centrech. Na druhou stranu jsme rádi i za zpřístupnění menších obchodů do 200 metrů čtverečních, protože některé naše prodejny patří do této kategorie,“ říká Dominik Šprunk, majitel společnosti Santé zdravotní obuv.

Prodejny, které se budou moct otevřít dřív přemýšlejí i o tom, jak nastavit fungování v novém, dosud nepoznaném režimu.

„Je například nutné používání jednorázových rukavic, desinfekce rukou, nošení roušek jak u personálu, tak u zákazníků. V některých specializovaných prodejnách by stálo za zvážení nainstalování čističek vzduchu, které by garantovaly především lidem z rizikových skupin bezpečí při nákupu. Rozvolnění nouzového stavu přinese do obchodů nová hygienická opatření, která se dosud nepoužívala,“ komentuje Hana Brožková, auditorka společnosti Bureau Veritas, která provádí inspekce a certifikace prodejen i zboží.

Počet osob s covid-19 dle krajů