Pět kontrol a dost. Ministryně slíbila i zrušení regulace prodejní doby

12:07 , aktualizováno 12:07

Obchodník by měl mít maximálně pět kontrol ze strany státních dozorových orgánů za rok. Uvedla to ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO). Ministerstvo již zpracovalo analýzu kontrol podnikatelů ze strany státu. Nováková také řekla, že bude bojovat za to, aby byl zrušen zákon o regulaci prodejní doby.