„Vypršela nám smlouva a už jsme ji nechtěli znovu prodlužovat. Je tu vysoký nájem, neustále se zvedá paušální daň a štve nás už i to prostředí,“ vysvětluje pro iDNES.cz Petr Beránek, který je jedním z majitelů obchodu BOTEX spol. s. r. o. Podnik provozuje dohromady s kolegou, ale ani jeden z nich nepředpokládá, že by v opravě bot pokračoval.
Nelíbí se mu ani, že se z budovy, která bývala plná kanceláří, stalo okolí zaplněné bezdomovci a narkomany. Jednání policie navíc situaci neodpovídá.
„Denně tu od zákazníků slýcháme, jak je mrzí, že končíme. Jak vidíte, ještě teď tu dodělávám boty a tohle všechno si lidé musí do zítra vyzvednout,“ ukazuje na polici, která je téměř plná opravené obuvi.
Jako další problém vidí, že v průběhu let nezvedali ceny. Aby mohl obchod dále pokračovat bez potíží, museli by je nyní zvýšit o třetinu. „My už ale stejně podnikat nechceme a necháme se raději zaměstnat,“ říká Beránek, který se plánuje živit jako zámečník.
Hodně věcí se změnilo i s pandemií covidu. Podnik stál především na lidech z byznysu, kteří museli dodržovat dress code a kvalitní boty bylo potřeba opravovat. S příchodem home office ale lodičky vystřídaly tenisky a tato nutnost poněkud opadla.
„Svět se jednoduše změnil. Zakázek sice máme pořád tolik, aby nás to uživilo, ale na důchod se z toho našetřit nedá,“ uzavírá Beránek.
Ostuda Prahy 5
Okolí křižovatky Anděl patří již několik let k nejproblematičtějším místům Prahy 5. Důvodem je, že právě na toto místo se přesunuli narkomani od hlavního nádraží, odkud se je policisté i strážníci snaží už delší dobu vyhánět.
I kvůli tomu se z okolí stanice metra stalo mimořádně nevzhledné místo, kde se Pražané necítí bezpečně za světla ani za tmy. Na Facebooku si například nedávno jedna z místních obyvatelek postěžovala, že její sedmileté dceři někdo při procházení plivl do obličeje.
Tehdejší starosta Prahy 5 Jaroslav Pašmik v únoru 2023 vyzval magistrát, aby začal drogovou situaci v Praze koncepčně řešit, jelikož městská část na to sama nestačí. Od té doby se však změnilo jen máloco...