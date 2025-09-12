Nájem, nechuť i narkomani. Po pětadvaceti letech zavírá opravna obuvi na Andělu

Eliška Sýkorová
Adam Hejduk
,
  18:00
Již pětadvacet let funguje v pasáži Zlatý Anděl na pražském Smíchově obchod, který nabízí opravu bot a výrobu klíčů. Během tohoto týdne se na něm ale objevila cedule s oznámením, že se tento pátek provoz ukončuje. Zájem o služby byl přitom stále dostačující.
Po 25 letech zavírá Petr Beránek se svým kolegou opravnu obuvi a výrobnu klíčů na pražském Andělu. (11. září 2025) | foto: Eliška Sýkorová, iDNES.cz

„Vypršela nám smlouva a už jsme ji nechtěli znovu prodlužovat. Je tu vysoký nájem, neustále se zvedá paušální daň a štve nás už i to prostředí,“ vysvětluje pro iDNES.cz Petr Beránek, který je jedním z majitelů obchodu BOTEX spol. s. r. o. Podnik provozuje dohromady s kolegou, ale ani jeden z nich nepředpokládá, že by v opravě bot pokračoval.

Nelíbí se mu ani, že se z budovy, která bývala plná kanceláří, stalo okolí zaplněné bezdomovci a narkomany. Jednání policie navíc situaci neodpovídá.

Zákazy pijani neřeší. Strážníci vyhlášku často vymáhají pouhou domluvou

„Denně tu od zákazníků slýcháme, jak je mrzí, že končíme. Jak vidíte, ještě teď tu dodělávám boty a tohle všechno si lidé musí do zítra vyzvednout,“ ukazuje na polici, která je téměř plná opravené obuvi.

Jako další problém vidí, že v průběhu let nezvedali ceny. Aby mohl obchod dále pokračovat bez potíží, museli by je nyní zvýšit o třetinu. „My už ale stejně podnikat nechceme a necháme se raději zaměstnat,“ říká Beránek, který se plánuje živit jako zámečník.

Hodně věcí se změnilo i s pandemií covidu. Podnik stál především na lidech z byznysu, kteří museli dodržovat dress code a kvalitní boty bylo potřeba opravovat. S příchodem home office ale lodičky vystřídaly tenisky a tato nutnost poněkud opadla.

„Svět se jednoduše změnil. Zakázek sice máme pořád tolik, aby nás to uživilo, ale na důchod se z toho našetřit nedá,“ uzavírá Beránek.

Ostuda Prahy 5

Okolí křižovatky Anděl patří již několik let k nejproblematičtějším místům Prahy 5. Důvodem je, že právě na toto místo se přesunuli narkomani od hlavního nádraží, odkud se je policisté i strážníci snaží už delší dobu vyhánět.

I kvůli tomu se z okolí stanice metra stalo mimořádně nevzhledné místo, kde se Pražané necítí bezpečně za světla ani za tmy. Na Facebooku si například nedávno jedna z místních obyvatelek postěžovala, že její sedmileté dceři někdo při procházení plivl do obličeje.

Tehdejší starosta Prahy 5 Jaroslav Pašmik v únoru 2023 vyzval magistrát, aby začal drogovou situaci v Praze koncepčně řešit, jelikož městská část na to sama nestačí. Od té doby se však změnilo jen máloco...

