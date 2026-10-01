Obce si mohou nově uložit peníze u ČNB. Ta spouští klasické internetové bankovnictví

Součástí novinky je i internetové bankovnictví. Stát se tak snaží motivovat obce, aby si spoření převedly z komerčních bank k němu. Podle expertů to pomůže státnímu hospodaření.
„Státní pokladna se dál zrychluje a zjednodušuje. Spořicí účet si obce a kraje založí elektronickou cestou a spravují odkudkoli. Žádné papírování, žádné čekání na přepážce. Jako banka státu chceme nabízet služby na vysoké úrovni,“ řekl guvernér ČNB Aleš Michl.
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„Řešení je výhodné pro obce, kraje, stát, a především pro občany, kteří právem očekávají, že se s veřejnými penězi bude nakládat efektivně,“ dodala ministryně financí Alena Schillerová.
Samosprávy podle ministryně získají možnost bezpečného i zajímavého zhodnocení, aniž by se vzdaly okamžitého přístupu ke svým penězům. „Stát díky efektivnějšímu řízení dobrovolně uložených peněz omezí závislost a potřebu dražšího financování na finančním trhu a sníží náklady na obsluhu dluhu. Obce a kraje přitom nepřicházejí o kontrolu nad jedinou korunou.“
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„Novinka může postupně snížit úrokové náklady, zmírnit tlak na růst státního dluhu a ve výsledku zlepšit hospodaření státu,“ doplnil ředitel odboru Řízení státního dluhu a finančního majetku Ministerstva financí Petr Pavelek.
Bez osobní návštěvy
Obce i kraje si budou moci běžný i spořicí účet sjednat elektronicky bez osobní návštěvy pobočky a spravovat ho pomocí internetového bankovnictví. To by mělo obce namotivovat, aby si svoje peníze převedly z komerčních účtů, kde je má většina českých obcí. Ty dlouhodobě upozorňovaly na to, že stát jim při správě peněz nenabízí dostatečnou flexibiltu.
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Z nového spořicího účtu ČNB bude možné přijímat i odesílat každodenní platby nebo k němu využívat debetní karty. Zároveň nabídne zhodnocení ve výši 3,7 procenta. Nový účet si u ČNB mohou založit územně samosprávné celky, tedy obce a kraje, dobrovolné svazky obcí a společenství obcí. Zhodnocení nahrazující úrok jim vyplatí ministerstvo financí.
Předseda národní rozpočtové rady Mojmír Hampl už dříve doporučoval motivovat obce, aby své přebytky ukládaly ve státní pokladně místo v komerčních bankách. Mohlo by to pomoci státnímu rozpočtu.