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Obce si mohou nově uložit peníze u ČNB. Ta spouští klasické internetové bankovnictví

Barbora Sedláková
  12:16

Výběr uzavírá „matka bank“ - Česká národní banka (ČNB), která na finančními domy dohlíží. „Není to jedna budova, ale celý komplex,“ vysvětlil hlavní archivář ČNB Jakub Kunert. Dominantní je funkcionalistická část, která je vidět z ulice Na Příkopě. Ta vznikla podle upraveného návrhu architekta Františka Roitha, mimo jiné autora zmiňované budovy Komerční banky na Václavském náměstí nebo Městské knihovny na Mariánském náměstí v Praze. Výstavba probíhala v letech 1935 až 1942 a původně pro potřeby tehdejší Živnostenské banky. | foto: Profimedia.cz

Obce a kraje mohou od 1. října využívat nový spořicí účet ve státní pokladně, který propojuje výhody běžného a spořicího účtu. Připravila ho Česká národní banka ve spolupráci s ministerstvem financí. Samosprávám nabídne zhodnocení 3,7 procenta, aniž by musely vzdávat okamžité dostupnosti uložených peněz.

Součástí novinky je i internetové bankovnictví. Stát se tak snaží motivovat obce, aby si spoření převedly z komerčních bank k němu. Podle expertů to pomůže státnímu hospodaření.

„Státní pokladna se dál zrychluje a zjednodušuje. Spořicí účet si obce a kraje založí elektronickou cestou a spravují odkudkoli. Žádné papírování, žádné čekání na přepážce. Jako banka státu chceme nabízet služby na vysoké úrovni,“ řekl guvernér ČNB Aleš Michl.

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„Řešení je výhodné pro obce, kraje, stát, a především pro občany, kteří právem očekávají, že se s veřejnými penězi bude nakládat efektivně,“ dodala ministryně financí Alena Schillerová.

Samosprávy podle ministryně získají možnost bezpečného i zajímavého zhodnocení, aniž by se vzdaly okamžitého přístupu ke svým penězům. „Stát díky efektivnějšímu řízení dobrovolně uložených peněz omezí závislost a potřebu dražšího financování na finančním trhu a sníží náklady na obsluhu dluhu. Obce a kraje přitom nepřicházejí o kontrolu nad jedinou korunou.“

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„Novinka může postupně snížit úrokové náklady, zmírnit tlak na růst státního dluhu a ve výsledku zlepšit hospodaření státu,“ doplnil ředitel odboru Řízení státního dluhu a finančního majetku Ministerstva financí Petr Pavelek.

Bez osobní návštěvy

Obce i kraje si budou moci běžný i spořicí účet sjednat elektronicky bez osobní návštěvy pobočky a spravovat ho pomocí internetového bankovnictví. To by mělo obce namotivovat, aby si svoje peníze převedly z komerčních účtů, kde je má většina českých obcí. Ty dlouhodobě upozorňovaly na to, že stát jim při správě peněz nenabízí dostatečnou flexibiltu.

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Z nového spořicího účtu ČNB bude možné přijímat i odesílat každodenní platby nebo k němu využívat debetní karty. Zároveň nabídne zhodnocení ve výši 3,7 procenta. Nový účet si u ČNB mohou založit územně samosprávné celky, tedy obce a kraje, dobrovolné svazky obcí a společenství obcí. Zhodnocení nahrazující úrok jim vyplatí ministerstvo financí.

Předseda národní rozpočtové rady Mojmír Hampl už dříve doporučoval motivovat obce, aby své přebytky ukládaly ve státní pokladně místo v komerčních bankách. Mohlo by to pomoci státnímu rozpočtu.

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