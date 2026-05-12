Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Obce přestaly škudlit a investovaly do výstavby. Má to však i háčky

Barbora Sedláková
České obce začaly v loňském roce masivně investovat a obrátily tak trend posledních let, kdy se jim na účtech hromadily peníze. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, podle níž obce v roce 2025 proinvestovaly třetinu svých celkových příjmů. Naposledy přitom tolik investovaly v roce 2012.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ondřej Littera, MAFRA

Poprvé po patnácti letech se také stalo, že obce utratily více peněz, než kolik jim přiteklo do rozpočtů. Zdaleka nejvíce má uspořeno Praha, přibližně 160 miliard. Všechny ostatní obce včetně krajských měst oproti tomu dohromady naspořily 214 miliard a z toho důvodu Prahu experti analyzují zvlášť. „Výdaje obcí bez Prahy v minulém roce vzrostly dvakrát rychleji než v roce 2024. Zvýšení kapitálových výdajů o téměř 28 miliard napomohlo i razantní meziroční zvýšení objemu investičních dotací,“ říká analytička CRIF Věra Kameníčková.

Podle ní je dobře, že se obce do investování vrhly. „Nejvíce obce meziročně přidaly na investice do sportu, vzdělávání a sociálních služeb. Oproti předchozímu roku navýšily výdaje do každé z těchto oblastí skoro o čtvrtinu,“ upřesnila.

O poznání méně optimisticky čísla vnímá šéf Centra ekonomických a tržních analýz Aleš Rod. „To, že obce investují, namísto toho, aby seděly na penězích, je samozřejmě dobrá zpráva. Důležité je ale brát v potaz časové hledisko a inflaci. To, že obce nominálně investují více než před několika lety, neznamená, že za to pro své obyvatele pořídí více investičních statků,“ vysvětluje. „Ani to, že obce investují vyšší podíl svých příjmů, neznamená, že je to lepší, než kdyby investovaly méně, ale v čase, kdy třeba stavební práce nebo materiál byly významně levnější,“ vysvětluje Rod.

Miliony na dopravu šly do slepých ulic či na vjezdy. Stát platil obcím nesmysly

Patnáct let obce spořily

To, že se obce pustily do investic právě v loňském roce. je podle analytiků důsledkem vysokého podílu financování z EU a vyšší investiční aktivity v předvolebním roce. Také podle ředitelky Sdružení místních samospráv Jany Přecechtělové jde hlavně o snahu dokončit projekty před nadcházejícími volbami. Starostové se podle ní snaží uzavřít dlouhodobé projekty.

Analytik Národní rozpočtové rady Roman Kalabiška upozorňuje, že v Česku by se měla změnit mentalita, aby si lidé zvykli na to, že obce si na investice musí vzít úvěr. „V současném systému je starosta, který si vezme úvěr, za špatného, kdežto ten, který nahromadí miliony na účtu, je vnímán jako dobrý.“ Stejného názoru je i Aleš Rod. „Obce by měly být odvážnější, používat dluhové finanční instrumenty k tomu, aby urychlily rozvoj na svém území. Spořit si na investici na běžném účtu nebo čekat na vypsání dotačního titulu snižuje společenský užitek, protože oddaluje používání.“

Proti osočování malých obcí z nehospodárného hromadění peněz se ale vymezuje Sdružení místních samospráv. „Malé obce by investovaly rády, ale musí si na investice nejprve nastřádat. Oprava silnice nebo výstavba čistírny znamenají nejenom vysoké výdaje z rozpočtu, ale také mnoho let plánování,“ vysvětluje Přecechtělová.

Podle ekonomů hraje zásadní roli také nastavení rozpočtového určení daní tak, aby obce byly motivovány maximalizovat ekonomickou aktivitu na svém území. Podle nich je dnes systém nastaven spíše demotivačně.

Hlavní analytik České spořitelny David Navrátil upozorňuje, že obce teď musí nést negativní dopady průmyslové nebo infrastrukturní výstavby, aniž by za to inkasovaly motivující příspěvek. „V Polsku si obce přijdou na 30 procent daní vybraných od podniků na jejich území, u nás jsou to jen dvě procenta.“ Právě pocit, že lidé z výstavby nic nezískají, podle ekonomů u nás blokuje větší investiční aktivitu.

Způsob financování obcí se musí změnit. Ekonomové navrhují reformu

Chybí dlouhodobá koncepce

Obce jsou z větších investičních akcí nervózní i proto, že dotační podmínky jsou nepředvídatelné. Sdružení místních samospráv uvádí jako příklad cyklostezku Pavlovice u Kojetína směr Vrchoslavice, u které došlo ke snížení očekávané dotace SFDI. Obec tak ve fázi, kdy již nainvestovala stovky tisíc korun do příprav projektu, zjistila, že si sama musí doplatit ne tři, ale více než sedm milionů korun.

„Hledat najednou v rozpočtu malé obce s méně než třemi sty obyvatel několik milionů navíc je velice obtížné,“ upozorňuje Přecechtělová. Ta poukazuje také na to, že stát obcím každý rok přidává nové povinnosti, které odsávají peníze z rozpočtů, a hlavně menší obce tak mají problém naspořit si na větší investice. „Jen v poslední době jsme se museli vyrovnat například s placením nepedagogických pracovníků nebo financováním třídění textilního odpadu,“ kritizuje.

Došly peníze a projekty skončily pod čarou. Města se bojí o dostupné byty

„Aby obce nemusely na investice mnoho let škudlit, muselo by přijít hned několik změn. Jedním z kroků by bylo víceleté rozpočtování. Převládá u nás roční rozpočtová mentalita, pomohly by delší rámce,“ vysvětluje Kalabiška. Pomohly by i předvídatelnější dotace a stabilnější rozpočtové určení daní. „To se v posledních letech často měnilo a výsledkem je, že se příjmy obcí z roku na rok změní o desítky miliard jedním směrem nebo druhým. Pak přijde jiná vláda a změní obcím rozpočty znovu jinam.“

S tím souhlasí i ředitelka Sdružení místních samospráv Jana Přecechtělová. „Stát by měl k dotacím začít přistupovat koncepčněji a využívat data z geoinformačního systému AGIS. Z něj je vidět, jaké potřeby obce mají. Pokud by se na ně navázaly dotace, pak by obce dokázaly hospodařit účelněji než nyní.“

Vstoupit do diskuse

České zdravotnictví je úspěšné, ale šampion přestal trénovat, shodují se experti

Nejčtenější

Jak se nakupuje v Lidlu v italských Benátkách. Některé cenovky potěší, jiné překvapí

Benátky nemusí hned znamenat jen drahé restaurace a turistické ceny. Stačí...

Benátky nemusí hned znamenat jen drahé restaurace a turistické ceny. Stačí navštívit tamní supermarket Lidl, kde se dá nakoupit podobně jako v Česku. Regály nabízejí levné víno, těstoviny za pár...

Noblesa na českých kolejích. Jak vypadá jízda jídelním vozem z roku 1906

Vlaková souprava vedená parní lokomotivou 431.032 zvanou Ventilovka a...

Na pražské hlavní nádraží se na několik dubnových večerů vrátila noblesa starých jídelních vozů. Historický vůz Ringhoffer z roku 1906, parní lokomotiva i čtyřchodové menu nalákaly cestující, kteří...

Sněz a uteč. Malebné italské pobřeží se proměnilo ve scény z třetího světa

Pobřeží Amalfi, zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO, láká návštěvníky...

S rostoucími teplotami začali návštěvníci zaplavovat ulice malebných vesniček podél Amalfinského pobřeží ležícího jižně od Neapole. Navzájem se tlačí svými odhalenými rameny a přeplněnými batohy...

Průšvih CSG: akcie ztratily už polovinu hodnoty. Nevěří se jeho byznys modelu

ilustrační snímek

Akcie zbrojařské společnosti Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada v pondělí prudce oslabily. Reagovaly tak na zprávu firmy Hunterbrook zpochybňující obchodní model CSG, napsala...

Soupravy Talgo mají problémy. Dvě ze tří jsou mimo provoz, na palubu míří manažeři

Nová vlaková souprava Leo Expressu na pražském Hlavním nádraží (23. dubna 2026)

Španělské vlaky Talgo, které minulý týden slavnostně uvedl do provozu s cestujícími dopravce Leo Express, mají velké problémy. Kvůli technickým závadám jsou mimo provoz dvě ze tří souprav, většinu...

Smartwings přes léto zruší část letů. Zejména ty, kde je silná konkurence

Premium
ilustrační snímek

Krátké a vysoce konkurenční linky do Paříže, Bruselu nebo francouzského Toulouse. V posledních dnech se začínají ozývat cestující, kterým tuzemské aerolinie Smartwings zrušily zakoupené lety právě na...

12. května 2026

Obce přestaly škudlit a investovaly do výstavby. Má to však i háčky

Na opraveném náměstí ve Dvoře Králové nad Labem se podle pravidel Evropské unie

České obce začaly v loňském roce masivně investovat a obrátily tak trend posledních let, kdy se jim na účtech hromadily peníze. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, podle níž...

12. května 2026

Levný sachr porazil originál. Rakouský test dortů přinesl překvapivé výsledky

Sacher dort

Slepá ochutnávka deseti dortů sachr v Rakousku dopadla pro tradiční značky nečekaně. Laici nejlépe hodnotili jeho levnou variantu ze supermarketu Spar, druhý skončil dokonce mražený výrobek....

11. května 2026

Macron oznámil investice do Afriky ve výši 23 miliard eur. A také zkritizoval nedostatek respektu

Francouzský prezident Emmanuel Macron během summitu „Africa Forward Summit...

Francouzský prezident Emmanuel Macron na závěr francouzsko-afrického obchodního fóra Africa Forward v Nairobi oznámil investice do Afriky v celkové výši 23 miliard eur (téměř 560 miliard korun). Z...

11. května 2026  18:40,  aktualizováno  19:59

Aktualizováno kvůli vám, sire Davide. Lego popřálo slavnému přírodovědci originálně

U některých sad Lego Classic bylo jako věkové rozmezí uvedeno 4–99 let. To...

Společnost Lego při příležitosti stých narozenin britského přírodopisce Davida Attenborougha zveřejnila fotografii stavebnice, na které zvýšila věkovou hranici pro lidi, kteří si s ní ještě smějí...

11. května 2026

Čínská automobilka JAC Motors vstoupila na český trh. Míří do klíčových regionů

Luxusní sedany Maextro S800 čínské automobilky JAC Motors. (18. června 2025)

Na českém trhu začala působit další čínská značka - JAC Motors. Nabídne osm modelů od městského elektromobilu přes rodinné SUV po užitkový valník.

11. května 2026  17:35

Tuzemský klient je náročný. V zásilkách patří český trh k nejvyspělejším, říká průzkum

Ilustrační snímek

Češi jsou zvyklí na standard rychlého doručení. Co jinde trvá tři až pět dní, v Česku musí být do druhého dne. Vysoké požadavky mají i na kvalitu a detailní informace o zboží, zjistil průzkum. Online...

11. května 2026  15:37

Pracovníci prchají před žhavou ocelí. Záběry z čínské továrny kolují sítěmi

Slévárna v továrně na motorové díly ve městě Pin-čou v provincii Šan-tung ve...

Záznamy z bezpečnostních kamer ukazují, jak ve slévárně závodu v čínské provincii Che-pej explodovala elektrická indukční tavicí pec naplněná horkým kovem. Kapky oceli či žhavé strusky se pak...

11. května 2026  13:07

Deset let od referenda. Britské akcie pokulhávají, libra ztrácí i na českou korunu

Před budovou Evropského parlamentu stahují vlajky Velké Británie, která po 47...

Od referenda, v němž Britové rozhodli o odchodu z Evropské unie, letos v červnu uplyne deset let. Zatímco zastánci brexitu tehdy slibovali éru hospodářského růstu, realita je střízlivější. Londýnská...

11. května 2026  11:07

Dua Lipa žaluje Samsung. Za zneužití své fotografie chce 15 milionů dolarů

Dua Lipa na oscarové party Eltona Johna v Los Angeles (15. března 2026)

Britská popová hvězda Dua Lipa podala žalobu na jihokorejského výrobce elektroniky Samsung. Tvrdí, že firma bez povolení použila její fotografii při propagaci svých televizorů, a jako odškodné...

11. května 2026  9:46

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Cena ropy vystřelila po Trumpově kritice íránské odpovědi na příměří

Těžební věž a větrné elektrárny v USA v Texasu.

Barel ropy zdražuje na začátku týdne o zhruba čtyři dolary. Ceny ropy rostou poté, co americký prezident Donald Trump označil íránskou odpověď na americký mírový návrh za nepřijatelnou. Íránský návrh...

11. května 2026  8:22

Noblesa na českých kolejích. Jak vypadá jízda jídelním vozem z roku 1906

Vlaková souprava vedená parní lokomotivou 431.032 zvanou Ventilovka a...

Na pražské hlavní nádraží se na několik dubnových večerů vrátila noblesa starých jídelních vozů. Historický vůz Ringhoffer z roku 1906, parní lokomotiva i čtyřchodové menu nalákaly cestující, kteří...

11. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.