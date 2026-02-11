S tím, že že tržby jejich společností v letošním roce dále porostou, počítá 72 procent ředitelů. V předchozích letech mělo podobná očekávání 65 procent šéfů. Ve výhledu na tři roky dopředu v růst tržeb věří devět z deseti ředitelů.
„Letošní výsledky průzkumu mezi českými generálními řediteli přináší v kontextu aktuálních geopolitických nejistot překvapivě silné poselství. V českém byznysu převažuje optimismus. Je to podložené reálným výkonem tuzemského byznysu, investiční aktivitou a ochotou riskovat i v neklidných časech,“ komentoval výsledky řídicí partner PwC Miroslav Bratrych.
Firmy v ČR chtějí nabírat nové zaměstnance, expandovat do zahraničí a rozšiřovat své výrobní kapacity i technologické kompetence. Rostoucí orientace na obranný průmysl, kybernetickou bezpečnost či moderní technologie naopak překvapením není, ale je logickou reakcí na geopolitickou realitu, tlak na efektivitu i nové tržní příležitosti. „Ukazuje se, že turbulence posledních let se staly novým normálem a zároveň katalyzátorem změn,“ dodal Bratrych.
Pětina generálních ředitelů chce vyšších výnosů firmy dosáhnout expanzí na domácím trhu, 15 procent sází na zavedení nového výrobku nebo služby. Pokračujícím trendem nicméně je i expanze českých firem do zahraničí, takovou expanzi za nejdůležitější pro růst společnosti označilo také 15 procent ředitelů.
Největší hrozba – regulace
Šéfové firem za hlavní hrozby pro úspěšný vývoj označují především geopolitická rizika, což jich uvedlo 84 procent. Následoval nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců s 81 procenty. Tato obava meziročně trochu klesla, loni nedostatek schopných lidí za největší riziko uvádělo 89 procent šéfů. S tímto rizikem souvisí i třetí největší obava z pokračujícího tlaku na růst mezd, kterého se obává 81 procent manažerů. Největšího meziročního nárůstu ale zaznamenaly kybernetické hrozby.
Za největší brzdy růstu firem po třetí v řadě označili ředitelé regulatorní prostředí, kde se situace jen zhoršuje. Mezi časté brzdy růstu uvedli ředitelé také nedostatečnou kvalifikaci pracovní síly, omezené finanční zdroje či dovozní cla. Právě na jejich zavedení ze strany USA už reagovala více než čtvrtina firem.
Polovina šéfů očekává, že jejich firma zvýší ceny maximálně o pět procent, dalších 13 procent se zvýšením cen nepočítá. Sedm z deseti jich počítá s tím, že jejich firma v příštích 12 měsících zvýší počet zaměstnanců, zpravidla do pěti procent. Naopak jejich pokles předpokládá čtvrtina firem, s výraznější redukcí ale jen šest procent. Hlavním důvodem ke snižování počtu zaměstnanců bude nadále robotizace a automatizace.