Obavy z posledních let polevily. Šéfové firem jsou plni optimismu, ukázal průzkum

Autor: ,
  10:18
Optimismus generálních ředitelů českých firem je nejvyšší za poslední roky, 62 procent z nich věří v růst ekonomiky. Loni to bylo 36 procent, před dvěma lety 16 procent. Naopak pokles ekonomiky očekává 14 procent šéfů. Obavy z posledních let výrazně polevily, vyplývá z letošního průzkumu, který společnost PwC uskutečnila mezi 192 řediteli na konci roku 2025.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

S tím, že že tržby jejich společností v letošním roce dále porostou, počítá 72 procent ředitelů. V předchozích letech mělo podobná očekávání 65 procent šéfů. Ve výhledu na tři roky dopředu v růst tržeb věří devět z deseti ředitelů.

„Letošní výsledky průzkumu mezi českými generálními řediteli přináší v kontextu aktuálních geopolitických nejistot překvapivě silné poselství. V českém byznysu převažuje optimismus. Je to podložené reálným výkonem tuzemského byznysu, investiční aktivitou a ochotou riskovat i v neklidných časech,“ komentoval výsledky řídicí partner PwC Miroslav Bratrych.

Česká ekonomika v příštím roce poroste, mzdy ale zpomalí, očekávají analytici

Firmy v ČR chtějí nabírat nové zaměstnance, expandovat do zahraničí a rozšiřovat své výrobní kapacity i technologické kompetence. Rostoucí orientace na obranný průmysl, kybernetickou bezpečnost či moderní technologie naopak překvapením není, ale je logickou reakcí na geopolitickou realitu, tlak na efektivitu i nové tržní příležitosti. „Ukazuje se, že turbulence posledních let se staly novým normálem a zároveň katalyzátorem změn,“ dodal Bratrych.

Pětina generálních ředitelů chce vyšších výnosů firmy dosáhnout expanzí na domácím trhu, 15 procent sází na zavedení nového výrobku nebo služby. Pokračujícím trendem nicméně je i expanze českých firem do zahraničí, takovou expanzi za nejdůležitější pro růst společnosti označilo také 15 procent ředitelů.

Největší hrozba – regulace

Šéfové firem za hlavní hrozby pro úspěšný vývoj označují především geopolitická rizika, což jich uvedlo 84 procent. Následoval nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců s 81 procenty. Tato obava meziročně trochu klesla, loni nedostatek schopných lidí za největší riziko uvádělo 89 procent šéfů. S tímto rizikem souvisí i třetí největší obava z pokračujícího tlaku na růst mezd, kterého se obává 81 procent manažerů. Největšího meziročního nárůstu ale zaznamenaly kybernetické hrozby.

Ekonomika vzrostla téměř o tři procenta. Je na tom nejlépe od roku 2022

Za největší brzdy růstu firem po třetí v řadě označili ředitelé regulatorní prostředí, kde se situace jen zhoršuje. Mezi časté brzdy růstu uvedli ředitelé také nedostatečnou kvalifikaci pracovní síly, omezené finanční zdroje či dovozní cla. Právě na jejich zavedení ze strany USA už reagovala více než čtvrtina firem.

Polovina šéfů očekává, že jejich firma zvýší ceny maximálně o pět procent, dalších 13 procent se zvýšením cen nepočítá. Sedm z deseti jich počítá s tím, že jejich firma v příštích 12 měsících zvýší počet zaměstnanců, zpravidla do pěti procent. Naopak jejich pokles předpokládá čtvrtina firem, s výraznější redukcí ale jen šest procent. Hlavním důvodem ke snižování počtu zaměstnanců bude nadále robotizace a automatizace.

Vstoupit do diskuse

Hotel v Macau zrušil svou zlatou podlahu. Cihly prodal za stovky milionů korun

Nejčtenější

Náhoda, záměr? Triumf rychlobruslařky a její slzy využil řetězec k bleskové reklamě

Jake Paul sleduje z tribuny zlatou jízdu své snoubenky Jutty Leerdamové....

Byla to náhoda, či záměr? Nizozemský maloobchodní řetězec využil olympijský triumf populární rychlobruslařky Jutty Leerdamové k bleskové reklamě. Reagoval na chvíli, kdy se Nizozemka v cíli závodu...

Ospalá vesnice se proměnila v ráj boháčů, parta přátel tu vyhrála miliardový jackpot

Na tomto místě v belgickém Zingemu podala parta přátel tiket do loterie....

Zní to jako pohádka, o které píší média po celém světě. Partě přátel v Belgii se povedlo vyhrát obrovský jackpot v loterii EuroMillions. Výhra se bude dělit rovným dílem, každý dostane přibližně 6...

Víc úmrtí než posil. Rusko kupí ztráty, analytik varuje před drastickým vývojem

Premium
Ruský voják při výcviku míří přenosným protiletadlovým raketovým systémem Igla....

Rusko se na Ukrajině potýká s vysokými ztrátami. Daří se mu sice nabírat nové lidi, musí je však posílat jako posily nahrazující padlé, přičemž Podle Ukrajinců se mu ani tak nedaří dorovnat počet...

Kontroly v KFC našly pochybení ve třetině případů, uvedla inspekce

ilustrační snímek

Státní zemědělská a potravinářská inspekce našla loni v síti restaurací rychlého občerstvení KFC pochybení ve třetině případů. Míra závažnosti byla různá, přičemž SZPI zkontrolovala všechny...

Mělo to být útočiště pro umělce. Bahamský ráj zpěvačky Shakiry je nyní na prodej

Tento úchvatný ostrov patřil Shakiře. Teď je na prodej za 624 milionů korun....

Soukromý ostrov, který vlastnila popová hvězda Shakira, se objevil na prodej za téměř 625 milionů korun. Osmačtyřicetiletá zpěvačka ostrov Bonds Cay ležící v severních Bahamách koupila v roce 2006 za...

Obavy z posledních let polevily. Šéfové firem jsou plni optimismu, ukázal průzkum

ilustrační snímek

Optimismus generálních ředitelů českých firem je nejvyšší za poslední roky, 62 procent z nich věří v růst ekonomiky. Loni to bylo 36 procent, před dvěma lety 16 procent. Naopak pokles ekonomiky...

11. února 2026  10:18

Od hádky na škole k obratu čtvrt miliardy. Podnikatel roku dělá kosmetiku pro chlapy

Z rebelie k úspěšnému byznysu. Tomáš Čech porotce oslovil svou autenticitou i...

„Chlapi se potí, smrdí a berou to tak,“ říká s odzbrojující upřímností Tomáš Čech. Právě tato přímočarost a sázka na absolutní autenticitu vynesly zakladateli třebíčské značky Angry Beards titul EY...

11. února 2026  9:54

Aš rozdává tisícovky na nákupy u místních. Correnty mizí během jediného dne

Historická budova ašské radnice po rekonstrukci

Získat od svého města tisícovku a utratit ji u místních podnikatelů a provozovatelů služeb? V Aši to jde. Tamní radnice už tři roky za sebou vyčlenila z rozpočtu dva miliony korun. Ty formou...

11. února 2026  9:37

OBRAZEM: Cestovní horečka stoupá. Na oslavy nového roku vyrážejí miliony Číňanů

Číňané vyrážejí na oslavy lunárního nového roku. Mnozí se rozhodli absolvovat...

Číňané vyrážejí na oslavy lunárního nového roku. Mnozí se rozhodli absolvovat až 30hodinovou cestu z Pekingu, aby mohli být doma na svátky se svými blízkými. Pro mnohé z nich je to jediné období v...

11. února 2026  9:34

Babiš míří za Macronem. Před summitem EU proberou energie i zákaz sítí pro děti

Premiér Andrej Babiš se zúčastnil jednání lídrů takzvané koalice ochotných,...

Od našeho zpravodaje ve Francii Premiéra Andreje Babiše čeká ve středu v Paříži večeře s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Před neformálním summitem Evropské rady o konkurenceschopnosti s ním bude ladit postoje k...

11. února 2026,  aktualizováno  8:42

ANALÝZA: Jak zachránit Evropu? Draghiho diagnóza byla správná, léčba je pomalá

Premium
Italská premiérka Giorgia Meloniová při jednání s německým kancléřem...

Lídři zemí Evropské unie mají na nadcházejícím summitu řešit kromě jiného konkurenceschopnost Evropy. Bývalý italský premiér Mario Draghi ve své kritické zprávě ze září 2024 správně určil diagnózu....

11. února 2026

První omezení protierozní ochrany. Na větší změny se ještě čeká

ilustrační snímek

Vláda v tomto týdnu na návrh ministra zemědělství Martina Šebestyána odsouhlasila první, zatím spíš jenom kosmetické změny v uvolňování ochranných opatření proti erozi. Zatímco větší zemědělské...

11. února 2026

Leo Express v novém kabátě. Dopravce představil španělské soupravy Talgo

Dopravce Leo Express oficiálně představil nový vizuální styl dálkových souprav...

Dopravce Leo Express oficiálně představil nový vizuální styl dálkových souprav Talgo, které dříve brázdily španělské koleje. Vlaky dopravce nasadí na spojení mezi Prahou, Ostravou a Prešovem a také...

10. února 2026

Víc úmrtí než posil. Rusko kupí ztráty, analytik varuje před drastickým vývojem

Premium
Ruský voják při výcviku míří přenosným protiletadlovým raketovým systémem Igla....

Rusko se na Ukrajině potýká s vysokými ztrátami. Daří se mu sice nabírat nové lidi, musí je však posílat jako posily nahrazující padlé, přičemž Podle Ukrajinců se mu ani tak nedaří dorovnat počet...

10. února 2026  19:03

Co udělá s výhrou a co nezmění? Výherce 200 milionů ve sportce prozradil své plány

Sportka

Sázející, který na konci ledna vyhrál bezmála 200 milionů ve sportce, se svěřil, jak přišel k vítěznému tiketu. Osudové rozhodnutí prý padlo náhodně, pro koupi sázenky se muž z Karlovarského kraje...

10. února 2026  18:55

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Jako gamblerství či drogy. Meta a Google čelí obvinění, že u dětí pěstují závislost

ilustrační snímek

Společnosti Meta a Google v přelomovém soudním procesu v Los Angeles čelí obvinění, že své sociální sítě a platformy záměrně navrhly tak, aby si na nich děti vypěstovaly závislost. Žalující strana...

10. února 2026  18:21

Kryptopřešlap roku. Jihokorejská burza omylem rozdala bitcoiny za 840 miliard

Elektronické tabule zobrazující ceny bitcoinu a dalších kryptoměn v salonku...

Jihokorejská burza Bithumb omylem odeslala svým klientům kryptoměny v hodnotě 40 miliard amerických dolarů, což je v přepočtu asi 840 miliard korun. Druhá největší kryptoměnová burza v Jižní Koreji...

10. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.