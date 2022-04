Příliš drahé obaly. Ceny papíru i plastů strmě rostou, firmy hledají řešení

„V našem segmentu obalů se zdražilo průměrně o 50 procent. Například obyčejný balicí papír vzrostl o polovinu, vlnitá lepenka o 40 až 60 procent a některý kancelářský papír dokonce o 86 procent,“ potvrdil MF DNES zakladatel firmy Top-obaly.cz Dominik Řihák s tím, že za to mohou hlavně rostoucí ceny energií, prodražování dopravy i nedostatek suroviny pro výrobu.

Zdražování obalů teď musí řešit hlavně obchody, které dodávají zboží zákazníkům. „Naše náklady na obalové materiály vzrostly v posledních měsících o desítky procent. Zákazníci si čím dál častěji nechávají zásilky posílat na výdejní místa,“ sdělila mluvčí nákupního portálu Mall. Ceny se podle ní zvyšovaly u několika kategorií, které jsou do Česka dováženy, ale i těch, kde je česká výroba závislá na zahraničních subdodavatelích.

Recyklovat se nevyplatí

Zatímco velké zahraniční řetězce mají ceny na delší období nasmlouvané, menší lokální firmy musí skutečnou výrobní cenu papíru do prodejních cen okamžitě přenést. „Zdražování jsme nuceni promítnout do cen pro koncového zákazníka. Nejvíce se to projevuje u kancelářského papíru a hygienických papírových produktů,“ uvedla Marcela Veselá, vedoucí produktového oddělení společnosti SEVT.

„Jen za poslední půlrok narostla cena papíru, který nakupujeme, o více než 70 procent a stále roste,“ sdělila Ivana Hotová, obchodní ředitelka společnosti RollPap, která v Doksech vyrábí toaletní papír, utěrky a kapesníky. Nedostatek papíru je podle podnikatelů tažený obrovskou vlnou poptávky, která se objevila během koronaviru. Nejen u nás, ale celosvětově.

„Z poslední doby může mít vliv i to, že ve finských papírnách probíhají rozsáhlé stávky a kvůli válce na Ukrajině teď mají zavírat některé polské papírny závislé na ruském plynu,“ vysvětluje Řihák z firmy Top-obaly. Firma očekává, že konflikt na Ukrajině vše ještě znásobí.

„Pokud Rusko utne plyn, ceny vystřelí ještě výš,“ tvrdí.Dalším faktorem je, že výrobci hygienických potřeb přestávají vyrábět z důvodu vysokých energetických nákladů recyklované výrobky a přecházejí na výrobu ze stoprocentní celulózy. To zvyšuje poptávku po surovině, a tedy její cenu. „Taky k tomu přispívá ukončení výroby plastových gastro produktů, jako jsou brčka, plastové talíře či kelímky a jejich nová výroba z papíru,“ podotýká Veselá.

Drahý konec kelímků a lžiček

Jinými slovy, „ekologické“ nahrazování plastů papírem si zákazníci pořádně zaplatí. Právě kelímky, brčka či papírové sáčky, které se vyrábějí z kraftového papíru, podražily nejvíce až letos. „Průměrné ceny kraftového papíru v 1. čtvrtletí 2022 vzrostly v průměru až o 25 procent ve srovnání s průměrnými cenovými hladinami roku 2021,“ uvedla Michaela Kyselá za papírny Mondi Štětí.

Podle firem jsou ale problémem i zdražující plasty. „Pozorujeme zdražení o 30 až 60 procent. Nejvíce jsme skokově museli zdražit bublinkovou fólii,“ říká Řihák, který očekává další zdražování.

Důvod? Spirálu růstu cen roztočila hlavně pandemie a nárůst nákupů přes internet. Plasty se také začaly ve velkém spotřebovávat na roušky, masky a balení zdravotnického materiálu.Někteří podnikatelé se snaží zejména na obalech šetřit. „Zboží, které si zákazník vyzvedává na našem Mall Shopu, nijak speciálně nebalíme.

„Používáme také kartonové skládatelné krabice, které mají variabilní velikost, abychom nemuseli používat zbytečný vnitřní materiál,“ dodala.Prodejce Alza.cz zase přešel na opakované používání kartonů. „Například pro expedici zboží zákazníkům využíváme kartonové obaly, ve kterých dostáváme zboží od našich dodavatelů. Máme také připravené různé scénáře balení podle zvoleného způsobu doručení objednávky. Na pobočky expedujeme ve vratných plastových přepravkách, které opakovaně používáme,“ říká Daniela Chovancová ze společnosti Alza.cz.

Stále více firem také začíná zákazníkům nabízet vrácení obalů, aby se mohly využít pro jejich další přepravu. Dalším trendem je takzvaná služba exchange, tedy výměna, kdy si zákazník při doručení zásilky zboží převezme a v tom samém obalu nebo krabici zboží posílá odesílateli zpět. Může se jednat třeba o náhradní díly, důležité dokumenty či reklamace.