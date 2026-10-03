Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

O zdravotní benefity mají lidé zájem. Firmy se jim ale často netrefí do vkusu

Veronika Doskočilová
  11:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Zaměstnavatelé sice nabízejí nejrůznější zdravotní benefity, často však takové, o něž zaměstnanci nemají příliš zájem. Podle průzkumu společnosti Edenred by totiž 38 procent dotázaných nejvíce preferovalo příspěvek na fyzioterapii, masáže nebo rehabilitace. Ty ovšem ve může v práci čerpat pouze pět procent zaměstnanců.

„Data Úřadu práce to dobře ilustrují. Stravenky nabízí 78 procent zaměstnavatelů, příspěvek na pojištění 55 procent a dovolenou navíc 51 procent, zatímco příspěvky na sport a volnočasové aktivity jen necelá pětina,“ říká Jiří Halbrštát, ředitel náboru a marketingu ManpowerGroup.

Potřeby lidí se ale vyvíjejí a mění. Péče o zdraví už pro zaměstnance není jen permanentka do fitness centra. Stále více chtějí praktickou pomoc s tím, co skutečně řeší: „Bolavá záda, rehabilitaci, zuby, psychické zdraví nebo prevenci. V našich zkušenostech vidíme stejný posun zejména u zaměstnanců ve vyšším věku, kde roste význam fyzioterapie, rehabilitací, ergonomie a preventivní péče,“ dodává Halbrštát.

Dvacet tisíc na dovolenou. EET zruší stropy pro volnočasové benefity

Hned po masážích a rehabilitaci je největší zájem o příspěvek na dentální hygienu. Ten projevilo 31 procent zaměstnanců. Tady je však situace ještě o něco horší než u příspěvku na masáže. Tento benefit mají totiž v současné době možnost využívat jen čtyři procenta zaměstnanců.

Služební mobil i soukromě? Kde končí benefit a začíná účet zaměstnance

Důvodem, proč zaměstnanci nemají v benefitech dentální hygienu nebo masáž, nemusí být podle personalistů nutně nezájem ze strany vedení. Vyšší management často netuší, co zaměstnanci skutečně využijí. Snadno se tak nabízí možnost sáhnout po benefitu, který znají a který lze jednoduše nabídnout celé firmě. „Výsledkem je paradox, kdy firma může mít relativně štědrý benefitní rozpočet, ale zaměstnanec přesto říká, že v něm pro sebe nic zajímavého nenachází,“ Halbrštát.

Omezené zdroje

Dalším důvodem jsou rozpočtová omezení. „Důležitou roli hrají také daňové podmínky, administrativa a složitější organizace individuálně zaměřených služeb. Firmy proto častěji volí standardizovaná řešení, která se snáze financují, administrují a poskytují všem zaměstnancům,“ říká Tereza Kavan Klimešová, expertka na personální zdanění a globální mobilitu zaměstnanců a partnerka ve společnosti Deloitte.

V konečném důsledku si zmíněné služby zaměstnanci pravděpodobně neodepřou a zaplatí si je sami. Případně si požádají o příspěvek svou zdravotní pojišťovnu, kdy některé tyto benefity svým pojištěncům skutečně nabízí. V tomto případě jde však o vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Vztahy na pracovišti jako nový benefit: Proč dnes firmy investují do stmelování týmů

„Pokud jim s těmito výdaji pomůže zaměstnavatel, benefit pro ně získává velmi konkrétní hodnotu a není jen položkou v seznamu zaměstnaneckých výhod,“ říká Klára Krumphanslová, HR manažerka ve společnosti Edenred. Pětina zaměstnanců by také ocenila jakýsi univerzální příspěvek na zdraví. „Jde o příspěvek na zdravotní benefity, u kterého si zaměstnanec podle své aktuální potřeby sám zvolí, na jakou zdravotní péči ho využije,“ říká Aneta Martišková, ředitelka vnějších vztahů společnosti Edenred.

Zájem se míjí s nabídkou

Zaměstnavatelé tedy zdravotní benefity nabízejí. Ale bohužel ne ty, o které je zájem. Do určité míry jsou v praxi nepružní. „Ukazuje se, že potřeby zaměstnanců se mění rychleji než samotná nabídka benefitů. Ta bývá často nastavena na delší období a vychází z tradičně zavedených kategorií, jako je podpora sportu nebo prevence,“ dodává Martišková,

Jsou ale i firmy, které nenabízejí žádné zdravotní benefity. Takovou skutečnost uvádí podle průzkumu více než třetina dotázaných. Nejde přitom o konkrétní obor či odvětví, jako spíše o přístup. Zdravotní benefity poskytují firmy většinou v případě, že zdraví zaměstnanců vidí jako investici a ne jako náklad.

Velikost firmy už ale roli hrát může. „Z praxe obecně vidíme, že větší firmy a firmy se zahraniční účastí bývají v tomto tématu často dále než menší lokální společnosti,“ popisuje Kavan Klimešová. Větší firmy tak třeba častěji zavádějí telemedicínu, mívají totiž více finančních i personálních kapacit, specializované HR týmy a mohou získat i výhodnější podmínky od poskytovatelů. „Určitou výjimkou mohou být ovšem startupové firmy, kde je na oblast zdraví a longevity obecně kladen velký důraz,“ uzavírá expertka na personální zdanění a globální mobilitu zaměstnanců a partnerka ve společnosti Deloitte.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zástup přes celé náměstí. Olomouc se loučila s developerem Morávkem

Na poslední rozloučení s olomouckým byznysmenem a developerem Richardem...

Zástup smutečních hostů zamířil po poledni v Olomouci do katedrály svatého Václava, kde se konalo poslední rozloučení s Richardem Morávkem, významným nejen olomouckým byznysmenem a developerem. Ten v...

Co nabídne Nobleman. Britský herec otvírá hospodu jako milostný dopis Praze

Herec Luke Dale je za roli Jana Ptáčka velmi vděčný a středověk a Prahu má moc...

Herec Luke Dale, jehož proslavila role Jana Ptáčka v herní sérii Kingdom Come: Deliverance, otevírá na pražských Vinohradech podnik jménem Nobleman. V restauraci bude mít české pivo a jídlo, několik...

Stvořili jsme monstrum. Moskevská firma dotáhla obcházení sankcí k dokonalosti

Premium
Ilan Šor ve stánku agentury RIA Novosti v Moskvě (5. června 2026)

Rusko bezskrupulózně obchází finanční bariéru vybudovanou Západem a úspěšně se tak vyhýbá uvaleným sankcím. Moskevská firma A7 za tímto účelem využívá fiktivní společnosti a kryptoměny k praní peněz...

Umělá inteligence by mohla způsobit smrt miliardy lidí, varuje Gates. Žádá regulace

Bill Gates (8. ledna 2025)

Umělá inteligence (AI) by mohla způsobit smrt miliardy lidí, řekl americké stanici NBC Bill Gates. Spoluzakladatel Microsoftu se proto přimlouvá za právní regulaci této technologie. "Umělá...

Česko dostalo nejlepší výhled ratingu v historii, pozitivní změna přišla po 15 letech

Sídlo ratingové agentury Standard & Poor's v New Yorku (ilustrační snímek)

Ratingová agentura S&P zlepšila výhled dlouhodobého ratingu České republiky ze stabilního na pozitivní. Zároveň potvrdila dlouhodobý rating ČR v zahraniční měně na stupni AA- a v domácí měně na...

O zdravotní benefity mají lidé zájem. Firmy se jim ale často netrefí do vkusu

ilustrační snímek

Zaměstnavatelé sice nabízejí nejrůznější zdravotní benefity, často však takové, o něž zaměstnanci nemají příliš zájem. Podle průzkumu společnosti Edenred by totiž 38 procent dotázaných nejvíce...

3. října 2026

Vyjít s výplatou je problém. Většině na konci měsíce mnoho nezbude, říká průzkum

ilustrační snímek

Stále více lidí má potíže vyjít s penězi. Alespoň dvacet procent z výplaty, případně i více, zbude na konci měsíce jen 43 procentům Čechů. Ještě loni to přitom bylo 52 procent, uvádí průzkum...

3. října 2026

Dobré jídlo nemusí být nutně bio a eko. Pulty dobývá další díl kuchařských bichlí

Pavlína Mähringová, autorka kuchařských Bichlí (23. září 2026)

Svačinkovou bichli, se kterou před šesti lety prorazila foodblogerka Pavlína Mähringová se svým týmem, postupně doplnily další kuchařky či komiks pro děti. Nyní autorka spustila předprodej Snídaňové...

3. října 2026

Českým mlékárnám ujíždí vlak. Chybí cottage i skyry, tvrdí obchodníci

Premium
ilustrační snímek

Tuzemské mlékárny neumějí zareagovat na změny spotřebitelského chování, na trhu chybějí cottage sýry, skyry, řecké jogurty nebo tvarohy z domácí produkce. Prakticky tak znějí závěry analýzy z pera...

3. října 2026

Jako manželství, které proklínáte, ale nemůžete odejít. Jak AI mění životy Číňanů

Chatbot Doubao získává pozornost stále více Číňanů (4. března 2026).

Čína vsadila na rychlý rozvoj umělé inteligence, její masové používání ale začíná přinášet i problémy, například kvůli slepé důvěře v chybné rady chatbotů. Peking proto začíná v některých oblastech...

2. října 2026

Státy G7 uvolní zásoby nafty a ropy. Shodli se na tom lídři zemí po nátlaku Trumpa

Donald Trump na summitu G7 v Évian-les-Bains (15. června 2026)

Skupina hospodářsky vyspělých zemí G7 v příštích čtyřech měsících koordinovaně uvolní 100 milionů barelů nafty a ropy, shodli se v pátek lídři států v prohlášení zveřejněném předsednickou Francií.

2. října 2026  17:24,  aktualizováno  18:49

Nejsme na to stavění ani připravení. Ceny nafty decimují americké podnikatele

Ceny pohonných hmot na čerpací stanici v Capitol Hillu ve Washingtonu, D.C....

Růst cen nafty už ve Spojených státech citelně zasahuje dopravu i běžné fungování firem. Menší dopravci mají problém pokrýt náklady na palivo a vyšší výdaje se postupně přenášejí na zemědělce,...

2. října 2026

Čekáme zprávy o nových dodávkách. USA tlačí Evropu k uvolnění nafty z rezerv

Ministr energetiky USA Chris Wright hovoří před novináři, v popředí je...

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa vyzvala Německo a Francii, aby pomohly zmírnit světové ceny pohonných hmot uvolněním nafty z nouzových rezerv. Pohrozila, že v opačném případě by...

2. října 2026  10:12,  aktualizováno  16:30

Projektanti budou ručit za cenu výstavby. Železničáři překopávají soutěže

ilustrační snímek

Správa železnic chystá výrazné přepracování soutěží na drážní projekty. Nově by projektanti měli být motivování k hledání úspor a zároveň „pokutováni“ za to, když se železniční stavby kvůli chybám v...

2. října 2026

Platíte za energie tisíce měsíčně? Zálohy napoví, kolik můžete ušetřit

Ve spolupráci
Zkontrolujte smlouvu a zbytečně nepřiplácejte za energie.

Tipy na změnu dodavatele či úpravu distribuční sazby ukazují, jak ušetřit tisíce i desítky tisíc korun ročně podle výše měsíčních záloh. Zkontrolujte smlouvu a zbytečně nepřiplácejte za energie.

2. října 2026  15:09

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Když na lodi panuje naprosté ticho. Kapitán tankeru popisuje, jak proplouvá Hormuzem

Lodě v Hormuzském průlivu u íránského pobřeží na snímku z 28. září 2026

Proplouvat Hormuzským průlivem stále znamená pro posádky tankerů značné riziko. Lodě vypínají své lokalizační systémy, plují bez navigačních světel a někdy i bez rádiového spojení. Přesto jich...

2. října 2026  14:10

Zásilkový výdej léků na předpis se blíží. Ministerstvo dokončuje nový zákon

ilustrační snímek

Ministerstvo zdravotnictví v říjnu předloží k vnitřnímu připomínkovému řízení návrh zákona, který má umožnit zásilkový výdej léků na předpis. Jedním z důvodů změny je podle resortu horší dostupnost...

2. října 2026  12:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.