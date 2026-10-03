O zdravotní benefity mají lidé zájem. Firmy se jim ale často netrefí do vkusu

„Data Úřadu práce to dobře ilustrují. Stravenky nabízí 78 procent zaměstnavatelů, příspěvek na pojištění 55 procent a dovolenou navíc 51 procent, zatímco příspěvky na sport a volnočasové aktivity jen necelá pětina,“ říká Jiří Halbrštát, ředitel náboru a marketingu ManpowerGroup.
Potřeby lidí se ale vyvíjejí a mění. Péče o zdraví už pro zaměstnance není jen permanentka do fitness centra. Stále více chtějí praktickou pomoc s tím, co skutečně řeší: „Bolavá záda, rehabilitaci, zuby, psychické zdraví nebo prevenci. V našich zkušenostech vidíme stejný posun zejména u zaměstnanců ve vyšším věku, kde roste význam fyzioterapie, rehabilitací, ergonomie a preventivní péče,“ dodává Halbrštát.
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Hned po masážích a rehabilitaci je největší zájem o příspěvek na dentální hygienu. Ten projevilo 31 procent zaměstnanců. Tady je však situace ještě o něco horší než u příspěvku na masáže. Tento benefit mají totiž v současné době možnost využívat jen čtyři procenta zaměstnanců.
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Důvodem, proč zaměstnanci nemají v benefitech dentální hygienu nebo masáž, nemusí být podle personalistů nutně nezájem ze strany vedení. Vyšší management často netuší, co zaměstnanci skutečně využijí. Snadno se tak nabízí možnost sáhnout po benefitu, který znají a který lze jednoduše nabídnout celé firmě. „Výsledkem je paradox, kdy firma může mít relativně štědrý benefitní rozpočet, ale zaměstnanec přesto říká, že v něm pro sebe nic zajímavého nenachází,“ Halbrštát.
Omezené zdroje
Dalším důvodem jsou rozpočtová omezení. „Důležitou roli hrají také daňové podmínky, administrativa a složitější organizace individuálně zaměřených služeb. Firmy proto častěji volí standardizovaná řešení, která se snáze financují, administrují a poskytují všem zaměstnancům,“ říká Tereza Kavan Klimešová, expertka na personální zdanění a globální mobilitu zaměstnanců a partnerka ve společnosti Deloitte.
V konečném důsledku si zmíněné služby zaměstnanci pravděpodobně neodepřou a zaplatí si je sami. Případně si požádají o příspěvek svou zdravotní pojišťovnu, kdy některé tyto benefity svým pojištěncům skutečně nabízí. V tomto případě jde však o vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.
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„Pokud jim s těmito výdaji pomůže zaměstnavatel, benefit pro ně získává velmi konkrétní hodnotu a není jen položkou v seznamu zaměstnaneckých výhod,“ říká Klára Krumphanslová, HR manažerka ve společnosti Edenred. Pětina zaměstnanců by také ocenila jakýsi univerzální příspěvek na zdraví. „Jde o příspěvek na zdravotní benefity, u kterého si zaměstnanec podle své aktuální potřeby sám zvolí, na jakou zdravotní péči ho využije,“ říká Aneta Martišková, ředitelka vnějších vztahů společnosti Edenred.
Zájem se míjí s nabídkou
Zaměstnavatelé tedy zdravotní benefity nabízejí. Ale bohužel ne ty, o které je zájem. Do určité míry jsou v praxi nepružní. „Ukazuje se, že potřeby zaměstnanců se mění rychleji než samotná nabídka benefitů. Ta bývá často nastavena na delší období a vychází z tradičně zavedených kategorií, jako je podpora sportu nebo prevence,“ dodává Martišková,
Jsou ale i firmy, které nenabízejí žádné zdravotní benefity. Takovou skutečnost uvádí podle průzkumu více než třetina dotázaných. Nejde přitom o konkrétní obor či odvětví, jako spíše o přístup. Zdravotní benefity poskytují firmy většinou v případě, že zdraví zaměstnanců vidí jako investici a ne jako náklad.
Velikost firmy už ale roli hrát může. „Z praxe obecně vidíme, že větší firmy a firmy se zahraniční účastí bývají v tomto tématu často dále než menší lokální společnosti,“ popisuje Kavan Klimešová. Větší firmy tak třeba častěji zavádějí telemedicínu, mívají totiž více finančních i personálních kapacit, specializované HR týmy a mohou získat i výhodnější podmínky od poskytovatelů. „Určitou výjimkou mohou být ovšem startupové firmy, kde je na oblast zdraví a longevity obecně kladen velký důraz,“ uzavírá expertka na personální zdanění a globální mobilitu zaměstnanců a partnerka ve společnosti Deloitte.