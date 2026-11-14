Zaměstnanci čekají, že jejich práci a nároky ocení zaměstnavatel sám, přestože celých 64 procent předpokládá, že díky své praxi dosáhne na vyšší mzdu, než je v oboru obvyklé, zjistil průzkum.
O přidání či povýšení si nechtějí říkat ženy častěji než muži. Co je možná překvapivější, zábrany rostou také s vyšším vzděláním. Vysokoškoláci o své mzdě odmítají vyjednávat nejčastěji. Přidání se osobně nechce dožadovat 85 procent vysokoškoláků, proti 76 procent lidí bez maturity. Lidé se středoškolským vzděláním se zdráhají v 79 procentech. O důvodech se lze podle autorů průzkumu spíše dohadovat. Je možné, že u profesí manuálního zaměření se snáz poukazuje na množství odvedené práce.
„Vysokoškoláci častěji pracují na pozicích, kde výkon není vidět v kusech nebo hodinách. Spoléhají na to, že dobré práce si šéf všimne sám a odmění ji. Říct si o peníze jim pak připadá nepatřičné, skoro jako by se chlubili nebo dávali najevo, že jde jen o peníze,“ domnívá se šéfka 52pages Michaela Raková.
Pokud by se hledala skupina, která se ostýchá nejvíc, zřejmě by se nalezla mezi vysokoškolačkami s pracovními zkušenostmi. „Nejvíc se vyjednávání o mzdě vyhýbají vysokoškolsky vzdělané ženy ve věku 30 až 39 let: 90 procent z nich si o povýšení a přidání nechce muset říkat,“ upřesňuje Raková. Podle oborů se nejvíc se zdráhají specialisté mimo technické obory, tedy ekonomové, bankéři, markeťáci či lidé v HR.
Vyučení se ostýchají méně
Vysokoškoláci však mají trochu jiné preference, pokud jde o benefity. Jsou dvakrát ochotnější vyměnit vyšší výdělek za lepší pracovní podmínky. Platí to pro 35 procent z nich, zatímco mezi lidmi bez maturity je to jen osmnáct procent.
Samotnou mzdu navíc označují za jeden z hlavních důvodů při výběru zaměstnání méně často, konkrétně v 64 procentech případů oproti 71 procentům u lidí bez maturity. Neznamená to ale, že by pro ně peníze nebyly důležité. Spíše než o jejich výši častěji vyjednávají o větší volnosti, flexibilitě nebo smysluplnosti práce. Pro lidi s výučním listem naopak představuje výdělek častěji hlavní měřítko a mluvit o něm napřímo je pro ně přirozenější.
Mezi hlavní hlediska, podle kterých se lidé pro práci rozhodují, patří vedle mzdy jistota jejího navyšování, více dovolené a flexibilita. Přičemž pro 55 procent lidí je nejsilnějším impulsem k zaslání životopisu konkrétní nabídka nejen s benefity, ale hlavně se mzdou.
Peníze jsou pro většinu lidí důležitější než přesné vymezení pozice nebo jasný kariérní postup a čtvrtina by změnila práci, kdyby tím získala dvacetiprocentní navýšení platu. Co se týče profesí, nejvíc mzdu při výběru práce řeší technici a operátoři ve výrobě.
Rozdíly jsou patrné také mezi jednotlivými kraji, byť nejsou tak výrazné. Nejochotněji si o vyšší mzdu říkají lidé na Vysočině, kde je to 75 procent, a v Libereckém kraji se 73 procenty. Na opačném konci žebříčku jsou Plzeňský kraj, kde si o přidání nechce říct 86 procent lidí, a Středočeský kraj, kde se zdráhá 84 procent.
Praha se s 79 procenty drží mírně pod celostátním průměrem. Ani v hlavním městě tedy nejsou lidé při vyjednávání o mzdě výrazně průbojnější než ve zbytku republiky.
Mzda je zatím tajemství
Ačkoli jsou nejdůležitějším faktorem při výběru práce peníze, řada zaměstnavatelů tento fakt nereflektuje a mzdu v inzerátech nezveřejňuje. „Zveřejnit mzdu totiž znamená ukázat karty. Nejen uchazečům, ale i vlastním zaměstnancům. Ti by mohli začít porovnávat svou mzdu s odměňováním kolegů a ptát se na rozdíly, které dosud nebyly vidět nebo se o nich nemluvilo,“ vysvětluje Lucie Milerová z 52pages.
Druhým důvodem je konkurence. V oborech, kde si firmy zaměstnance aktivně přetahují, představuje výše mzdy citlivou informaci. Je však možné, že na trhu práce, kde mezi sebou zaměstnavatelé o pracovníky bojují by jim to spíše pomohlo.
„Když osm z deseti lidí nechce o mzdě vyjednávat, musí pravidla nastavit firma. U jednoho z našich klientů – velké americké korporace – jsme dostali podíl životopisů od žen z 12 na 37 procent jen tím, že firma začala nahlas říkat, že všichni nastupují za stejnou mzdu a po dvou letech automaticky postupují výš. Do inzerátu proto patří rozpětí mzdy a lidé by měli vědět, jak se jejich mzda počítá a kdy se o ní bude mluvit,“ říká Raková.
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Koneckonců od roku 2028 budou muset zaměstnavatelé tak jako tak odkrýt karty. Poslanci teď ve Sněmovně projednávají návrh, podle kterého by zaměstnanci od roku 2028 mohli zjistit, jak se jejich mzda srovnává u zaměstnavatele s průměrnou odměnou mužů a žen na podobných pozicích. Zaměstnavatelé budou muset být v odměňování transparentnější než doposud.