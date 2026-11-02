Evropská témata se dotýkají každodenního života – od cestování a studia v zahraničí až po přístup k informacím nebo ochranu demokracie. Příležitosti dozvědět se více a zapojit se do diskuse přitom lidé najdou i ve svém regionu.
Informace o EU nabízí centrum na Nové radnici
Na otázky týkající se Evropské unie odpovídá obyvatelům Moravskoslezského kraje informační středisko Europe Direct Ostrava. Sídlí v budově ostravského magistrátu na Nové radnici a jeho služby jsou bezplatné.
Zájemci zde mohou získat informace o životě v EU, jejích politikách a programech. Centrum pořádá také besedy, veřejné debaty a vzdělávací akce pro školy i širokou veřejnost. Aktivity připravuje nejen v Ostravě, ale i v dalších místech Moravskoslezského kraje. www.europedirect.cz
Vlastní názor mohou lidé sdílet i online
Vedle místních akcí existuje také možnost zapojit se do evropské debaty z domova. Evropská komise provozuje Platformu pro účast občanů na tvorbě politik EU, kde mohou lidé předkládat vlastní nápady, komentovat příspěvky ostatních a vyjadřovat jim podporu.
Přispívat lze v češtině. Automatický překlad umožňuje sledovat názory lidí z dalších členských zemí a diskutovat napříč jazykovými hranicemi.
Jedním z aktuálních témat je odolnost demokracie, tedy schopnost demokratické společnosti čelit hrozbám a krizím a současně zachovávat svobodné volby, základní práva či možnost lidí účastnit se veřejného života. Podněty z online diskuse mohou posloužit při další práci na evropských iniciativách.
Co navrhují občanské panely?
Tématem odolnosti demokracie se zabývá také evropský občanský panel. Tvoří ho 150 náhodně vybraných lidí z různých zemí EU, kteří společně připravují doporučení pro Evropskou komisi.
Panel se schází během tří víkendů od září do listopadu 2026. Závěrečné setkání se uskuteční od 20. do 22. listopadu. Na rozdíl od otevřené online diskuse se do samotného panelu veřejnost běžně nepřihlašuje. Doporučení účastníků slouží Komisi jako podklad pro další práci, jejich předání však samo o sobě neznamená přijetí nových pravidel.
Praktické rady pro život v Evropě
Chystáte se pracovat nebo studovat v jiné zemi EU? Praktické informace o právech a povinnostech nabízí portál Vaše Evropa. Věnuje se například cestovním dokladům, právům cestujících, práci nebo studiu v zahraničí.
Pokud na portálu zájemce nenajde odpověď na konkrétní problém týkající se jeho práv v EU, může využít také bezplatnou službu Vaše Evropa – Poradenství, která poskytuje individuální rady.
Ve spolupráci s Evropskou komisí