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O budoucnosti Evropy můžete diskutovat i česky. Zapojit se lze z domova

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Ve spolupráci   11:45
Při výběru účastníků se zohledňuje věk, vzdělání i sociální zázemí, aby skupina...

Při výběru účastníků se zohledňuje věk, vzdělání i sociální zázemí, aby skupina odrážela rozmanitost obyvatel EU. | foto: Evropská komise

Předchozí občanské panely se zabývaly například plýtváním potravinami,...
Společná fotografie účastníků evropského občanského panelu o odolnosti...
Díky tlumočení mohou účastníci evropských občanských panelů diskutovat ve svém...
K účasti v občanském panelu není potřeba odborné vzdělání. Důležité jsou také...
8 fotografií
Kam se obrátit s otázkami o životě v Evropské unii a kde sdílet vlastní nápady na její budoucnost? Lidé z Moravskoslezského kraje mohou využít informační středisko Europe Direct Ostrava nebo se zapojit do online debaty Evropské komise.

Evropská témata se dotýkají každodenního života – od cestování a studia v zahraničí až po přístup k informacím nebo ochranu demokracie. Příležitosti dozvědět se více a zapojit se do diskuse přitom lidé najdou i ve svém regionu.

Informace o EU nabízí centrum na Nové radnici

Na otázky týkající se Evropské unie odpovídá obyvatelům Moravskoslezského kraje informační středisko Europe Direct Ostrava. Sídlí v budově ostravského magistrátu na Nové radnici a jeho služby jsou bezplatné.

Zájemci zde mohou získat informace o životě v EU, jejích politikách a programech. Centrum pořádá také besedy, veřejné debaty a vzdělávací akce pro školy i širokou veřejnost. Aktivity připravuje nejen v Ostravě, ale i v dalších místech Moravskoslezského kraje. www.europedirect.cz

Vlastní názor mohou lidé sdílet i online

Vedle místních akcí existuje také možnost zapojit se do evropské debaty z domova. Evropská komise provozuje Platformu pro účast občanů na tvorbě politik EU, kde mohou lidé předkládat vlastní nápady, komentovat příspěvky ostatních a vyjadřovat jim podporu.

Přispívat lze v češtině. Automatický překlad umožňuje sledovat názory lidí z dalších členských zemí a diskutovat napříč jazykovými hranicemi.

Jedním z aktuálních témat je odolnost demokracie, tedy schopnost demokratické společnosti čelit hrozbám a krizím a současně zachovávat svobodné volby, základní práva či možnost lidí účastnit se veřejného života. Podněty z online diskuse mohou posloužit při další práci na evropských iniciativách.

Co navrhují občanské panely?

Tématem odolnosti demokracie se zabývá také evropský občanský panel. Tvoří ho 150 náhodně vybraných lidí z různých zemí EU, kteří společně připravují doporučení pro Evropskou komisi.

Panel se schází během tří víkendů od září do listopadu 2026. Závěrečné setkání se uskuteční od 20. do 22. listopadu. Na rozdíl od otevřené online diskuse se do samotného panelu veřejnost běžně nepřihlašuje. Doporučení účastníků slouží Komisi jako podklad pro další práci, jejich předání však samo o sobě neznamená přijetí nových pravidel.

Praktické rady pro život v Evropě

Chystáte se pracovat nebo studovat v jiné zemi EU? Praktické informace o právech a povinnostech nabízí portál Vaše Evropa. Věnuje se například cestovním dokladům, právům cestujících, práci nebo studiu v zahraničí.

Pokud na portálu zájemce nenajde odpověď na konkrétní problém týkající se jeho práv v EU, může využít také bezplatnou službu Vaše Evropa – Poradenství, která poskytuje individuální rady.

Ve spolupráci s Evropskou komisí

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