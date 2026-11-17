Když Jensen Huang v minulosti vystupoval před studenty na prestižní Stanfordově univerzitě, měl pro ně připravený motivační proslov o tom, co skutečně rozhoduje o lidském i byznysovém úspěchu. „Velikost není inteligence. Velikost pramení z charakteru. A charakter nevzchází z chytrých lidí, ale z lidí, kteří trpěli,“ hlásal muž v černé kožené bundě, který se stal hvězdou Wall Streetu. „Nevím, jak vám to jinak říct: Doufám, že si projdete utrpením.“
Velikost není inteligence. Velikost pramení z charakteru. A charakter nevzchází z chytrých lidí, ale z lidí, kteří trpěli. Doufám, že si projdete utrpením.
Dnes to zní až ironicky. Právě selhání charakteru totiž přetnulo kariéru jednoho z nejvlivnějších manažerů moderní historie. Během pouhých dvou týdnů se architekt současného boomu umělé inteligence zřítil z absolutního vrcholu až na dno.
Ještě v říjnu 2026 se přitom zdálo, že Jensena Huanga nemůže nic zastavit. Tržní kapitalizace Nvidie při svém historickém maximu 6. října vystoupala až na 5,78 bilionu dolarů, nechala daleko za sebou Apple i Microsoft a její hodnota zhruba patnáctkrát převýšila hrubý domácí produkt celé české ekonomiky.
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Jenže na začátku října začala média odkrývat Huangovy milostné aféry, z nichž jedna navíc ohrožuje americko-čínské bezpečnostní a ekonomické vztahy. Tržní hodnota Nvidie odepsala během dvou týdnů přes jeden bilion dolarů. Sám Huang přišel o 6,8 miliardy dolarů a propadl se na žebříčku nejbohatších lidí světa z třetího na deváté místo. A to do celkového účtu ještě nejsou započítány budoucí náklady na právníky, vyšetřování, hromadné žaloby akcionářů ani případný rozvod.
Tři inženýři ve fastfoodu
Cesta k bilionovému impériu přitom začala nenápadně a z pohledu tehdejších investorů téměř bláznivě. Píše se rok 1993. Osobní počítače jsou velké, hlučné a nevzhledné krabice, na kterých se zobrazuje převážně text nebo velmi jednoduchá grafika. V jednom rychlém občerstvení v Kalifornii se tehdy scházejí tři inženýři: Jensen Huang, Chris Malachowsky a Curtis Priem a zakládají Nvidii.
Jejich plánem bylo vyvíjet grafické procesory pro videohry. V polovině devadesátých let šlo o okrajový segment, jemuž velcí technologičtí hráči nevěnovali valnou pozornost. Huang a jeho kolegové ale právě ve hrách viděli budoucnost výpočetní techniky.
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Začátky v malé kanceláři uprostřed obchodního centra však nebyly pohádkové. První čip s označením NV1 byl sice technologicky zajímavý a výkonný, ale pro trh příliš drahý a složitý. Následovaly další přešlapy a firma se ocitla na pokraji bankrotu. Zakladatelé tehdy vsadili poslední peníze na vývoj čipu RIVA 128. Tentokrát trefili do černého. Čip byl plně kompatibilní s operačním systémem Windows a výkonem drtil konkurenci. Během pouhých čtyř měsíců se prodal milion kusů a Nvidia byla zachráněna.
Od her k superpočítačům
Jakmile Nvidia získala pevnou půdu pod nohama, začala konkurenty přeskakovat mílovými kroky. Zásadní zlom přišel v roce 1999. Do té doby musel veškeré složité výpočty geometrie obstarávat hlavní procesor počítače a grafická karta jen vykreslovala to, co jí hlavní procesor připravil. Nvidia přišla s čipem, který poprvé zvládal tyto výpočty přímo v hardwaru grafické karty. Výsledkem bylo dramatické zrychlení a grafický čip přestal být pouhým kresličem a stal se plnohodnotnou výpočetní jednotkou.
Skutečný mistrovský tah, který o dvacet let později zajistil Nvidii faktický monopol, ale Jensen Huang předvedl v roce 2006. Tehdy firma představila programovací platformu CUDA. Ta vývojářům umožnila využívat obrovský paralelní výkon grafických karet nejen pro zobrazování her, ale pro jakékoli obecné výpočty. CUDA jednoduše proměnila grafické čipy z „malířů pixelů“ v kapesní superpočítače.
Dlouhá léta šlo o investici, které Wall Street příliš nerozuměla a považovala ji za drahý rozmar. Když ale na konci roku 2022 odstartovalo globální šílenství s chatbotem ChatGPT, ukázalo se, že Huang byl o krok napřed před celým světem. Architektura grafických čipů Nvidie schopná zpracovávat miliony výpočtů najednou byla naprosto ideální pro trénování a provoz modelů umělé inteligence.
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A z Huanga se stala rocková hvězda ajťáckých kongresů a konferencí o podnikatelském úspěchu. Byl ztělesněním amerického přistěhovaleckého snu. Narodil se na Tchaj-wanu a v devíti letech se přestěhoval do Spojených států, vyrůstal v internátu, čelil šikaně... Právě na toto období – plné dřiny, odříkání a nutnosti prosadit se v cizím prostředí – se tak rád odvolával ve svých motivačních projevech o budování odolnosti.
Uzavřený ekosystém
Od nástupu ChatGPT vystřelila hodnota akcií Nvidie až do letošního říjnového vrcholu zhruba o 1 400 procent. Čipy společnosti se staly šedou kůrou mozkovou moderní AI. Bez nich by dnes nefungoval ChatGPT od OpenAI, modely od Anthropiku ani cloudová datová centra Microsoftu, Googlu, Amazonu či Mety. Nejnovější generace supervýkonných čipů Blackwell pohání nejen trénování obřích jazykových modelů, ale i takzvaná digitální dvojčata – virtuální modely celých továren, měst nebo lidských orgánů. Díky nim si lékaři mohou nanečisto vyzkoušet operaci srdce dříve než vezmou do ruky skalpel.
Skutečná síla Nvidie ale nespočívá jen v samotných čipech, ale v uzamčené softwarové pasti, kterou Huang vybudoval. Na platformě CUDA dnes běží téměř všechny klíčové AI modely. Přechod ke konkurenčním čipům by pro technologické giganty znamenal nutnost složitě a draze přepisovat roky práce. Huang kolem Nvidie vytvořil extrémně propojený finanční ekosystém: firma dodává čipy, investuje kapitál do svých vlastních odběratelů a ti za tyto peníze nakupují další hardware.
Právě v momentě absolutního triumfu se ale naplno projevila slabina, typická pro malé rodinné firmy, nikoliv pro největší korporace světa. Jensen Huang řídil Nvidii přes třicet let jako neomezený vládce – a zapomněl si vychovat nástupce. Přímo mu podléhalo kolem šedesáti top manažerů a všichni zaměstnanci mu museli pravidelně posílat e-maily se svými pěti hlavními prioritami, na které obvykle reagoval okamžitě ve dne i v noci. Kdykoli byznys stojí a padá s jedinou osobou, stává se z něj časovaná bomba. Wall Street však pod vlivem rekordních zisků a Huangova charismatu toto riziko dlouhodobě přehlížela a lila do firmy biliony dolarů.
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V momentě, kdy zakladatel kvůli osobnímu skandálu musel ze dne na den odejít, ztratila celá konstrukce svou stabilitu. Ukázalo se, jak křehký byl růst světových burz posledních let, který táhla nahoru hrstka technologických titulů v čele s Nvidií.
Co bude dál? Zkouška ohněm pro novou šéfku
První reakce trhů naznačila, že pád jednoho muže nemusí automaticky znamenat okamžitý konec celého impéria. Ačkoliv se akcie Nvidie první obchodní den po oznámení rezignace propadly krátce po otevření burzy o více než 14 procent a stáhly do červených čísel celý trh, investoři rychlý pokles využili k nákupům. Akcie nakonec uzavřely se ztrátou 4,34 procenta a hodnota firmy se udržela těsně nad čtyřmi biliony dolarů.
Wall Street tím vyslala signál, že věří dosavadní finanční ředitelce Colette Kressové, která převzala vedení jako prozatímní šéfka. Ta sice není technologickou vizionářkou, ale je vnímána jako záruka provozní kontinuity. Samotné technologie, patenty, softwarová dominance CUDA ani nasmlouvané zakázky na čipy Blackwell totiž přes noc nezmizely.
Správní rada mezitím začíná hledat trvalou náhradu, přičemž se na užším seznamu kandidátů skloňují jména jako šéfka konkurenční AMD Lisa Su či ředitel britské čipové společnosti Arm Rene Haas.
Zatěžkávací zkouška čeká Kressovou už v úterý 17. listopadu při zveřejnění hospodářských výsledků za třetí čtvrtletí. Po čistě byznysové stránce firma dál láme rekordy a analytici očekávají meziroční skok tržeb o zhruba 90 procent na téměř 109 miliard dolarů.
Investory ale tentokrát nebudou zajímat jen historická čísla. Klíčové bude, zda ztráta neomylného vizionáře nezpomalí tempo inovací a zda skandál kolem zakladatele nepovede k tvrdším regulačním zásahům z Washingtonu – zejména v otázce kontroly vývozu čipů do Číny. Pokud by se uzavřený koloběh peněz v AI začal zadrhávat, může osobní selhání muže v kožené bundě být nejenom bulvární senzací, ale spouštěčem, který odhalil trhliny v celém ekosystému umělé inteligence.