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Bez Huanga hrozí Nvidii prázdná éra. Změny ale vstřebá, říká analytik

Barbora Sedláková
  15:48
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Analytik J&T Banky William George Kubik | foto: J&T Banka

Zakladatel a šéf amerického technologického obra Nvidia skončil poté, co přiznal poměr s ženou podezřelou ze špionáže pro Čínu. Podle analytika J&T Banky Williama George Kubika odchod vizionáře přinese krátkodobý prodejní tlak i riziko zpomalení růstu, konec Nvidie to ale podle něj nebude. Zájem už o Huanga již projevila konkurence.

Nvidií otřásá skandál kolem poměru šéfa firmy Jensena Huanga s čínskou špionkou, který vyústil v jeho konec v Nvidii. Obáváte se, že by případný únik dat mohl firmu poškodit nebo že by Čína dokázala vyrábět špičkové čipy a Nvidii dohnat?
Nebojím se toho, že by unikla výrazná data, která by mohla poškodit Nvidii nebo celkově americký technologický náskok. Čína už dnes sice dokáže sama navrhovat velmi vyspělé architektury na úrovni dvou nanometrů i angstromů – v tom je stejně daleko jako ostatní země. Jediné, co ji brzdí, je nedostatek technologií na výrobu čipů.

Pro všechny čipy pod pět nanometrů je nezbytná EUV litografie od společnosti ASML, kterou nikdo jiný na světě nedodává. Výrobní stroje váží zhruba jako dva menší Boeingy a vyžadují extrémně citlivou přepravu. Ty Čína nemá a ani mít nebude, protože k nim nemá přístup.

William George Kubik

Analytik J&T Banky

Zaměřuje se na akcie a dluhopisy v oblasti technologií, polovodičů a AI a sektor farmacie a luxusního zboží.

Vedle západních trhů disponuje vhledem do asijského regionu, soustředí se zejména na Taiwan, Jižní Koreu, Japonsko a Čínu.

Jensen Huang přesto v čele Nvidie skončil. Kam bude Nvidia nyní směřovat?
Zásadní otázkou je, zda bez něj není ohrožený technologický náskok Nvidie – ať už v softwarové divizi a platformě CUDA, u samotných GPU čipů, nových CPU procesorů, nebo v dalších rostoucích segmentech, jako jsou robotika a automotive.

Aktuálně v Nvidii není nikdo na úrovni Jensena Huanga, kdo by ji dokázal řídit jako celek. Ne že by na to lidé neměli předpoklady, ale nejsou pro pozici CEO tak komplexně připraveni. Bývalá finanční ředitelka Colette Kressová je podle mého jen přechodným řešením.

Přední zástupci nebo ředitelé divize CUDA jsou perfektní inženýři, kteří svému oboru rozumějí pravděpodobně i lépe než Jensen Huang. Chybí jim ale přesah pro správné vedení ostatních oblastí. Kdyby se někdo takový dostal do čela Nvidie, může se stát, že bude preferovat svou domovskou divizi na úkor ostatních, které mají růstový potenciál. Totéž platí u ostatních částí byznysu. Divize grafických GPU čipů je segment, který táhne všechny zisky Nvidie. Ten, kdo by ji vedl, by pravděpodobně opět upřednostňoval tento obor a ostatní by zaostávaly.

Mohla by nastat podobná situace jako v Microsoftu v době, kdy byl generálním ředitelem Steve Ballmer. To bylo pro Microsoft prázdné období, kdy firma s ničím novým nepřišla, nerostla, spíše si jen udržovala tržní podíl a její ziskovost klesala – až do příchodu vizionáře Satyi Nadelly, který ji znovu nastartoval.

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Právě tohoto scénáře se u Nvidie obávám nejvíc. Dokud firma nevyřeší otázku nástupnictví, nedává odchod Jensena Huanga smysl, protože pro společnost by to bylo velmi negativní. Zároveň má vazby na prezidenta Trumpa a je také výraznou mediální tváří – takového člověka nahradíte jen těžko.

Investory teď zajímá především otázka, zda akcie spíše prodávat, nebo držet.
Odchod Jensena Huanga z Nvidie určitý krátkodobý prodejní tlak nepochybně vyvolá. Akcionáři, kteří do Nvidie zainvestovali právě kvůli Huangovi, po jeho odchodu akcie prodají protože ztratili jeden z důvodů své investice. Jeho image a vliv jsou tak silné, že ovlivňují obrovské množství lidí kolem sebe – ostatně až tři čtvrtiny zaměstnanců Nvidie si ještě podle včerejších průzkumů přály, aby ve firmě dál zůstal, protože je pro ně nenahraditelným vizionářem.

Nvidia už je ale už tak velká společnost, s tolika talenty a schopnými lidmi, se s jeho odchodem dříve nebo později dokáže vyrovnat a trh to pravděpodobně vstřebá.

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S odchodem Jensena Huanga nekončí celá Nvidia – rozhodně neplatí rovnice, že bez něj firma zanikne. Mohla by na čas zpomalit a mohlo by nastat přechodné prázdné období, než se objeví nový vizionář, ale společnost bude pokračovat dál.

Číhá na trhu konkurence, která by mohla Nvidii předběhnout, pokud by firma zaváhala a zpomalila?
V dohledné době určitě ne. Ve střednědobém horizontu, dejme tomu dvou až tří let, se ale konkurence objevuje. Může to být například Broadcom, který navrhuje na zakázku vytvářené čipy pro hyperscalery, tedy ty největší technologické společnosti. Zpomalení Nvidie by mohl využít i její přímý konkurent AMD, který v posledních dvou třech letech dotáhl svůj software ROCm na úroveň, kdy začíná být konkurenceschopný.

Nvidii sice nenahradí, ale více jí šlape na paty. Určitou roli by mohly sehrát i menší společnosti jako Marvell Technology. A i když je to už velká spekulace, mohl by z toho těžit i Intel v serverových procesorech, kdyby Nvidia zaváhala. Konkurence by při jakémkoliv zpomalení Nvidie čekala na příležitost, neusnula by na vavřínech a této situace by využila.

Nvidia má v úterý reportovat čtvrtletní výsledky. Bude to mít na celou situaci nějaký dopad?
Zatímco v minulých kvartálech šlo jen o čísla a výkonnost, tentokrát to nebude jen o výsledcích, ale především o vedení. Bude to velmi zajímavý konferenční hovor – z pohledu historie Nvidie nejspíš legendární.

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Témata: Nvidia, Čína

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