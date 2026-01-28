Rada ve svém prohlášení zároveň odmítla argument ministryně financí Aleny Schillerové (ANO), podle které se limit pro výdajové rámce vztahuje pouze na projednávání rozpočtu v řádném termínu v září, nikoli na jeho novely nebo projednání po vrácení Sněmovnou.
„To by vytvářelo pro jakoukoli vládu extrémně snadnou cestu k obcházení výdajových limitů zákona tím, že si vláda návrh ‚vrátí sama‘ rozhodnutím vlastní většiny ve Sněmovně. To nepochybně nebylo úmyslem zákonodárce, tím spíše, že zákon byl přijat v době, kdy stávající premiér Andrej Babiš(ANO) byl ministrem financí,“ uvedla NRR.
Vláda navrhla schodek 310 miliard. Můžou za to ti před námi, říká Schillerová
Vláda návrh státního rozpočtu schválila v pondělí. Počítá pro letošní rok s deficitem 310 miliard korun po loňských 290,7 miliardy korun. Podle NRR by maximální schodek, který by odpovídal zákonu, mohl dosáhnout 247 miliard korun. Zákon stanovuje limit pro strukturální saldo veřejných rozpočtů v letošním roce na 1,75 procenta hrubého domácího produktu (HDP).
Schodek ve výši 310 miliard je v rozporu se zákonem, varují ekonomové
„Nad rámec schodku 237 miliard korun lze zvýšit hotovostní výdaje státního rozpočtu pouze za účelem poskytnutí návratné finanční výpomoci na výstavbu jaderné elektrárny Dukovany a o výdaje na obranu země přesahující dvě procenta HDP. Vzhledem k tomu, že návratná finanční výpomoc v rozpočtu není a na obranu bude přes dvě procenta HDP utraceno deset miliard korun, závazný deficit státního rozpočtu je 247 miliard korun. Takový schodek by byl v souladu se zákonem,“ uvedla NRR.
Rozpočet odpovídá realitě
Rada naopak uvítala, že současný návrh nevykazuje nadhodnocování příjmů nebo špatné rozpočtování příjmů z emisních povolenek, jako tomu bylo u některých rozpočtů sestavených předchozím kabinetem. Zdůraznila však, že návrh porušuje pravidla pro celkové výdaje a saldo rozpočtu.
Schodek byl loni 290,7 miliardy, oznámila Schillerová
„Jak NRR předpokládala, původní špatný návrh bývalé vlády se nyní transformuje do ještě horšího návrhu vlády současné – z hlediska respektu k zákonu o rozpočtových pravidlech jde o posun od předstírání, že jednotlivé položky rozpočtu jsou v souladu s pravidly, ke stavu, kdy se již ani nepředstírá, že by návrh zákona byl souladný se zákonem,“ uzavřela Rozpočtová rada.