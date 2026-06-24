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Konec zákazům, normální je stavět. Novela stavebního zákona slibuje pružnější povolování

Elen Černá
Vysíláme   10:00
Novela stavebního zákona slibuje rychlejší povolování. Největším rizikem jsou podle odborníků úředníci. V debatě iDNES Lounge o tom hovořili Adéla Vodičková, výkonná ředitelka pro přípravu a realizaci projektů CRESCON, Renata Zdařilová, členka představenstva ČKAIT, Roman Šebela, ředitel MIG Development a Zdeněk Zajíček, prezident Hospodářské komory ČR.

Lounge – pořad iDNES.tv

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Připravovaná novela stavebního zákona má zásadně změnit způsob povolování staveb v České republice. Vláda si od ní slibuje rychlejší a předvídatelnější řízení, jednotný výklad pravidel i větší podporu bytové výstavby. Odborníci se však shodují, že úspěch reformy nebude záviset jen na nových paragrafových zněních, ale především na lidech, digitalizaci a stabilitě právního prostředí.

Jedním z hlavních pilířů novely je centralizace stavební správy. Podle účastníků debaty by měla přispět ke sjednocení rozhodovací praxe napříč republikou.

Hosté pořadu

Roman Šebela
MIG Development

Roman Šebela působí v realitním developmentu více než 20 let. Se svým týmem realizoval desítky rezidenčních projektů v Brně, na jižní Moravě i v dalších regionech České republiky a stojí za více než tisícovkou prodaných bytů. Dlouhodobě se zaměřuje na stabilní a udržitelný růst, kvalitu projektů a realistický pohled na trh. V diskuzi nabídne praktickou zkušenost developera, který řeší celý proces od akvizice pozemků přes povolování až po financování a prodej.

Adéla Vodičková
CRESCON

Adéla Vodičková je odbornicí na povolování staveb, oceňování nemovitostí a stavební právo s téměř třicetiletou praxí v soukromém i veřejném sektoru. Působí jako manažerka povolování staveb ve společnosti CRESCON a. s. a zároveň v oboru oceňování nemovitostí. Během své kariéry vedla stavební úřad v Rudné, působila v developerské společnosti CENTRAL GROUP a podílela se na přípravě a realizaci řady developerských projektů od akvizice až po kolaudaci. Vystudovala pozemní stavby na ČVUT v Praze a oceňování nemovitých věcí na VŠE. Je členkou České společnosti pro stavební právo.

Renata Zdařilová
ČKAIT

Renata Zdařilová je absolventkou Stavební fakulty VUT v Brně, obor pozemní stavby. Je autorizovaným inženýrem pro obory Pozemní stavby a Městské inženýrství, věnuje se poradenské a konzultační činnosti v oblasti přístupnosti a bezbariérového užívání a zpracování posudků. Působí také jako akademický pracovník Fakulty stavební VŠB – Technické univerzity v Ostravě. V České komoře autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) je členkou představenstva.

Zdeněk Zajíček
Hospodářská komora ČR

Zdeněk Zajíček byl do čela Hospodářské komory ČR zvolen v roce 2023, na letošním sněmu funkci prezidenta obhájil pro další tříleté období. Osmapadesátiletý právník má za sebou řadu zkušeností z veřejné i soukromé sféry. V roce 1996 byl zvolen poslancem PS Parlamentu ČR, od roku 1999 byl ředitelem Magistrátu hl. m. Prahy, v letech 2006–2009 zastával funkci náměstka ministra vnitra, kde se podílel mimo jiné na vzniku klíčových projektů eGovernmentu, jako jsou Datové schránky, Základní registry nebo Czech POINT. Následně v letech 2009–2013 působil jako náměstek na ministerstvu spravedlnosti a ministerstvu financí. Od roku 2016 je prezidentem ICT Unie. V Hospodářské komoře ČR působil od roku 2020 jako viceprezident s gescí pro legislativu, vzdělávání a podporu podnikání. Stál také u zrodu rodinného Gymnázia mezinárodních a veřejných vztahů Praha. V roce 1995 se podílel na vzniku CEVRO, dnes působí jako předseda dozorčí rady CEVRO University.

„Dnes se často setkáváme s tím, že stejná situace je na různých stavebních úřadech posuzována odlišně. Nový systém by měl přinést větší předvídatelnost a jednotnost rozhodování,“ uvedla Adéla Vodičková, výkonná ředitelka společnosti CRESON a členka České společnosti pro stavební právo.

Podobně hovořila také Renata Zdařilová z České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), podle níž může být centrální stavební úřad přínosem za předpokladu, že bude disponovat dostatečnými personálními kapacitami.

Stavby se mají povolovat, ne zakazovat

Významnou změnou má být i nový přístup k samotnému povolování staveb. Zakladatel společnosti MIK Roman Šebela upozornil, že novela mění základní filozofii celého systému. „Doteď se často hledaly důvody, proč stavbu nepovolit. Nově by měl úředník hledat cestu, jak projekt povolit a současně splnit veřejné zájmy. To je zásadní změna myšlení,“ řekl.

Prezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček zdůraznil, že bez rychlejší výstavby se Česká republika neobejde. „Potřebujeme stavět byty, školy, nemocnice, průmyslové objekty i dopravní infrastrukturu. Pokud nebudeme stavět, stane se Česká republika skanzenem uprostřed Evropy,“ uvedl. Podle něj by stavební úřady měly nově více vyvažovat jednotlivé veřejné zájmy – například ochranu životního prostředí, rozvoj obcí nebo podporu podnikání.

Hosty pořadu iDNES Lounge na téma stavebního řízení jsou (zleva) prezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček, ředitel MIG Development Roman Šebela, moderátorka Elen Černá, výkonná ředitelka pro přípravu a realizaci projektů CRESCON Adéla Vodičková a členka představenstva ČKAIT Renata Zdařilová. (16. června 2026)

Konec nekonečných námitek?

Odborníci se během debaty opakovaně vraceli k problému dlouhých a složitých povolovacích procesů. Podle Vodičkové dnes systém umožňuje opakované podávání námitek a rozsáhlé odvolací procesy, které mohou výstavbu výrazně zpomalovat. „U nás se stalo normální stavbě bránit. Netýká se to jen developerských projektů, ale i škol, domovů pro seniory nebo dopravních staveb,“ uvedla.

Novela proto zavádí princip koncentrace řízení, podle něhož mají být připomínky uplatňovány v jasně stanovených lhůtách. Odvolací orgány by navíc měly častěji samy rozhodnout, místo aby vracely věc k novému projednání. Podle Šebely jde o jeden z nejdůležitějších nástrojů pro zrychlení řízení. „Námitky by neměly být přijímány opakovaně. Nadřízený orgán má rozhodnout, ne vracet řízení zpět na začátek,“ vysvětlil.

Obavy z nedostatku úředníků

Vedle očekávaných přínosů zazněla také řada výhrad. Největší obavy panují ohledně personálního zajištění nové soustavy stavebních úřadů.

„Neznám stavební úřad, který by dnes netrpěl nedostatkem lidí. Obávám se, že řada zkušených pracovníků změny neustojí nebo odejde do důchodu,“ upozornila Adéla Vodičková, výkonná ředitelka společnosti CRESON a členka České společnosti pro stavební právo.

Podle Zdeňka Zajíčka bude právě dostatek kvalifikovaných úředníků rozhodovat o tom, zda reforma uspěje. „Musíme investovat do lidí. Dobře je zaplatit, vytvořit jim kvalitní podmínky a přesvědčit je, aby v systému zůstali. Bez nich rychlejší povolování nezajistíme,“ řekl.

Krajská města dostanou vlastní pravidla

Novela přináší i kontroverzní bod – každé krajské město si bude moci vytvořit vlastní stavební předpisy. Zatímco Praha, Brno a Ostrava tuto možnost měly, nově jich bude celkem 14 (13 krajských měst plus hlavní město). „To je obrovská náročnost. Projektant dnes působí po celé republice a najednou se musí orientovat ve 14 různých technických normách. A ty se týkají třeba světlé výšky místnosti nebo bezpečnosti schodišť. Není to jen o parkovacích místech,“ vysvětluje Zdařilová.

Roman Šebela, ředitel MIG Development, připomíná, že lokální úpravy mohou pomoci tam, kde celostátní normy stavět neumožňují. „Třeba v centru Brna jste nikdy nesplnili požadavky na parkování. Když to město odpustí, najednou tam stavět lze.“ Podle něj tam lidé i tak auta mít nebudou, protože je skvělá městská doprava.

Zdeněk Zajíček dodává: „Technické parametry se dají kontrolovat i počítačem. Výzva to je, ale není to nemožné.“

Hosty pořadu iDNES Lounge na téma stavebního řízení jsou (zleva) prezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček, ředitel MIG Development Roman Šebela, moderátorka Elen Černá, výkonná ředitelka pro přípravu a realizaci projektů CRESCON Adéla Vodičková a členka představenstva ČKAIT Renata Zdařilová. (16. června 2026)

Naděje jménem digitalizace a umělá inteligence

Přestože spuštění digitalizace stavebního řízení provázely problémy, většina účastníků debaty ji považuje za nezbytnou součást budoucnosti.

„Digitalizace je paradoxně největším přínosem současné reformy. Je potřeba systém co nejrychleji stabilizovat a rozvíjet,“ uvedla Vodičková.

Zdeněk Zajíček navíc vidí velký potenciál v zapojení umělé inteligence. „V zahraničí už systémy dokážou automaticky kontrolovat některé technické parametry projektů. Pokud nevyužijeme moderní technologie, stavební úřady nebudou schopny zvládat rostoucí objem agendy,“ upozornil.

Odborníci volají po stabilitě

Na závěr se účastníci shodli na jednom společném požadavku: stavební právo potřebuje stabilitu. „Největším problémem jsou neustálé změny. Schvalme zákon a deset let na něj nesahejme. Až pak vyhodnoťme, co funguje a co ne,“ řekl Šebela.

iDNES LOUNGE

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Podobně hovořila i Zdařilová, která připomněla, že stavební zákon z roku 1976 platil tři desetiletí a následný zákon z roku 2006 vydržel patnáct let. Jen podotýká, že proces vzniku novely nebyl zcela transparentní. „My jako ČKAIT jsme nebyli osloveni. Zákon šel poslaneckou iniciativou, připomínky jsme chtěli dát, ale oficiální jednání s námi nikdo nevedl. Byla to badatelská práce sledovat pozměňovací návrhy.“

Odborníci se shodují, že Česká republika změnu potřebuje. Zda novela skutečně přinese rychlejší výstavbu a méně administrativních překážek, však ukáže až její praktické fungování v následujících letech.

Hosty pořadu iDNES Lounge na téma stavebního řízení jsou (zleva) prezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček, ředitel MIG Development Roman Šebela, moderátorka Elen Černá, výkonná ředitelka pro přípravu a realizaci projektů CRESCON Adéla Vodičková a členka představenstva ČKAIT Renata Zdařilová. (16. června 2026)
Hosty pořadu iDNES Lounge na téma stavebního řízení jsou (zleva) prezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček, ředitel MIG Development Roman Šebela, moderátorka Elen Černá, výkonná ředitelka pro přípravu a realizaci projektů CRESCON Adéla Vodičková a členka představenstva ČKAIT Renata Zdařilová. (16. června 2026)
Hosty pořadu iDNES Lounge na téma stavebního řízení jsou (zleva) prezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček, ředitel MIG Development Roman Šebela, moderátorka Elen Černá, výkonná ředitelka pro přípravu a realizaci projektů CRESCON Adéla Vodičková a členka představenstva ČKAIT Renata Zdařilová. (16. června 2026)
Hosty pořadu iDNES Lounge na téma stavebního řízení jsou (zleva) prezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček, ředitel MIG Development Roman Šebela, moderátorka Elen Černá, výkonná ředitelka pro přípravu a realizaci projektů CRESCON Adéla Vodičková a členka představenstva ČKAIT Renata Zdařilová. (16. června 2026)
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