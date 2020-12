Od neděle platí nový jízdní řád ČD, přibudou spoje do Polska

Konec prací na výlukách Na trase spojující Bohumín a Krakov se po dokončení výlukových prací na polské straně zkrátí doba jízdy. U vybraných spojů bude cesta až o hodinu kratší.

V mezistátní vlakové dopravě nabídnou České dráhy jeden nový přímý spoj, a to z Bohumína do polského Lublinu. Cesta potrvá zhruba osm a půl hodiny. Stávající přímá linka z Prahy do polského Krakova bude prodloužena až do města Přemyšl poblíž polsko-ukrajinské hranice. Vlak tuto trasu ujede za necelých jedenáct hodin.

Nový spoj přibude i mezi Plzní a Prahou, stavět bude v Rokycanech, Hořovicích a ve stanici Praha-Smíchov. Na trase mezi Prahou a Českými Budějovicemi budou u některých linek nově zařazeny bistrovozy.

Se změnami by měli počítat i cestující v regionální dopravě. S novým jízdním řádem začne například provoz na nové zastávce Praha-Eden a současně skončí obslužnost zastávky ve Strašnicích. O letních prázdninách by měla být otevřena nová stanice Praha-Zahradní Město.

Koronavirová opatření stále platí

České dráhy v novém jízdním řádu zajistí denně v průměru zhruba 6 900 vlaků. Stále však platí omezení proti šíření koronaviru na vybraných vnitrostátních i mezistátních linkách. Některé spoje tak budou omezené i ve druhé polovině prosince.

Podle mluvčí Českých drah Gabriely Novotné jezdí nyní dálkovými spoji zhruba poloviční počet cestujících než ve stejném období v loňském roce. „Trend je mírně vzestupný, na což reagujeme postupným zvyšováním kapacity stávajících spojů nebo zaváděním dříve odřeknutých vlaků,“ zmínila Novotná. Týká se to především spojů mezi Prahou a Ostravskem. „Situaci na všech dálkových linkách na denní bázi analyzujeme a v případě potřeby jednotlivé spoje posilujeme,“ doplnila Novotná.

Výluka na hlavní trase

Od dubna příštího roku jsou v plánu rozsáhlé výluku na hlavní trase mezi Prahou a Moravou, konkrétně v úsecích Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí – Choceň a Velim – Pečky. Jde o hlavní koridor na trase Praha - Česká Třebová - Ostrava / Brno. Výluka bude mít vliv na všechny vlaky, které těmito úseky projíždějí, jak ve směru z Prahy do Ostravy, tak do Brna.

„Konkrétní výluková opatření se ještě projednávají, nicméně kvůli omezené kapacitě trati v opravovaných úsecích už v tuto chvíli počítáme s přesměrováním některých dálkových vlaků Praha – Brno po trati přes Havlíčkův Brod,“ uvedla Gabriela Novotná.

Všechny změny v jízdních řádech se promítnou i do internetových aplikací a vyhledávačů, včetně aplikace IDOS. „Společně s dodavatelem aktualizujeme jízdní řády na IDOS i několikrát denně, abychom uživatelům poskytli maximálně přesné údaje,“ sdělil vedoucí projektu Tomáš Voharčík.