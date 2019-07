Vláda dá zelenou jadernému zdroji. Havlíček vyloučil maďarský model výstavby

„Už to není jenom diskuse, že možná něco bude, někde něco bude, je to už jasné sdělení toho, že se ten proces zahajuje, že se zahajuje velmi konkrétně, že se začíná investovat do celého projektu,“ uvedl Havlíček.

Vláda projedná návrh usnesení k činnosti Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů v ČR a vládního zmocněnce pro jadernou energetiku Jaroslava Míla.

Kdo přesně další jaderný blok postaví, o tom podle vicepremiéra rozhodne až příští vláda. „Bude o tom nepochybně rozhodovat až další vláda. V této chvíli je to čistě o tom, že se nediskutuje model vláda vůči vládě, nejde o takzvaný maďarský model, ale měl by to být model na bázi otevřeného tendru, kde budou vypsány všechny podmínky ekonomického, technologického charakteru, bezpečnostního charakteru a na základě toho bude odborný tým vybírat toho optimálního dodavatele,“ řekl Havlíček.



ČEZ, respektive jeho dceřiná společnost, by měla být hlavním investorem. „Na druhé straně vláda by měla dát určité záruky, že zde bude stabilní legislativní a regulatorní prostředí s takzvanou zpětnou opcí, to znamená pokud by tam bylo jakékoli porušení, ČEZ by mohl vládě celý projekt předat a vláda by v něm pokračovala dál,“ vysvětlil vicepremiér.



Materiál pro vládu k jaderným zdrojům počítá s tím, že investice by měla být placena skupinou ČEZ – a to jak externím financováním, tak vlastními zdroji. Jako podpora státu budou podle něj uzavřeny smlouvy mezi státem a ČEZ, které umožní zajistit získání úvěru pro stavbu zdroje za výhodných podmínek obdobných tomu, jako by si půjčoval stát.