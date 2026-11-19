Změny chce ministerstvo prosadit prostřednictvím pozměňovacích návrhů vládních poslanců k důchodové novele. Platit by měly už od ledna 2027, pokud je poslanci stihnou schválit.
„Roky s dítětem se počítají, jako byste pracovali,“ vysvětluje ministerstvo princip nového opatření. Za dobu osobní péče o dítě do jeho čtyř let by se při výpočtu důchodu nově započítával takzvaný fiktivní vyměřovací základ. Jeho výchozí hodnota má činit 65 tisíc korun měsíčně, z této částky se pak bude vycházet při výpočtu důchodu.
U období péče v minulosti se však tato částka přepočítá podle roku, ve kterém rodič o dítě pečoval. Jakmile průměrná mzda v národním hospodářství překročí hranici 65 tisíc korun, bude se fiktivní základ dále odvíjet od ní.
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Ministerstvo změnu obhajuje tím, že nový systém bude výhodnější pro většinu rodičů, především pro ty s příjmy do výše průměrné mzdy. Do této příjmové skupiny podle něj spadá nejméně 80 procent matek. Výsledný dopad ale bude záviset také na tom, jak dlouho rodič po narození dítěte zůstane doma a kdy se vrátí do zaměstnání.
„Při návratu do zaměstnání dříve než ve třech letech věku dítěte se výhodnost posouvá k ještě vyšším příjmům. Protože u nadprůměrných příjmů se doba návratu na trh práce zkracuje, bude výhodnost v praxi ještě vyšší,“ tvrdí ministerstvo.
Ministerstvo svou argumentaci dokládá modelovými výpočty pro rodiče, kteří se po narození jednoho dítěte vracejí do zaměstnání ve dvou, dvou a půl nebo třech letech. Z nich vyplývá, že navrhovaný systém je výhodnější zejména pro lidi s nižšími příjmy a pro ty, kteří se vracejí do práce dříve. Pokud se rodič vrátí až ve třech letech dítěte, výhoda se podle tabulky ztrácí už při příjmu 50 tisíc korun měsíčně.
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Překotné změny
Záležet bude na konkrétním průběhu pracovní kariéry, věkovém odstupu dětí, výši příjmů i na tom, jak se při výpočtu důchodu uplatní fiktivní vyměřovací základ nebo takzvaná vyloučená doba.
Důchodový poradce Martin Kohoutek upozorňuje, že změna je uspěchaná a některé skupiny lidí o výhodu výchovného přijdou. Na pozoru by měli být například lidé s vyššími příjmy.
Podle původně schválených pravidel měl stát automaticky porovnat, zda je pro člověka výhodnější fiktivní vyměřovací základ, nebo takzvaná vyloučená doba. Nově si ale lidé budou muset o použití vyloučené doby za péči sami požádat, což nemusí každý vědět.
Upozorňuje také na skupiny, které mohou na změně tratit. Lidem s vyššími příjmy může při výpočtu důchodu více vyhovovat vyloučená doba, kterou mohou využívat už podle současných pravidel. Nový systém jim tak nemusí přinést žádné další zvýhodnění, přesto ale přijdou o dosavadní výchovné 500 korun za dítě. Problém se týká také lidí, kteří převzali péči o dítě až po jeho čtvrtých narozeninách, například osvojitelů starších dětí, či otcové, kteří pečovali o starší děti.
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Na tuto situaci přitom dopadala už dříve schválená úprava pro rok 2027. Nový návrh ji neřeší, a navíc ruší výchovné i za třetí a další děti, u nichž mělo podle původních pravidel zůstat zachováno.
Druhá chystaná změna se týká zvyšování již přiznaného výchovného. Ministerstvo chce zachovat jeho valorizaci. Podle původně schválené reformy se přitom mělo od roku 2027 přestat zvyšovat.
Fialovy úpravy
Výchovné k důchodu zavedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová za vlády Andreje Babiše jako ocenění péče o děti. Ženy mají často i kvůli péči o potomky nižší důchody a autoři důchodové reformy hledali způsob, jak vykompenzovat roky strávené péčí o děti. Výchovné lidé dostávají od roku 2023. Nárok na příspěvek získali nejen noví žadatelé o důchod, ale také lidé, kteří už penzi pobírali.
Výchovné se stalo součástí procentní výměry důchodu, a podléhalo tak pravidelným valorizacím. Opatření mělo především zmírnit rozdíly mezi důchody mužů a žen, které souvisejí mimo jiné s tím, že ženy častěji přerušují pracovní kariéru kvůli péči o děti a mají kvůli tomu nižší celoživotní příjmy. Původně přitom zákon počítal s částkou 500 korun za každé dítě.
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Už vláda Petra Fialy učinila ve výchovném změny. Podle původně schválených pravidel mělo od roku 2027 výchovné zůstat pouze za třetí a další dítě, zatímco u prvních dvou ho měl nahradit fiktivní vyměřovací základ. Reforma zároveň počítala s tím, že již přiznané výchovné se přestane valorizovat.
Výchovné působilo v některých případech zmatky, protože náleželo vždy jen jednomu z rodičů, případně jiné osobě, která o dítě osobně pečovala v největším rozsahu. Základní podmínkou bylo alespoň deset let péče před dosažením zletilosti dítěte. Pokud se člověk ujal výchovy až po osmých narozeninách dítěte, stačilo pět let péče, musel však o dítě pečovat až do jeho zletilosti.
V praxi Česká správa sociálního zabezpečení přiznávala výchovné automaticky především ženám, které už pobíraly starobní důchod a jejichž důchodový věk byl snížen za vychované děti. Otcové, kteří o děti pečovali v největším rozsahu, museli o výchovné zpravidla sami požádat. Nárok mohl vzniknout také osvojitelům nebo lidem, kteří převzali dítě do péče nahrazující péči rodičů.
Spory vznikaly zejména mezi rozvedenými rodiči, kteří se nemohli shodnout na tom, kdo o dítě pečoval ve větší míře, nebo v případech, kdy dítě vychovával někdo jiný než jeho biologický rodič. Ale komplikace nastávaly také po úmrtí matky, kdy o výchovné žádal otec, který se o dítě následně staral.