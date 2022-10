Zelené zdroje bez licence a stavebního povolení, zákon má přízeň Sněmovny

Ačkoli se poslanci napříč politickým spektrem shodují, že je potřeba rozvolnit pravidla pro stavbu obnovitelných zdrojů (OZE), novelu se v pátek nepodařilo schválit již v prvním čtení. Zrychlený režim neprošel přes opoziční kluby ANO a SPD.

„Není to politický odpor proti tomuto zákonu, my k němu přistupujeme velmi vstřícně,“ řekla v Poslanecké sněmovně předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová. Opozičním poslancům vadí, že by novela umožnila stavět OZE i na obecně zastavitelných plochách, tedy například na plochách pro bytovou výstavbu.

„Dnes mladí lidé zoufale shánějí pozemky pro výstavby rodinných domků i pozemky pro výstavbu bytových domů, a pokud umožníme, že si každý může postavit bez stavebního povolení, bez ohlášky, kde chce, co chce, tak se nám skutečně stane, že majitelé pozemků raději půjdou cestou vybudování malých zdrojů, než aby to nabídli k bytové výstavbě,“ uvedla Klára Dostálová (za ANO). Dodala, že kromě tohoto bodu nemá ani ona ani poslanecký klub ANO s předkládanými novelami zákonů problém.

„Předložení novelizace energetické legislativy považujeme za správný krok Ministerstva průmyslu a obchodu a vlády. Je škoda, že nedošlo k rychlému schválení, nicméně věřím, že se na tom poslanci shodnou, jde o dílčí jasně pozitivní opatření,“ komentuje to Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie.

Další odbrzdění bude následovat

Obnovitelné zdroje energie do 50 kW s výjimkou stavby vodního díla v zastavěném území nebo zastavitelné ploše se díky novele energetického zákona, dostaly mezi stavby v takzvaném volném režimu, napříště by tak neměly vyžadovat rozhodnutí o umístění ani územní souhlas.

Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu by nemělo být nově nutné při umístění obnovitelného zdroje energie s výkonem do 50 kW, pokud je součástí stavby, nezasahuje do nosných konstrukcí a nemění způsob užívání stavby. Limit výkonu pro menší solární elektrárny, od něhož musejí jejich majitelé žádat o licenci na výrobu elektřiny a vyřizovat si živnost, vzroste z deseti na 50 kW.

Návrh také stanovuje, že za mimořádné tržní situace bude moci ministerstvo financí poskytnout obchodníkům s energiemi úvěr, a to za účelem odvrácení škod v národním hospodářství nebo k řešení mimořádné tržní situace. O úvěru nebo zápůjčce by rozhodovala vláda, podmínky by stanovila nařízením.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela zároveň připravuje novelu, která ještě více odbrzdí stavby OZE. Zavede totiž pravidla pro sdílení vyrobené elektřiny. Bude tak možné například prodávat elektřinu z fotovoltaických panelů svému sousedovi nebo sdílet energii z obnovitelných zdrojů mezi úřadem a přilehlou budovou školky. To zatím české zákony zapovídají.