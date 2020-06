Design není umění, ale přidaná hodnota, říká designér Petr Novague

Petr Novague je v českých designových končinách relativní výjimkou. Svou práci totiž spíš než s vizuálním potěšením spojuje s prodeji produktů, které vytvořil. Netají se tím, že je podle něj design hlavně přidaná hodnota, která rozhoduje o prodejnosti produktu. Spíš než do uměleckých kruhů sám sebe řadí mezi pracovníky marketingu nebo lidi z reklamních agentur.

A jeho přístup má zjevné úspěchy. Produkty, které designoval, sbírají ocenění po celém světě a oblíbené jsou i mezi zákazníky. Mezi jeho poslední úspěchy se řadí třeba speciální dveře Muteo pro výrobce Sapeli, které nemají kliku a za které získal prestižní cenu Red Dot Award.

Jste bez přehánění nejúspěšnějším českým sólovým designérem. Na svém kontě máte jedenáct cen Red Dot Award a spoustu dalších ocenění. Proč si myslíte, že se od ostatních českých designérů tak výrazně lišíte?

Řekl bych, že tím, že jsem normální. (smích) Ale „výjimečný“ jsem jen v Česku, v mezinárodním prostředí jsou nás takových mraky. V zahraničí pak vidíte, co všechno jsou lidé schopní vymyslet – takové krásné přilby, krásné brýle, krásná auta… Je v tom jistá neokázalost, taková ta nenápadnost a skrytá promyšlenost. A právě to si myslím, že mají i moje produkty.

Vezměte si třeba ten můj kartáček. Toho, kdo ho drží jako prase kost, vůbec nezajímá, že je v tom nějaký design. Ale ten, kdo ví, že je důležité ho přikládat na zuby pod určitým úhlem a zamyslí se nad tím, si pak řekne „tyjo, někdo nad tím přemýšlel“. Ten, kdo se v dané věci trochu vyzná, prostě pozná, že je to dost promyšlené. Ale na první pohled to není vidět.

Koncový zákazník by tedy správný design vlastně vůbec neměl poznat?

Já bych to tak viděl. I kdyby ho to mělo oslovit třeba jenom tím, že je to jiné a líbí se mu to. Zákazníka by design neměl zatěžovat.

Dalo by se i říct, že je cílem „sloužit“. Ale když se to řekne nahlas, je pak člověk spíš takový vzorňák, který tvrdí, že vůbec nejde o vydělávání peněz, ale o pomáhání lidem. Tak to určitě není. Cílem je splnit zadání, produkt prodat a mít na něm co největší přidanou hodnotu. A jestli to je marže nebo to, že si k té značce zákazník vytvoří vztah a utratí další peníze třeba v podpůrných aplikacích a servisu, to už je věc druhá.

Netajíte se tím, že se podle vás v Česku design vnímá špatně. Vaše motto zní „Hlavní je, aby klient vydělal.“ Ostatní se tím neřídí?

U nás je s designem jeden ohromný problém – v médiích není v sekci ekonomika, ale v kultuře. Nikde jinde ve světě jsem to neviděl. Design je přece vždycky spojený se sériovostí, která ho odděluje. S průmyslovou revolucí přišla potřeba vtisknout výrobkům nějaký vzhled, který osloví širší skupinu lidí, a právě to je design. Když se podíváte do historie, v umění žádný design nenajdete. Objevil se právě až po té revoluci, ale lidé u nás si to pořád pletou.

Nedávno jsem třeba byl jako přísedící u státnic a student mi říká: „No design, ten byl už v pravěku.“ A já si říkám, to přece není žádný design, ale čisté užité umění. Když si někdo vytvořil misku nebo pěstní klín, nemusel to opakovat. To není design. Design je přidaná hodnota k produktu. Postkomunistické země ho ale pořád řadí do kultury, že to je umění. Tam to ale vůbec nepatří.

Design podle vás vůbec není umění?

Samozřejmě že do jisté míry je. Ale je to, jako když kdysi velcí architekti řekli: „Architektura není umění. Ale to neznamená, že musí být hnusná.“ Stejné je to s designem – on není úplně umění, ale má pravidla. A proto mi přijde zajímavé, jak si třeba v Německu po válce uvědomili, že musí udělat něco proto, aby se zase dostali nahoru, a design jim v tom pomohl.

I nejvíce designových cen je z Německa. A jejich ceny vypadají takhle – zadají kritéria, a když je soutěžící splní, dostane cenu. Není to jako u nás, kde to často skončí u „hej pojďme se bavit o tom, co je nejlepší na celém světě“. To už pak zavání manipulací a korupcí.

Důležité je, jestli jsou projekty na trhu, vyrábí se sériově a jestli splnily kritéria. Mně se líbí, že má design nějaká pravidla a měřítka. Takové myšlení je tady v Česku ale relativně ojedinělé. Za chvíli už to ale nejspíš bude normální, další generace designérů se bude určitě divit, proč jsme to tady dělali tak, jak jsme to dělali.

Co byste řekl, že je cílem dobrého designéra?

Každý designér chce především splnit zadání. Je to primitivní, ale je to tak. Někomu pak stačí, že jenom dělá zajímavé věci. Jsou to ti lidé, kteří by vám na některé projekty řekli: „No tak to bych rozhodně nedělal“. Ale pak jsou tady lidé, kteří právě v těch nejobyčejnějších věcech spatřují to nejtěžší – a já se kloním k tomu, že to jsou dobří designéři.

Zakázky jsou ale strašně různorodé. Mě na tom nejvíc baví, že je to pokaždé výzva, pokaždé si vyzkouším něco jiného. Když jsem dělal design pojistek, říkal jsem si, co tam sakra budu vymýšlet, bylo to šílené... Ale když se mi to podařilo odhalit, byl jsem na sebe hrozně pyšný. Ale je to čím dál tím těžší.

Je stále obtížnější být pokaždé originální?

Určitě. Stejně jako je těžší natočit originální film nebo přijít s originální hudební skladbou. A bude to už jenom těžší.

Chcete tím říct, že je podle vás „zlatý věk“ designu už dávno za námi?

Zlatý věk designu zažili ti borci v šedesátkách. Tehdy se ještě hrálo na to, že jste mohl vytvořit něco, co se nějak podepsalo. Bylo to významné. Jako když někdo dělal proudnicová auta nebo když Raymond Loewy přišel se svým ořezávátkem. Stalo se ikonou designu, ale dneska by to tak asi určitě nebylo, i kdyby byl ten produkt sebelepší.

Design má jen několik nástrojů. Všechno už se začíná čím dál víc podobat – podívejte se třeba na telefony. Když mám nějakou prezentaci, dávám lidem hádat, jaký telefon je od jaké značky. Když zakryju loga, vůbec nikdo to správně nezařadí. Všechno to splývá.

Vraťme se ale k prodejnosti. Myslíte si, že produkt prodává právě jeho design?

To je složitá otázka. Určitě tak činí v kombinaci s marketingem a reklamou, ve spojení s nimi je to asi třetí nejsilnější prvek. Design je podstata produktu, možná i větší než jeho technická stránka.

Třeba si všimněte, jak už dneska nikoho nezajímá, jak to funguje uvnitř, ale zajímá ho vnější schránka. Jestli je mu to příjemné v ruce, jak rychlou to má odezvu na dotyk... Odklon od „forma sleduje funkci“ k něčemu, co bych nazval „forma zjednodušuje funkci“. Proto je spousta toho, jak co ve skutečnosti funguje, ukryto. Proto je v autech jeden velký display, proto elektronika opustila tlačítka…