Jednodušší a rychlejší. Většina lidí oceňuje změny v Nové zelené úsporám

Jednodušší a rychlejší. Těmito slovy charakterizuje většina zainteresovaných pozitivní změny dotačního programu Nová zelená úsporám, jehož nejnovější etapa začala koncem září.

Dříve trvalo kompletní podání žádosti do Agendového informačního systému Státního fondu životního prostředí ČR více než hodinu. Systém se na desítky minut zasekával. Nejnovější verze Nová zelená úsporám funguje rychleji a bez větších zádrhelů. Administrativa zabere polovinu času. Stačí zmáčknout zelené tlačítko Podat žádost, uvést celkovou částku a výši uznatelných nákladů, již není nutné vpisovat jednotlivé faktury. Zájem o dotace je opravdu velký.

„Za necelé dva měsíce od spuštění příjmu jsme přijali 11 775 žádostí s požadavkem na dotaci ve výši 3,1 miliardy korun. Z toho schváleno bylo již 8 106 žádostí za dvě miliardy korun,“ uvádí Lucie Früblingová, tisková mluvčí Státního fondu životního prostředí ČR. Jak dodává, největší zájem je o dotace na energetické úspory rodinných domů v rámci programu Nová zelená úsporám Standard, kde si o dotaci řeklo 10 997 zájemců.

V zájmu strategie Green Deal

Dotační program NZÚ je zaměřený na úspory energie v budovách určených pro trvalé bydlení. Podporuje snižování jejich energetické náročnosti, šetrné způsoby vytápění, obnovitelné zdroje energie a adaptační opatření týkající se změn klimatu. Mezi lety 2014 až 2021 byl financován z výnosů prodeje emisních povolenek EUA (European Union Allowance) a EUAA (European Union Aviation Allowance).

Od roku 2021 jdou peníze z unijního Nástroje pro oživení odolnosti (RFF – Recovery and Resilience Facility) prostřednictvím Národního plánu obnovy, konkrétně to je devatenáct miliard Kč, dalších 55 miliard pochází z Modernizačního fondu zřízeného Evropskou komisí (program HOUSEnerg) a čtyři miliardy korun jsou z podílu na výnosu aukcí emisních povolenek EUA a EUAA. Výše podpory může v závislosti na provedených opatřeních dosáhnout až padesáti procent celkových výdajů.

Podle ministra životního prostředí Petra Hladíka mají tyto dotace smysl, a jak podtrhuje, navíc nejsou vypláceny ze státního rozpočtu. „Díky podpořeným opatřením je potenciál každoroční úspory 1,44 milionu tun uhlí, nebo 592 milionů metrů krychlových zemního plynu v České republice. Celkem tak může dojít k ročnímu snížení emisí CO 2 o 2,7 milionu tun,“ uvádí ministr.

Nejnovější etapa programu NZÚ umožňuje získat dotaci dalším domácnostem, které na ni kvůli požadavkům dříve nedosáhly, případně neměly dostatek peněz. Nově z něj mohou těžit i bytové domy, které jsou ve vlastnictví společenství vlastníků bytových jednotek a družstev.

„Díky zjednodušením celého procesu zvládneme vyřídit o polovinu víc žádostí klientů,“ pochvaluje si Klára Zíková, expertka na dotace. Zatímco v průběhu září vyřizovali ve firmě především žádosti o dotace na fotovoltaiku, které se nakumulovaly během léta, nyní již začínají převažovat žádosti o dotace na nový zdroj vytápění, konkrétně tepelná čerpadla. „Vzhledem k aktuálně krátkým dodacím a instalačním lhůtám tepelných čerpadel v našem programu 30/50 evidujeme zájem o stihnutí výměny zdroje vytápění ještě na hlavní část této topné sezony,“ dodává Zíková.

Na co si dát pozor?

Rozšíření a zjednodušení pravidel NZÚ uvítala i Komora obnovitelných zdrojů energie ČR. Štěpán Chalupa, předseda Komory, však všem zájemcům o novou fotovoltaiku, tepelné čerpadlo, kamna nebo solární kolektory doporučuje dobře si prostudovat spotřebitelská desatera, kde najdou tipy, jak vybírat nový zdroj i instalační firmu a na co si dát pozor. „Jsou k dispozici jak na webu Nové zelené úsporám, tak na webu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR energiezamene.cz,“ dodává.

Podle Petra Kotka z portálu Refsite se správná firma bude vždy zajímat o to, čím se v domě vytápí a připravuje teplá voda, jaké jsou účty za energie, kolik a jakých osob v domě žije a jaké mají zvyky a tak dále. Na cenové nabídky od stolu bez prohlídky nemovitosti by lidé neměli reagovat. Také by si měli dávat pozor na firmy, které vybírají 100 procent zálohy. Doporučení oborových asociací se pohybuje v rozsahu 30 až 50 procent a u zranitelné skupiny a seniorů maximálně 10 procent zálohy na dílo předem.

Také Aleš Hradecký, předseda Cechu akumulace a fotovoltaiky, doporučuje si vybírat mezi členy cechu, kteří jsou vázáni etickým kodexem a procházejí kvalitními školeními. „Naše firmy zákazníkům pomůžou vyřídit celou dotaci z Nové zelené úsporám, která se výrazně zjednodušila. Jejich kontakty najdete na webu Caft.cz společně s radami, jak postupovat,“ uvádí Hradecký.

Podle údajů Komory OZE bylo letos již proplaceno přes 63 tisíc fotovoltaických elektráren s celkovou vyplacenou podporou ve výši 12,6 miliardy korun. „Je to třikrát více než v minulém roce, kdy se vyplatilo 3,85 miliardy korun na 20 172 projektů,“ dodává předseda Cechu akumulace a fotovoltaiky.

Poprvé se dotace vztahuje i na kachlová kamna a krby. Výše podpory je v této kategorii stanovena paušálně na 45 000 Kč a týká se topidel na dřevní biomasu s ručním přikládáním, uzavřenou spalovací komorou, topidel sálavých, teplovzdušných nebo s vodním výměníkem.

Společnost Woltair zaznamenala doposud nejvíce problémů u dotací týkajících se výměny starších plynových kotlů. Majitelé často nemohou dotačním procesem projít kvůli nemožnosti potvrdit, že jejich kotel je starší 20 let. Stará dokumentace ke kotli jim totiž obvykle chybí a na samotném kotli je často uvedeno jen výrobní číslo, nikoliv rok výroby.

Na komplikace by se měli připravit i zájemci o výměnu elektrokotle za tepelné čerpadlo. Podle nových podmínek musí prokázat, že jim stávající elektrokotel sloužil jako hlavní zdroj vytápění minimálně dvě poslední zimy. „Tato podmínka v původních instrukcích nebyla a SFŽP ji zveřejnil až během září, proto může žadatele překvapit. Problematická může být hlavně pro majitele novostaveb, kteří tím pádem musí s původním elektrokotlem absolvovat minimálně dvě topné sezony,“ uvádí Klára Zíková, expertka na dotace.

Nejméně táhne program Oprav dům po babičce. Primárně cílí na mladé rodiny s dětmi, pro domácnosti složené z osob pobírajících starobní nebo invalidní důchod je určen program Nová zelená úsporám Light.

„Naši klienti jej téměř vůbec nevyužívají, jeho podmínky jsou velmi přísné a specifické. Lidé z toho mají respekt a raději volí cestu konkrétní dotace jen na fotovoltaiku nebo na nový zdroj vytápění,“ upřesňuje Zíková.

Fond aktuálně eviduje 304 přijatých žádostí s požadavkem na dotaci ve výši 292 miliard Kč. Z toho schváleno je 148 žádostí za 142 miliard Kč, zbylé se posuzují. Podle Petra Valdmana, ředitele SF ŽP, podporuje tento program rozsáhlé rekonstrukce, jejichž příprava vyžaduje více času. „Největší nápor žádostí očekáváme v jarních měsících společně se startem nové stavební sezony. V příštím roce získají žadatelé navíc možnost čerpat výhodný úvěr na rekonstrukci, a tak se renovace domu stane ještě dostupnější,“ dodává.