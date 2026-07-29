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Bezúročný úvěr domácnosti oslovil, chystají renovace za více než dvě miliardy

Dáša Hyklová
  18:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Ministr životního prostředí Igor Červený na tiskové konferenci k představení...
Ministr životního prostředí Igor Červený na tiskové konferenci k představení...
Ministr životního prostředí Igor Červený na tiskové konferenci k představení...
Ministr životního prostředí Igor Červený na tiskové konferenci k představení...
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Měsíc po otevření příjmu žádostí v programu Nová zelená úsporám předložili majitelé rodinných a bytových domů Státnímu fondu životního prostředí ČR již stovky projektů energeticky úsporných renovací. Na jejich realizaci plánují využít bezúročný úvěr NZÚ v celkovém objemu 2,3 miliardy korun.

Ve většině podaných projektů žadatelé plánují komplexní renovace zahrnující kvalitní zateplení budov. I u částečných renovací dominuje z podporovaných opatření zateplení, které přináší nejvyšší míru energetických úspor, uvádí ministerstvo životního prostředí ve své tiskové zprávě. Jak dále uvádí, třetina přijatých žádostí zahrnuje výměnu zdroje vytápění a 17 procent také fotovoltaiku.

Pomůckou pro žadatele k efektivnímu provedení renovace a správnému nastavení jednotlivých kroků je nově tzv. renovační pas, upozorňuje MŽP ČR. Ten žadatelé dokládají k žádostem o podporu na částečnou renovaci.

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„První měsíc ukázal, že nová forma podpory zájem domácností o energeticky úsporné renovace nezastavila. Majitelé rodinných domů, společenství vlastníků i bytová družstva již předložili v prvních týdnech projekty, na jejichž realizaci chtějí využít bezúročný úvěr NZÚ v objemu 2,3 miliardy korun,“ říká ministr životního prostředí Igor Červený. Podle něj jde bezesporu o signál, že o dostupné financování renovací je mezi domácnostmi zájem. „Nový model podpory má i při sníženém objemu státních investic potenciál dlouhodobě podpořit tempo renovací v rezidenčním sektoru,“ dodává ministr.

Pro zranitelné domácnosti zůstává v programu u rodinných i bytových domů zachována i přímá dotační podpora. „O ni projevily zájem za první měsíc taktéž stovky domácností, a to s požadavkem na 140 milionů korun,“ uvádí Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Projektům dominuje kvalitní zateplení

Podle Marty Gellové, ředitelky oborové aliance Šance pro budovy první výsledky potvrzují, že změna modelu podpory nezpůsobila zásadní útlum zájmu o renovace. „Pozitivně hodnotíme především skutečnost, že většina předložených projektů směřuje ke komplexním renovacím a že dominantním opatřením zůstává kvalitní zateplení. To je ta nejefektivnější část programu s nejvyššími dlouhodobými přínosy jak pro domácnosti, tak i pro stát,“ zdůrazňuje Gellová.

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Nový finanční nástroj pro financování renovací obytných budov z Nové zelené úsporám byl představen v květnu tohoto roku. Měsíc poté otevřel Státní fond životního prostředí ČR příjem žádostí o posouzení projektů k podpoře. Na jeho základě budou moci žadatelé získat během podzimu u spolupracujících bank a stavebních spořitelen bezúročný úvěr na energeticky úsporné renovace, a to po standardním posouzení jejich úvěruschopnosti. Stát následně klientům vykompenzuje prostřednictvím programu Nová zelená úsporám úroky i veškeré náklady spojené s úvěrem. Domácnosti tak budou splácet pouze částku, kterou si půjčí.

Ministerstvo zdůrazňuje, že bezúročným úvěrem NZÚ je možné financovat opatření snižující energetickou náročnost budovy. Patří mezi ně zateplení včetně výměny oken a vchodových dveří i stínící techniky, výměna zdrojů tepla, instalace fotovoltaiky a dalších zdrojů obnovitelné energie. V kombinaci s kterýmkoliv z těchto opatření je možné podpořit i vybudování zelené střechy nebo pořízení systému na sběr a využití srážkové a šedé vody, uvádí MŽP ČR.

Důležité je kvalitní poradenství

Ředitelka oborové aliance Šance pro budovy Gellová uvádí, že bezúročné financování dokáže právě v oblasti komplexních renovací účinně odstranit jednu z hlavních překážek jejich realizace – potřebu pokrýt vyšší počáteční náklady. „Odměnou za kvalitně připravený projekt komplexní renovace je nejen vyšší užitný komfort bydlení s minimálními účty za energii, ale i zvýšená hodnota nemovitosti,“ říká.

Jak dodává, nižší zájem je patrný u dílčích opatření, především samostatné instalace technologie. „Zde často nebývá chybějící počáteční kapitál překážkou a není tak důvod se zadlužovat,“ konstatuje. Podle Gellové se také prozatím nepotvrdily obavy z rizika rychlého vyčerpání prostředků v oblasti štědrých přímých dotací pro nízkopříjmové domácnosti, které jsou dlouhodobě nejméně efektivní částí programu.

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Odborníci nicméně zdůrazňují, že příjem žádostí NZÚ podle nových pravidel je na začátku a domácnosti se se změnami teprve seznamují. Rozhodující podle nich bude, zda se podaří zájem domácností udržet dlouhodobě a zda se podaří rozvíjet systém energetického poradenství společně s dopracováním renovačních pasů do funkční podoby. „Právě kvalitní poradenství může pomoci lépe plánovat postup renovace a zvýšit efektivitu investovaných prostředků,“ domnívá se ředitelka Gellová.

Žádosti o podporu z programu Nová zelená úsporám mohou zájemci podávat elektronicky od letošního 25. června do 31. října 2029, nebo do vyčerpání dostupné alokace.

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