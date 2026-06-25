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Nová zelená úsporám odstartovala. Rychlost podání nebude klíčová

Dáša Hyklová
  11:08aktualizováno  11:15
Dům v Sirotčí ulici ve Vítkovicích po rekonstrukci.

Dům v Sirotčí ulici ve Vítkovicích po rekonstrukci. | foto: Magistrát města Ostravy

Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) představil na tiskové...
Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) na tiskové konferenci k...
Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) na tiskové konferenci k...
Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) na tiskové konferenci k...
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Pro tisíce českých domácností se nově otevírá možnost získat bezúročné úvěry na komplexní renovaci rodinných a bytových domů. Nová etapa dotačního titulu Nová zelená úsporám odstartovala ve čtvrtek v 10 hodin. Nově však úspěch nebude záviset na rychlosti podání žádosti, ale na pečlivé a nezávislé přípravě celého projektu.

Dnes v 10 hodin se otevřel příjem žádostí o finanční podporu z programu Nová zelená úsporám (NZÚ). Zranitelné domácnosti mohou podle tiskového prohlášení ministerstva životního prostředí žádat o zálohovou dotaci ve výši až 400 tisíc korun na zateplení a úsporné zdroje energie.

Ostatní majitelé rodinných domů, společenství vlastníků jednotek a bytová družstva mají možnost předkládat projekty na energeticky úsporné renovace k posouzení, zda splní podmínky pro financování bezúročným úvěrem. Ten získají od podzimu u bank a stavebních spořitelen ve výši až 2 miliony korun na rodinný dům a 750 tisíc korun na jeden byt v bytovém domě.

Podle ministra životního prostředí Igora Červeného bude Nová zelená úsporám fungovat cíleněji a efektivněji. „V novém nastavení umožní zaměřit podporu tam, kde bude mít největší efekt – do kvalitních renovací, které domácnostem dlouhodobě sníží náklady na bydlení. Přímou pomoc přitom zachováme domácnostem, které ji potřebují nejvíce,“ uvedl ministr.

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Příjem žádostí do standardního dotačního programu Nová zelená úsporám byl za bývalého ministra Petra Hladíka předčasně ukončen v loňském roce již 10. listopadu. Důvodem byl mimořádně vysoký zájem a rychlejší vyčerpání alokovaných finančních prostředků, které pro rok 2025 činily 17,4 miliardy korun. Administrace do té doby podaných žádostí běžela dál, avšak příjem nových byl zcela pozastaven.

​Po vládních změnách a nástupu nového vedení ministerstva pak letos v březnu došlo k oznámení kompletní transformace programu. Nová etapa dotační podpory byla upravena tak, že klasické dotace jsou nově cíleny pouze na zranitelné domácnosti, zatímco ostatním domácnostem ministerstvo ve spolupráci s finančním sektorem nabídne bezúročný úvěr na dílčí i komplexní renovace.

Střet zájmů dostal stopku

Aktuální podmínky se týkají také posuzování kvality celého dotačního procesu. Experti společnosti PREsolidsun zdůrazňují, že stát nově striktně zakazuje střet zájmů. V praxi to znamená, že firma, která pro rodinný či bytový dům zpracovává povinný renovační pas, nesmí zároveň provádět samotnou instalaci technologií. Majitelé nemovitostí tak v celém procesu spolupracují minimálně se dvěma nezávislými subjekty – energetickým specialistou a realizační firmou.

Tato změna má zajistit pro žadatele stoprocentní transparentnost a jistotu, že navržená opatření jsou pro dům skutečně optimální a nejsou zkreslená obchodními zájmy montážních firem.

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„Oddělení posudku od realizace přináší zákazníkům ochranu a jistotu, že investují do řešení, které jejich dům reálně potřebuje. I když zákazník nově jedná se dvěma subjekty, klienta propojíme s prověřenými nezávislými specialisty a kompletně zaštítíme návaznost všech řemesel, takže celý proces bude maximálně jednoduchý a bezstarostný,“ říká Martin Palarčík, předseda rady jednatelů společnosti PREsolidsun.

Důležitou roli v procesu podpory renovací v rezidenčním sektoru má sehrát i nový systém energetického poradenství. „S pomocí energetických poradců zajistíme, aby stát podpořil opravdu smysluplné renovace, podložené odborným doporučením ve formě renovačního pasu u dílčích opatření, nebo prokazatelnou úsporou deklarovanou průkazem energetické náročnosti budovy u komplexních projektů,“ zdůrazňuje ministr Červený.

Jak podat žádost

Zájemci o dotaci nebo bezúročný úvěr budou stejně jako v předchozích etapách podávat své žádosti elektronicky na portálu zadosti.sfzp.cz a to od 25. června 2026 od 10:00 do 31. října 2029, nejpozději však do vyčerpání alokace.

„Každý žadatel bude mít v systému vlastní účet ověřený elektronickou identitou. Podání je jednoduché, intuitivní a nevyžaduje žádné zvláštní dovednosti. Administrací žádosti je možné pověřit i jinou osobu, například dodavatele. I v tomto případě je ale vhodné sledovat svůj účet v systému a nespoléhat se pouze na ujištění pověřené osoby,“ vysvětluje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Přípravě projektů by měla předcházet konzultace s energetickým poradcem NZÚ. Proškolení odborníci v prvé řadě ověří, zda má domácnost nárok na přímou dotaci, nebo má požádat o bezúročný úvěr. „Poradí, jak správně postupovat s ohledem na finanční možnosti majitelů a docílit tak maximálních úspor energií. Zároveň vystaví renovační pas. Zranitelným domácnostem poskytnou asistenci při vyřízení dotace,“ dodává Petr Valdman.

Jak mají postupovat zranitelné domácnosti

Zájemci o dotaci z podprogramu NZÚ Light si vyhledají nejbližšího energetického poradce, kontakty jsou zveřejněny na webu programu novazelenausporam.cz. Poradce je bezplatně provede celým procesem naplánování renovace i vyřízení dotace:

Ověří, že zájemce splňuje podmínky pro získání zálohové dotace.

Na základě návštěvy jejich domu poradí, jaká opatření realizovat, aby byl úsporný efekt renovace co nejvyšší.

Zajistí renovační pas.

Pomůže s podáním žádosti o dotaci.

Zkontroluje smlouvu s dodavatelem.

Pomůže doložit realizaci podpořené renovace.

Jak mají postupovat zájemci o bezúročný úvěr

Zájemci o podporu částečné renovace nebo dílčích opatření budou jako podklad k žádosti potřebovat renovační pas. Na webu programu vyhledají nejbližšího energetického poradce NZÚ a domluví s ním návštěvu budovy, kterou plánují renovovat. Poradce jim zajistí renovační pas s doporučeným postupem renovace. Tento dokument použijí spolu s dalšími požadovanými doklady k žádosti o posouzení projektu k financování bezúročným úvěrem. Zájemci o bezúročný úvěr na komplexní renovaci domu budou místo renovačního pasu dokládat k žádosti dvojici průkazů energetické náročnosti budovy (stav před rekonstrukcí a předpokládaný stav po rekonstrukci).

Majitelé rodinných domů, společenství vlastníků jednotek i bytová družstva předloží své projekty nejprve k posouzení elektronicky přes portál zadosti.sfpz.cz. Po získání kladného rozhodnutí se obrátí na zapojené finanční instituce, kde požádají o bezúročný úvěr. O poskytnutí i konečné výši úvěru rozhodnou banky a spořitelny na základě prověření úvěruschopnosti žadatele.

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Bezúročným úvěrem je možné financovat dílčí i komplexní renovace rodinných a bytových domů. Podporována jsou opatření snižující energetickou náročnost budovy, jako je zateplení včetně výměny oken a vchodových dveří i stínicí techniky, výměna zdrojů tepla, instalace fotovoltaiky a dalších zdrojů obnovitelné energie. Současně s kterýmkoliv z těchto opatření je možné podpořit i vybudování zelené střechy nebo pořízení systému na sběr a využití srážkové a šedé vody.

Společenství vlastníků jednotek a bytová družstva mohou navíc požádat o přímou finanční podporu ve výši až 120 tisíc korun na každý byt ve vlastnictví zranitelné domácnosti. Tyto prostředky je nutné využít tak, aby se ohroženým domácnostem významně nenavyšoval příspěvek do fondu oprav v souvislosti se splácením bezúročného úvěru.

Nejde o výdaj, ale investice do nemovitosti

Marta Marta Gellová, ředitelka oborové aliance Šance pro budovy oceňuje, že se program NZÚ podařilo zachovat, i když upozorňuje, že objem prostředků určených na renovace zůstává ve srovnání s potřebami českého fondu budov omezený.

Jak však zdůrazňuje, renovace budov nejsou výdajem, ale investicí. „Česko má zhruba 4,2 milionu hlavních budov s celkovou podlahovou plochou přes 700 milionů metrů čtverečních. Přibližně 70 procent této plochy tvoří sektor bydlení a více než polovina rodinných domů je však starší 35 let. Obnova budov proto nepředstavuje pouze energetické nebo klimatické téma, ale jednu z největších investičních příležitostí příštích desetiletí,“ říká Gellová. Podle něj se jedná o investice, které „mohou snížit účty domácností, zvýšit hodnotu nemovitostí, zlepšit kvalitu bydlení, podpořit české firmy a zároveň snížit tlak na energetickou infrastrukturu.“

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Nová etapa programu NZÚ by však neměla být vnímána podle aliance Šance pro budovy jako konečný stav, ale jako začátek další fáze modernizace českého fondu budov.

Ačkoliv oficiální příjem žádostí je možný od 25. června 2026, finanční produkty spojené s bezúročnými úvěry začnou komerční banky a stavební spořitelny nabízet až po skončení letních prázdnin. Žadatelé tak mají během léta dostatek času na klidnou přípravu. Pokud však záměrem majitelů zůstává realizace energetických úspor v co nejbližším termínu, vyplatí se začít s prvními kroky bez zbytečného odkladu.

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Témata: renovace, Úvěr, dotace

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